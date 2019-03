 »  Divoký růst Revolutu, Facebook opět lhal a Momo hoax připomíná Modrou velrybu

Nejsou žádné důkazy, že hraní násilných video her vede k agresivnímu chování u dětí, říká nová studie. Tento „problém“ se řeší už řadu let. Při každém střílení v USA se navíc zpravidla ukáže, že střílející přece hrál „násilné“ počítačové hry. V nové studii zjistili to, co v předchozích: že násilí těch, kdo hrají násilné hry, a násilí těch, kdo nehrají, není nijak rozdílné, hry ho prostě nespouštějí. V nové studii šlo o zkoumání tisícovky britských dětí ve věku 14 až 15 let. Viz No evidence playing violent video games leads to aggressive behaviour in teens, study finds.

YouTube zakáže komentáře u prakticky všech videí, kde vystupují děti. Problémy se záplavou dětskopornografických komentujících mají zajímavé vyústění. Viz More updates on our actions related to the safety of minors on YouTube.

Facebook opět lhal. Spyware aplikaci používalo 18 % dětí, ne méně než pět procent, jak původně uváděl. Viz Facebook admits 18% of Research spyware users were teens, not <5% a jde stále o kauzu aplikace Facebook Research, kterou Facebook dostal na iOS tím, že zneužil enterprise program určený jen pro interní firemní použití. V App Store by totiž aplikace neprošla. Navíc se ukázalo, že lhal i v tom, že měl od rodičů dětí souhlas. Ten totiž představovalo jenom zaškrtávací políčko.

Momo hoax v mnohém připomíná Modrou velrybu. Masově se šíří, aniž by reálně existoval, podporován médii a samozřejmě i policií. Společný je i efekt: tajemná postava má používat WhatsApp a vyzývat děti k sebevraždám. A stejně jako tehdy i tady platí, že ti, kdo tohle šíří, ve skutečnosti vyvolávají zájem. Ani v Česku už nejsme pozadu, Blesk vede s výmyslem Můj syn si přiložil nůž na krk a pak… Sebevražedná hra šokovala matku osmiletého chlapce. Ještě paradoxnější je, že nejde o nic nového. Tenhle hoax se objevil už v srpnu loňského roku. Viz Schools, police and media told to stop promoting Momo hoax a Momo Challenge na Wikipedii.

TELEgraficky

Downwell ■ Apex Legends ■ IFTTT končí s LinkedIn ■ UX Myths ■ Detective Pikachu ■ Star Wars: Always ■ Hellboy New Trailer ■ Thunderbird 60.5.2 ■ GNU Octave 5.1 ■ Huawei Mate X ■ Despacito, 6 miliard zhlédnutí ■ thiscatdoesnotexist.com ■ RIP Microsoft Band ■ Final Fantasy VII pro Switch ■

WEBDESIGN, INTERNET

Google má novou verzi Test My Site vhodnou zejména pro testování rychlosti webu v prostředí mobilního internetu. Viz Tools to build a better mobile experience a www.thinkwithgoogle.com/fe­ature/testmysite.

Facebook chce konkurovat Patreonu. Od tvůrců si ale chce brát 30% podíl místo pěti procent. Fan Subscriptions je funkčnost, která by tvůrcům obsahu zveřejňovaného na Facebooku měla umožnit vybírat měsíční předplatné. Není to ale jediný zádrhel. Facebook si nechává právo nabízet placený obsah zadarmo komukoliv a chce si ponechat práva k obsahu a tím i možnost jeho šíření i poté, co se tvůrce rozhodně službu přestat využívat. Viz Facebook wants up to 30% of fan subscriptions vs Patreon’s 5%.

Mezi PewDiePie a T-Series zuří bitva. Včetně záplavy trollů snažících se způsobit smazání kanálu záplavou komentářů „vypadajících“ jako ty od zájemců a šiřitelů dětského porna. Viz Trolls are lying about child porn to try to get YouTube channels taken down.