 »  Eurovize: barevný a blikající hit, který čeští diváci ignorují

Opakuje se to každý rok: desítky milionů lidí usedají k televizním obrazovkám a nadšeně fandí zpěvákům v mezinárodní pěvecké soutěži Eurovision Song Contest. Další sledovanost naskakuje na YouTube u jednotlivých klipů, semifinálových vystoupení i přenosu velkého finále.

Je to monumentální akce přenášená souběžně do desítek zemí světa včetně těch, co se ani neúčastní. Je to také výkladní skříň techniky a produkce, tahák pro cestovní ruch – a pořádná finanční zátěž pro pořadatelskou televizi. Eurovizi provázejí politické a finanční skandály a výtky, že je to cukrkandlový kýč, který se už přežil.

Prvního ročníku se 24. května 1956 účastnilo sedm zemí a jedním z cílů bylo otestovat možnosti přímého televizního přenosu. Eurovize existuje tak dlouho, že se v ní postupně objevily různé telekomunikační novinky. V tradičním televizním vysílání mimochodem přešla v roce 2005 na formát 16:9 a o dva ročníky později se už vyráběla v HD.

Desítky let hlasovaly jen národní poroty, protože neexistoval dostatečně rychlý způsob, jak posbírat a sečíst hlasy od diváků. V roce 1997 prvních pět zemí experimentovalo s hlasováním veřejnosti prostřednictvím telefonů a od roku 2004 jde o standardní metodu pro všechny účastnické země. Před pěti lety přibyla možnost hlasovat prostřednictvím oficiální mobilní aplikace.



Autor: Thomas Hanses Soutěžící z Islandu v Eurovizi 2019

Už 19 let se Eurovize vysílá prostřednictvím oficiálního webu, kanál na YouTube přibyl v roce 2006 (ale ještě bez živého streamu, ten přišel před čtyřmi lety). Na Facebooku je od února 2008, na Twitteru od července stejného roku.

Počty hlasů se z jednotlivých zemí až do roku 1993 oznamovaly do vysílání jen telefonicky, pak se začalo s přepojováním do studií v národních televizních stanicích.

Systém hlasování se v průběhu let měnil, nakonec se ustálil na rozdělování bodů od diváků a bodů od poroty, které se následně sečtou dohromady. Porota rozděluje 1–8, 10 a 12 bodů deseti písním. Tyto body se diváci dozvědí jako první od hlasatelů jednotlivých veřejnoprávních televizí při zmíněném přepojování do účastnických zemí. Stejný počet bodů rozdělují také diváci. Jejich hlasy z jednotlivých zemí se sečtou a připočtou se k hlasům od poroty.

Přímými účastníky finále jsou vždy tradiční zakladatelské země – Francie, Itálie, Německo, Španělsko, Velká Británie – a hostitelský stát. Těchto šest zemí bojuje o přízeň porot a diváků s dalšími dvaceti zeměmi, které vzejdou ze semifinálových kol. Ta původně v Eurovizi vůbec nebyla, semifinále se koná od roku 2004 kvůli rostoucímu počtu účastnických zemí. Od roku 2008 jsou dokonce dva semifinálové večery.

Navzdory názvu soutěže není vyhrazena jen pro evropské státy, ale pro aktivní nebo přidružené členy Evropské vysílací unie (EBU), která ji pořádá. Proto má v soutěži svého zástupce Austrálie nebo Izrael, jednou se jí účastnilo Maroko.

Česko se s přestávkou účastní od roku 2007, zatím nejlepšího umístění dosáhl loni zpěvák Mikolas Josef, když ve finále skončil šestý. Země, ze které vzejde vítěz, dostane nabídku na pořádání dalšího ročníku. Ne vždy ji ale přijme, pokud by neunesla tíži finančních nákladů (to se v historii stalo pětkrát, naposledy v roce 1980). Pro Austrálii navíc platí výjimka, že by se z logistických důvodů v případě jejího vítězství konalo další finále ve vybraném evropském městě a australská SBS by byla spolupořadatelem.