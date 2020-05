 »  eObčanky ztratily monopol na přihlašování ke službám eGovernmentu. Jak funguje karta Starcos?

Praktickým důsledkem pak je to, že v nabídce přihlášení ke konkrétním službám eGovernmentu se ve výčtu dostupných možností přihlášení přes NIA (fakticky: pro prokázání se vůči NIA) objevila nová možnost, označovaná jako „Čipová karta Starcos I.CA“. Buď jako druhá možnost, vedle přihlášení novou elektronickou občankou (při přihlašování k datové schránce):

Nebo jako třetí možnost (s úrovní záruky „vysoká“), vedle přihlášení novou eOP (taktéž s úrovní vysoká), a s prostředkem „Jméno, heslo a SMS“ (s úrovní „značná“):

Pokud novou možnost přihlášení zvolíte, v dalším kroku jste vyzváni k volbě certifikátu, kterým se chcete přihlásit. Vašemu browseru totiž mohou být aktuálně dostupné i jiné komerční certifikáty, a tak musíte vybrat ten, který máte na své kartě Starcos.

Ještě dříve ale musíte pomoci vašemu počítači i vašemu browseru, aby uměly s kartou Starcos pracovat. Obdobně jako u nových eOP, pro které musíte nejprve instalovat příslušný obslužný program (aplikaci eObčanka), musíte i zde nainstalovat potřebnou aplikaci: I.CA SecureStore. K dispozici je pro MS Windows a macOS, slouží současně i jako správce čipových karet od I.CA a obsahuje v sobě i serverovou část komponenty I.CA PKIServiceHost, potřebnou pro kryptografické operace.

Z browserů ovšem pouze Internet Explorer dokáže s touto komponentou pracovat přímo, zatímco ostatní browsery k tomu vyžadují její klientskou část (softwarovou komponentu I.CA PKIService). Ta se musí do příslušného browseru instalovat jako jeho doplněk, resp. rozšíření. To je dostupné pro Edge (původní i nový), Operu, Chrome a Firefox buď přímo z příslušného repozitáře, nebo přes odkaz na webu I.CA.

Pokud je váš browser řádně připravený, po výběru certifikátu následuje už jen zadání správného PINu, kterým je použití certifikátu podmíněno – a další postup již je stejný jako v případě, kdy se přihlašujete jiným způsobem.

Pojďme se ale podívat přeci jen trochu podrobněji na to, co všechno se odehrává, když se na svém počítači (ze svého browseru) přihlašujete k některému poskytovateli služby (SeP) pomocí karty Starcos a certifikátu od I.CA. S tím, že postup je principiálně stejný, jako když se přihlašujete pomocí své eOP, případně pomocí prostředku „Jméno, heslo a SMS“.

Zde si budeme vše ukazovat na příkladu přihlašování k Portálu občana. Když se k němu chcete přihlásit a vyberete si variantu přihlášení pomocí Národního bodu (resp. NIA, Národní identitní autority), poskytovatel služby (portál) přesměruje váš browser k prostředníkovi. Tedy k NIA, resp. onomu Národnímu bodu (na následujícím obrázku jde o krok 1). Současně poskytovatel služby (portál) sdělí prostředníkovi, jakou úroveň záruky pro přihlášení požaduje (zde může jít nejvýše o úroveň značná).

Je to pak již prostředník (NIA, resp. Národní bod, fungující na doméně eidentita.cz), kdo uživateli nabídne ty možnosti přihlášení, které odpovídají požadované úrovni záruky (či úrovni vyšší). Zde konkrétně jde o tři možnosti: pomocí eOP či karty Starcos (s úrovní „vysoká“) a pomocí prostředku „Jméno, heslo a SMS“ (s úrovní „značná“). Portál občana tedy požaduje alespoň úroveň „značná“.

Když uživatel zvolí konkrétní variantu přihlášení, prostředník (NIA) přesměruje jeho browser k příslušnému poskytovateli identitních služeb (IdP, Identity Provider). Pokud tedy uživatel zvolil přihlášení pomocí karty Starcos s certifikátem od I.CA, je přesměrován na stránky I.CA (na následujícím obrázku krok č. 2).

Jakmile uživatel vybere příslušný certifikát a zadá správný PIN, jeho browser (s využitím nainstalované softwarové komponenty I.CA PKI Service) podepíše výzvu od své protistrany (tj. od prostředníka, tj. NIA) odpovídajícím soukromým klíčem (přímo na čipu karty Starcos). Podepsanou výzvu, spolu s identitním certifikátem, pak browser vrátí prostředníkovi (NIA).

Prostředník (NIA) ověří platnost podpisu na výzvě a přečte si obsah přiloženého certifikátu. Z něj pozná, který konkrétní prostředek elektronické identifikace byl pro přihlášení použit.

Aby to tak mohlo být, musel příslušný poskytovatel identitních služeb (zde: I.CA) příslušný prostředek (čipovou kartu Starcos i s certifikátem) nejprve vydat příslušnému držiteli (zde: mé osobě) a současně jej musel zanést do evidence (databáze) prostředníka (NIA, resp. Národního bodu). Kdy k tomu došlo, ukazuje následující záznam, který si mohu vypsat v rámci svého uživatelského účtu u prostředníka (NIA).

