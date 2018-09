 »  DIRECTV: Jak funguje satelitní služba od americké společnosti AT&T?

Middletown, New Jersey – komplex AT&T Labs.

Společnost AT&T Labs vznikla v roce 1996 rozdělením původních Bellových laboratoří do dvou separátních výzkumných a vývojových zařízení. První z rozdělených částí, nyní provádějící výzkum pro holding AT&T, přijala název AT&T Laboratories a její výzkumná pracoviště jsou na několika místech Spojených států.

Centrála je umístěna v ústředí holdingové společnosti, kterým je Whitacre Tower (One AT&T Plaza) na adrese 208 South Akard Street v centru texaského Dallasu. Budova je od roku 2009 pojmenována po dlouholetém CEO společnosti. Edward Earl Whitacre, Jr. zastával předtím rovněž funkci CEO společností General Motors a SBC. Odešel na odpočinek koncem roku 2010.

Do korporátní divize holdingu AT&T byly loni v srpnu sloučeny všechny jeho telekomunikační a technologické aktivity, včetně DIRECTV a AT&T Labs, což jsou původní laboratoře vynálezce Alexandra Grahama Bella, které kromě vynálezu telefonu stojí třeba za vznikem Unixu nebo programovacího jazyka C.

Společnost má své ústředí v kalifornském městě El Segundo, kde je zároveň umístěna i technologie pro OTT službu DIRECTV NOW.

Murray Hill, New Jersey – komplex Nokia Bell Labs.

Holmdell Township v New Jersey je tvořen komplexem původních Bellových laboratoří, který je od loňského roku zapsán v Registru historických míst jak na státní, tak i federální úrovni.

Objekt, který byl renovován a restaurován v rámci developerského projektu, nyní slouží jako multifunkční kancelářský, obchodní a zábavní komplex pod novým názvem Bell Works. Osvětlená věž v pozadí dolního snímku je původní unikátní vodárna ve tvaru tranzistoru.

AT&T Global Network Operations Center

Centrum globálních síťových operací AT&T sídlí ve střeženém komplexu na okraji malého města Bedminster ve státě New Jersey.

Zde sídlí dohled nad „pozemní“ částí operací holdingu AT&T, tedy vše kolem provozu sítí a pevných telefonních linek včetně speciálního týmu pro kybernetickou bezpečnost a také zásahové skupiny pro případ katastrofické události, známé pod zkratkou NDRT. Zároveň je zde umístěno firemní konferenční centrum CBC.

Vysílací centrum DirecTV.

Signál služby DIRECTV je distribuován přes tři vysílací centra (BC), jedno z nich je vyhrazeno pro teritorium Latinské Ameriky. To se nalézá v kalifornském Long Beach. Zbylá dvě jsou BC Castle Rock ve státě Colorado a BC Los Angeles v kalifornském Marina Del Rey.

Vysílací centrum AT&T.

BC Castle Rock v Coloradu

Hlavní vstup do centra.

Pohled na komplex antén.

BC Marina Del Rey v Los Angeles

Exteriér na starším snímku (došlo pouze k výměně loga za nové od AT&T).

Satelitní služba DIRECTV není jen základní doručení signálu do klientova receiveru. Přístroje služby jsou vybaveny funkcí DVR, pevným diskem a také možností propojení do domácí sítě formou server-klient. Tyto funkce služba podporuje již několik let nazpět, ještě před akvizicí holdingem AT&T.

Pohled na část komplexu antén za typického kalifornského počasí.

Hardware

Přijímače pro službu DIRECTV se dělí do tří generací.

Za první generaci bývá označován standardní SD přijímač, který už ale několik let není v nabídce.



Druhá generace přijímačů je dodávána pouze s funkcí Whole-Home DVR Service:

Standardní HD (H24/H25)

Plus HD – DVR (HR24)

Modelové schéma domácí sítě.

Poznámka k číslování: Hxx je přijímač bez DVR, tedy klient

HRxx je přijímač s DVR, tedy server

Třetí generaci tvoří přístroje Genie Media Center s podporou Whole-Home DVR Service:

Genie Home Media Center – server

Genie Home Media Center – standardní klient

Genie Home Media Center – bezdrátový klient

Modely Genie v nejnovější specifikaci disponují podporou rozlišení 4K.

H24 a HR24



H24 přední a zadní pohled.

Vzhledem k tomu, že přístroje vyrábělo a vyrábí více společností, lze se setkat s různým uspořádáním zadních panelů, přístroje jsou ale jinak funkčně shodné.

H24 – ovládací prvky a porty.

HR24 – přední a zadní pohled.

HR24 – ovládací prvky a porty.

Technická specifikace:

SD – MPEG-2

HD – MPEG-2, MPEG-4, 1080 i / p

Dolby Digital 5.1 Surround Sound

Podpora YouTube

Podpora aplikace Pandora

Interní RF anténa

SWiM kompatibilní

DIRECTV On Demand

Advanced Program Guide na čtrnáct dní

Podpora IR i RF dálkových ovladačů

eSATA port (jen HR24) pro připojení externího HDD až 2 TB

Rozměry – H24: 12,5" x 9,4" x 1,8"

Rozměry – HR24: 15" x 10,25" x 2,25"

H25

H25 – přední a zadní pohled.

H25 – ovládací prvky a porty.

Dálkový ovladač modelů H24, HR24 a H25.

Genie

Reklama společnosti na HR34 od Roberta Ascrofta.

Prvním představeným přístrojem pod označením Genie byl model s označením HR34 a odlišným designem od následujících modelů.



HR34 – přední pohled.

HR34 – ovládací prvky a porty.

Technická specifikace:

Dolby Digital Plus

Současné nahrávání pěti programů

Funkce PiP – obraz v obraze

Možnost připojení až 4 klientů (3 současně aktivní)

Možnost 3 souběžných streamů

Možnost zadávání nahrávání z libovolného klienta

Možnost mazání nahrávek z libovolného klienta

Možnost připojení až 8 RVU-kompatibilních televizí (4 současně aktivní)

eSATA pro externí HDD

Rozměry: 15,75" x 11,85" x 3,25"

Pohled dovnitř přístroje. Jak napovídá logo, jde o výrobek Pace Americas.

Přístroj spolupracuje jak s dálkovým ovladačem předchozích modelů, tak s novějším ovladačem řady 7×. HR34 využívá pouze IR přenosu, ovladače řady 7× jsou duální IR a RF.

Od druhého modelu řady Genie HR44 a H44 byl tzv. „vysoký“ design opuštěn ve prospěch „wide“ boxu, jak ukazuje následující obrázek.

Další přístroje řady Genie a službu samotnou si představíme v druhé části článku.

Není-li jinak uvedeno, je všechen převzatý materiál majetkem AT&T Intellectual Property.