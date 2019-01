 »  Diskuze na Lupě se mění. Dáváme přednost odborným názorům

Lupa.cz oslavila loni v lednu 20. let od svého založení. Byli jsme na českém internetu zároveň jedni z prvních (stalo se tak během roku 1999), kdo zavedl pod články diskuzní fóra. Už tehdy nás zajímaly názory čtenářů, diskuze jsme ale brali především jako platformu pro odborné doplnění textů, případně pro upozornění na případné faktické chyby.

Postupem času se však z diskuzí, a rozhodně se to netýká jen Lupy, stalo místo, kde se spíš čtenáři urážejí a překřikují se mezi sebou. Zvlášť patrné je to v posledních letech, jestli je to jen vlivem sociálních sítí, ale netušíme.

Více než rok jsme proto interně debatovali o tom, zda by nebylo vhodné pravidla pro diskuze upravit, aby byly opět přínosnější pro vás, naše čtenáře. Vypracovali jsme si zároveň rozbor, který ukazuje, že velkou část příspěvků tvoří jen velmi malá skupina diskutujících a valnou část jejich komentářů tvoří urážky a vulgarity, trolling nebo nesmyslné poznámky.

Jaké byly diskuze na Lupě?

Odborných příspěvků, které dál publikovaný text rozšiřují, je bohužel velmi málo. Převedeno do čísel je to takto: za jeden měsíc se objeví na Lupě v diskuzích kolem 3 tisíc příspěvků a polovinu z nich vytvoří 80 diskutujících. Ti nejaktivnější zvládnou za měsíc publikovat i víc než 100 komentářů. Zároveň víme, že většina našich čtenářů do diskuzí kvůli jejich obsahu ani nechodí.

Snažíme se urážlivé a nesmyslné komentáře co nejrychleji mazat, už jen kvůli tomu, že i za tento obsah jsme z pohledu zákona zodpovědní. Ale zabírá to poměrně značnou část našeho času, který bychom jinak mohli věnovat například zjišťování exkluzivních informací, pořizování čtenářsky zajímavých rozhovorů nebo zpracování textů.

Rozhodli jsme se proto od dnešního dne změnit formu diskuzí. Kdo bude chtít na Lupa.cz diskutovat, bude se muset nejprve registrovat (oproti jiným webům ale nechceme třeba poslat naskenovaný občanský průkaz). Jeho příspěvky zároveň musí předem schválit moderátoři vybraní z redakce i komunity kolem Lupy. Příspěvky budou na webu vidět až poté, co je moderátoři odsouhlasí. Hlavním kritériem bude odbornost, užitečnost a faktická souvislost s daným textem.

Redakce zároveň těm diskutujícím, kteří nebudou pravidla porušovat, umožní přispívat do diskuzí volně. Bude mít ale také možnost volný přístup zablokovat, pokud by opět někdo pravidla překračoval.

Odpovědi na důležité otázky

Vy už s námi nechcete komunikovat?

Naopak. Pokud máte nějakou faktickou poznámku, připomínku, návrh, nápad, cokoliv, co potřebujete redakci říct, dejte nám vědět. Pro nahlašování případných chyb můžete použít formulář (odkaz najdete pod každým článkem), nebojte se nám poslat e-mail (kontakty na redakci najdete zde), použít náš účet na Twitteru nebo naši stránku na Facebooku.

Není to cenzura?

Není. Úplně otevřená diskuse, kam si může kdokoliv napsat cokoliv, už dnes na internetu prakticky neexistuje. I na velkých zpravodajských serverech jsou moderátoři, kteří se starají o kvalitu obsahu (například Aktuálně.cz nebo iDNES.cz). Některé zpravodajské servery už prostor pro čtenářský obsah nemají vůbec (například Hospodářské noviny nebo nový Deník N).

Proč právě teď?

Nesouvisí to s žádnou konkrétní věcí, která se děje v poslední době. Cítíme problém všeobecně otevřených diskusí už mnoho let, jen jsme řešili, jaký model zvolíme.