Prostředník má ve své evidenci všechny vydané prostředky (§ 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci) a ví také, komu byl každý konkrétní prostředek vydán, jako jeho držiteli (§ 21 odst. 1 písm. b).

Díky tomu si prostředník může do svých provozních záznamů poznamenat, že se konkrétní držitel v určitém okamžiku snažil přihlásit ke konkrétnímu poskytovateli služeb – i jaký druh prostředku pro elektronickou identifikaci k tomu použil. Příklad takového záznamu vidíte na následujícím obrázku (jde o mé přihlášení k Portálu občana pomocí karty Starcos, znázorňované na prvních dvou ze tří předchozích obrázků).

Shrňme si nyní, že prostředník (NIA) získává od poskytovatele identitních služeb (IdP, zde konkrétně od I.CA) ujištění o tom, že se uživatel přihlašuje pomocí konkrétního prostředku elektronické identifikace (zde: karty Starcos).

Z identitního certifikátu se prostředník sice dozvídá i jméno a příjmení držitele tohoto konkrétního prostředku, ale rozhodující – a současně i postačující – je pro něj informace o konkrétním prostředku. Protože prostředník sám dobře ví, a to s přesností na jednoznačně určenou fyzickou osobu, komu byl tento konkrétní prostředek vydán (viz výše). Mimochodem: jméno a příjmení držitele v certifikátu, doplněné o případné tituly, stejně nemusí tohoto držitele jednoznačně určovat (protože osob stejného jména a příjmení může být více).

Prostředník (NIA, resp. Národní bod) tak na základě znalosti konkrétního prostředku a vlastní znalosti toho, komu byl vydán, může „sáhnout“ do základních registrů – kde se nachází ona jediná a státem garantovaná elektronická identita – a zde získat konkrétní údaje o příslušné (fyzické) osobě. Konkrétně si takto „sáhne“ pro takovou sestavu údajů, jakou od něj požaduje ten poskytovatel služby (SeP, Service Provider), ke kterému se uživatel právě přihlašuje. Zde konkrétně takovou, kterou požaduje Portál občana (na jehož příkladu si vše popisujeme).

Následuje předání těchto údajů příslušnému poskytovateli služeb, což prostředník (NIA) opět pečlivě zanese do svých záznamů.

Povšimněme si na této ukázce výrazné charakteristiky celého nepřímého modelu, na kterém je přihlašování ke službám eGovernmentu u nás postaveno: prostředník (NIA, resp. Národní bod) ví o každém vašem přihlášení – kdy, kam a jak se přihlašujete. Naopak poskytovatelé služeb (SeP) a poskytovatelé identitních služeb (IdP) na sebe přes prostředníka „nevidí“ a neví o sobě: poskytovatel služby neví, jakým způsobem (a „přes koho“) se k němu konkrétní uživatel přihlásil, a stejně tak poskytovatel identitních služeb neví, kam (ke komu) se přes něj konkrétní uživatel přihlašuje.

Ještě si doplňme, že předání konkrétních údajů o identitě uživatele, od prostředníka (NIA) k poskytovateli služby, je vždy podmíněno souhlasem uživatele coby držitele těchto údajů. Tento souhlas může být udělen jako jednorázový, takže při příštím přihlašování ke stejnému poskytovateli služeb bude vyžadován znovu (jako na následujícím obrázku). Nebo může být udělen trvale a pak už nebude příště znovu vyžadován (až do případného odvolání uděleného trvalého souhlasu).

Zprovoznění výše popsané možnosti přihlašování, pomocí čipové karty Starcos 3.5 a identitního certifikátu, určitě nebylo jednoduché. Asi nejenom po technické stránce, ale i po té administrativní – vyžadující splnění všech zákonem předepsaných náležitostí (především získání akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace).

Když jsem se na složitost celého projektu dotazoval přímo u I.CA, dostalo se mi následující odpovědi:

Dokumentace, kterou nám SZR předalo až po podání žádosti o akreditaci (do té doby interní SZR) a první části auditu (únor 2019), byla několikrát změněna/doplněna o poznatky z našeho testování, původní z roku 2018 byla nejasná a i zmatečná (pravděpodobně daň za to, že jsme byli prvními žadateli). Konkrétně např: v dokumentaci jsou příklady realizace komunikace v C#. Tyto příklady byly pro nás zcela nepoužitelné, protože naše servery běží na Linuxu. SZR nám popis komunikací nebylo schopno dodat, takže jsme si museli komunikaci sami analyzovat. Naštěstí máme poměrně rozsáhlé zkušenosti v oblasti xml podpisu, takže jsme byli schopni realizovat i specifickou komunikaci, která není dostatečně standardizována. Dále zde vidíme i jedno riziko pro kvalifikovaného správce: při volání koncové webové služby nejsou data vrácená z NIA podepsána. Při případném sporu bude kvalifikovaný správce jen těžko dokazovat, že data opravdu pochází z NIA a nikoliv, že je vytvořil on sám. Proto jsme v rámci auditu prováděného počátkem ledna 2020 ministerstvem vnitra požádali o projednání této úpravy se SZR, resp. NIA.