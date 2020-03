 »  Evropa buduje vlastní nezávislý procesor. Připojit se chce i Česko

Brněnská společnost Codasip se chce zapojit do aktivit kolem vytváření evropského procesoru. Rozjela aktivity, v rámci kterých nabízí organizaci European Processor Initiative (EPI) své technologie postavené kolem otevřené procesorové architektury RISC-V. Právě i na ní EPI chce vybudovat procesor v první fázi určený k nasazení v superpočítačích (HPC). EPI vychází z podobné aktivity EuroHPC, jež na starém kontinentě staví síť superpočítačů včetně strojů fungujících alespoň s jedním exaFLOPS.

Evropa zjistila, že je v případě superpočítačů vmáčknutá mezi dvě velmoci v podobě Spojených států a Číny, na což EuroHPC reaguje. Starý kontinent je zároveň při stavbě (nejenom) superpočítačů závislý na procesorech a čipech zejména z USA (Intel, AMD, Nvidia a další). Rozhodnutí americké vlády v případě embarga na Huawei ukázalo, jak rychle lze někoho odstřihnout od klíčových komponent. Čína zase pro řadu lidí v Evropské unii představuje bezpečnostní hrozbu a její případné čipy nikdo moc integrovat nechce.

„Naprostá většina procesorů pochází ze Spojených států. Do toho nezapočítávám procesory používané v mobilních zařízeních. Tím pádem jsme tedy v Evropě cenově závislí na USA. Nechci předjímat nějaké mezinárodní politické spory, ale už jenom fakt, že by existovalo embargo…,“ uvedl například v rozhovoru pro Lupu Vít Vondrák, šéf národního superpočítačového centra v Ostravě IT4Innovations, které i díky EuroHPC může postavit nový stroj za 15 milionů eur. „Byť se asi nedá předpokládat, že by Evropa byla bez procesorů, z hlediska strategického je to ale velice důležité.“

Podíl na akcelerátoru

Codasip do evropského snažení zapadá. „Domníváme se, že můžeme EPI nabídnout technologii, kterou hledá,“ uvádí pro Lupu zakladatel a šéf Codasipu Karel Masařík. Firma je společně se společnostmi Google, Qualcomm, Nvidia, IBM či Samsung jedním ze zakládajících členů organizace RISC-V Foundation. Ta už sdružuje kolem 420 členů točících se kolem RISC-V a očekává, že se do roku 2025 na trhu uplatní 60 miliard procesorů postavených na této architektuře.



Autor: EPI Roadmapa evropského procesoru

Codasip vytváří vlastní 32– i 64bitové procesory včetně softwarových nástrojů, pomocí kterých lze RISC-V navrhovat. I proto získala investici ve výši 10 milionů dolarů, kterou vedle investorů s čínského Shenzhenu vedl americký výrobce pevných disků Western Digital (WD). Ten si následně brněnskou společnost vybral jako hlavního dodavatele v případě otevřeného jádra SweRV Core EH1.

V případě EPI tvoří RISC-V jednu z větví, která je zaměřená na koprocesor, respektive akcelerátor určený pro výpočty kolem strojového učení, umělé inteligence, neuronových sítí a podobně. Označení je EPI Accelerator neboli EPAC.

„V rámci EPI se RISC-V procesory používají v takzvaném akcelerátoru. Akcelerátor je sada hardwarových bloků (včetně RISC-V CPU), které vykonávají náročné výpočty. Akcelerátor je navržen tak, aby obsahovat různé bloky, z nichž každý akceleruje různé algoritmy. Codasip do tohoto systému velmi dobře zapadá, protože naše nástroje umožňují upravovat RISC-V procesory pro potřeby algoritmu či více algoritmů. Jinými slovy, v akcelerátoru může být celá řada RISC-V procesorů a každý z nich může cílit na jinou doménu algoritmů,“ vysvětluje Masařík.



Autor: EPI Evropský procesor v rámci European Processor Initiative

„Úprava RISC-V procesoru v Codasipu probíhá automatizovaně. Rozšíření, které je dané doménou algoritmu, je nejdříve popsáno ve jazyce CodAL, což je náš vlastní, interně vyvinutý jazyk pro popis procesoru. Z tohoto popisu se poté automatizovaně generuje RTL, překladač jazyka C a další nástroje nezbytné pro reálné použití procesoru. Namísto běžných ručních úprav se tedy značná část výstupů generuje automatizovaně, včetně například verifikačního prostředí,“ dodává Masařík.

RISC-V má v případě EPI akcelerátorů sloužit jako jakási obslužná část. Součástí návrhu jsou totiž Vector Processing Units (VPU) a akcelerátory Stencil/Tensor (STX). Podporovány mají být numerické formáty INT8, FP16, FP64 a bfloat16.

Procesor na ARMu

Tradiční procesor má běžet na licencované technologii od společnosti ARM (architektura Neoverse a Zeus). Nejde tedy o vyloženě kompletně původní řešení od EPI. Stejně tak nelze stoprocentně tvrdit, že jde o čistě evropské know-how. ARM je sice původem britský, ale v rámci akvizice za 32 miliard dolarů ho získal japonský SoftBank. Ten do technologií investuje peníze i od Saúdské Arábie, což mimo jiné akceleruje snahy kolem rozvoje RISC-V a vybudování alternativy k ARMu.