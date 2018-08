 »  Tvůrci CSS Hatu uvedli nový plugin do Photoshopu na ukládání obrázků pro web

Pražské vývojářské studio abdoc.net, vystupující také jako Piffle LLC nebo co tvůrci CSS Hat, vedené Lukášem Hurychem, uvedlo svou nejnovější „hračku“ pro webové návrháře: plugin do Photoshopu pod názvem Enigma64. Je placený — stojí $14,99.

Řeší úkol jinak pracného ukládání jednotlivých obrázků z návrhu webové stránky ve Photoshopu. Autoři plugin nabízejí pod sloganem „ušetřete minutu na obrázek“. V součtu to může být dost času. Plugin ukládané obrázky optimalizuje pro web. Tvůrci se chlubí údajně nejúčinnější kompresí PNG na trhu.

Vedle PNG nebo JPEG podporuje uložení ve tvaru Base64 — to je způsob kódování binárních dat do textu a hodí se tehdy, potřebujete‑li přenést mnoho drobných souborů, například náhledů, a jejich uložení jako jednotlivé soubory a přenášení jednotlivě by bylo pomalejší než přenesení v kuse a provedení s nimi něčeho na straně klienta.