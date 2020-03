 »  Do datových schránek se už dostanete i bez přístupových údajů

K čemu nově stačí eObčanka?

Konkrétně je nově možné pomocí nové eOP:

Nechat si (okamžitě) zřídit novou datovou schránku nepodnikající fyzické osoby (DS FO) či podnikající fyzické osoby (DS PFO), která je také okamžitě zpřístupněna (tj. dá se ihned používat). Navíc už k takto zřízené datové schránce standardně nedostáváte žádné přístupové údaje, protože je skutečně už nepotřebujete (když se můžete přihlašovat pomocí své eOP). Ale pokud přihlašovací údaje přeci jen chcete, můžete si o jejich vydání požádat.

Pokud už svou datovou schránku máte, ale z nějakého důvodu ji potřebujete znepřístupnit (což jde jen u schránek zřizovaných na žádost), můžete to udělat na jedno kliknutí přímo z prostředí své schránky (přesněji: z tzv. klientského portálu ISDS, jak se teď říká jejich webovému rozhraní).

Podobně, když potřebujete zneplatnit své aktuální přístupové údaje a nechat si vygenerovat nové, můžete i to realizovat přímo ze své datové schránky (pokud jste k ní právě přihlášeni pomocí své eOP, a tedy nikoli pomocí těchto přístupových údajů). Nové údaje získáte hned a nemusíte na nic čekat.

Kromě toho se již někdy dříve změnila další zajímavá věc. Souvisí s tím, že při přihlašování do datové schránky pomocí nové eOP nezadáváte žádné přístupové údaje – protože to, kým jste, vyjadřujete a prokazujete v dostatečné míře samotnou eOP. Takto to funguje od samého počátku, kdy byla možnost přihlašovat se do datových schránek pomocí eOP nově zprovozněna. Systém datových schránek si na základě vaší identity (prokázané skrze vaši eOP, s úrovní záruky „vysoká“) již sám najde všechny možnosti toho, v jakých rolích a do kterých datových schránek máte přístup – a vy si pak jen vyberete tu kombinaci (role a schránky), kterou chcete právě využít. Podrobněji jsem to popisoval zde na Lupě v tomto článku z ledna 2019.

Jenže: dříve i takovéto přihlášení – pomocí eOP, a tedy bez zadávání přístupových údajů – paradoxně vyžadovalo existenci použitelných přístupových údajů. Včetně platného (neexpirovaného) hesla.

Mohu to dokumentovat na vlastní nepříjemné zkušenosti ze září loňského roku: při jednom semináři jsem chtěl účastníkům předvést právě přihlašování pomocí nové elektronické občanky. Jenže když jsem úspěšně absolvoval celý postup přihlašování pomocí eOP, systém datových schránek zjistil, že mi již skončila platnost hesla, a trval na jeho obnově. Bez ní mne nepustil dál, přestože při použitém způsobu přihlašování se heslo vůbec nezadává.

Dnes, a nejspíše už někdy od závěru loňského roku, by se něco takového již nemělo stávat. Do své datové schránky se už můžete přihlásit třeba i tehdy, když vám příslušné heslo již expirovalo (nebo ho vůbec nemáte nastavené, viz dále). Musíte se ale přihlašovat pomocí své nové eOP. A jak jsem si prakticky ověřil, totéž platí i pro přihlašování pomocí tzv. mobilního klíče.

Mimochodem, po tomto vysvětlení je snad již trochu srozumitelnější i následující vyjádření, které se nedávno objevilo ve zpravodajství Českého rozhlasu:

Podle mluvčí Malé zanedlouho přibudou nové možnosti, jak se do firemní datové schránky přihlásit. ‚Od března tohoto roku bude moci držitel elektronického občanského průkazu přistupovat do všech datových schránek, kam má zřízeno přístupové oprávnění, aniž by bylo nutné přístupové údaje si vyzvedávat, nové si žádat nebo si je pro vstup do každé z datových schránek pamatovat,‘ uzavřela.

Tyto nové možnosti počátkem března skutečně přibyly, a naštěstí se netýkají jenom přístupů do firemních datových schránek (zřejmě DS PO), ale i těch soukromých (DS FO a DS PFO).