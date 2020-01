 »  EU chystá obří databázi obličejů a otisků prstů, Apple přechází na AWS, bilionový Microsoft

„ Mnoho lidí předtím o Huawei nikdy neslyšelo, ale nyní zná Huawei každý, “ uvedl šéf sekce telefonů v Huawei Richard Yu v rozhovoru pro jedno z čínských médií. Naráží tak na vývoj v posledních měsících a na to, že i špatná reklama je dobrá reklama. Yu také sdělil, že se Huawei chce do roku 2020 stát světovým číslem jedna v prodeji chytrých telefonů. Našlápnuto má dobře, více v našem článku .

Evropský parlament tento týden odhlasoval rozjezd projektu Common Identity Repository ( CIR ) . Půjde o rozsáhlou centrální databázi, která bude vedle jmen, dat narození a čísel pasů obsahovat také otisky prstů a fotografie obličejů občanů zemí mimo EU a některých občanů EU . Celkem v ní mají být údaje o asi 350 milionech lidí. Tento systém se pak má sdílet v rámci Evropské unie pro účely hraničních kontrol a bezpečnostních složek. Propojená databáze má zlepšit zejména rychlost vyhledávání. Ve Spojených státech funguje podobný systém, který se jmenuje Customs nad Border Protection, svou databázi má také FBI. Na letištích se otisky prstů a fotky obličejů sbírají už nějakou dobu. Vedle bezpečnosti to umožňuje některé nové funkce. Například lze pasovou kontrolou projít skrze automatizované odbavení. Na některých letištích už také funguje boarding do letadla čistě skrze sken obličeje bez nutnosti předkládat palubní vstupenku.

Apple během následujících pěti let zaplatí přes 1,5 miliardy dolarů za Amazon Web Services . Firmy uzavřely velký kontrakt, v rámci kterého Apple do AWS převede drtivou většinu svých online služeb – doposud tam měl iCloud. Apple údajně v současné době za služby AWS platí kolem 30 milionů dolarů měsíčně.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Samsung oznámil, že do roku 2030 investuje 120 miliard dolarů do vývoje čipů a jejich zakázkové výroby. Samsung v současné době investuje do tohoto byznysu 20 miliard dolarů ročně, většinou se ale soustředí na paměti či displeje a nyní se chce více rozkročit. V rámci investic se počítá i s najmutím 15 tisíc lidí. Plány více rozebírá ZDNet.

Google vypustil prohlížeč Chrome 74. Ten v sobě má schovaný testovací tmavý mód (dark mode), který by se v budoucnu měl ve Windows 10 automaticky zapínat v případě, že je dark mode nastavený také v systému. Prozatím je nutné tmavý vzhled vynutit příkazem –force-dark-mode.

Microsoft koupil firmu Express Logic, která vytváří real-time operační systémy (RTOS) pro různá IoT zařízení. Systém ThreadX má být jedním z nejrozšířenějších RTOS pro mikrokontrolery na světě. Redmond vidí potenciál zejména v napojení na Azure Sphere. Docker a ARM zase oznamují spolupráci, která je zacílená na nasazování aplikací v rámci edge a IoT.

Huawei dál rychle roste. V prvním kvartálu letošního roku firmě meziročně narostly tržby o 39 procent na v přepočtu 612 miliard korun. Zisk poskočil o osm procent. Huawei uvádí, že rok 2019 bude ve znamení velkých instalací 5G, což představuje velký prostor pro růst. Společnost už podepsala 40 5G kontraktů a expedovala 70 tisíc 5G základnových stanic. Pokračuje rovněž expanze Huawei Cloudu, kdy se novým partnerem stal moloch Infosys.

Rekordní kvartál hlásí také Microsoft. Tržby meziročně přidaly 14 procent a usadily se na 30,6 miliardy dolarů. Čistý zisk činí 8,8 miliardy dolarů, což je o 19 procent více. Růst stále žene cloudová sekce, jež rostla o 22 procent a téměř si sáhla na 10 miliard dolarů. Počítačová divize udělala 10,7 miliardy dolarů. Dle očekávání klesají prodeje krabicových Office, roste ale Office 365. Nárůst 21 procent zaznamenaly stroje Surface. Hodnota Microsoftu na burze už se pohybuje kolem jednoho bilionu dolarů.

Slovenská doména .SK se zpožděním nasadila DNSSEC, zároveň ale jako první doména nejvyšší úrovně zavádí algoritmus ECDSA.

Microsoft začal do světa vypouštět nástroje, které zvládnou migraci z Google G Suite do Office 365. Nástroje se ven dostávají postupně a plně dostupné mají být během několika málo týdnů.

MongoDB za 39 milionů dolarů kupuje firmu Realm. Ta pracuje na odlehčené objektové databázi, která se hodí pro nasazování na mobilních zařízeních a podobně. Často je označovaná jako alternativa k SQLite.

Databricks jako open source otevírá svůj nástroj Delta Lake. Jde o storage vrstvu pracující s Apache Spark a ACID transakcemi.

Oficiálně končí vývoj Scientific Linuxu, na kterém pracoval například CERN nebo Fermilab. Verze 8 bude používat CentOS a předchozí verze 6 a 7 budou nadále podporovány z důvodů poměrně širokého nasazení v různých vědeckých institucích.