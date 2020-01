 »  Facebook chystá další redesign, Instagram maže i to, co nemá, a místo Y2K chyby je tu Y2020

Facebook v prvním čtvrtletí uživatelům nadělí novou desktopovou podobu. Tu, o které se začalo mluvit už v dubnu 2019. Mrkněte do Facebook is Preparing to Launch a Desktop Redesign to All Users pro další informace.

Medium přišlo až o 40 % viditelnosti ve vyhledávání a ve Why Medium Lost Half of its Visibility najdete analýzu možných důvodů. Jsou hodně zajímavé pro kohokoliv, kdo se zajímá o SEO.

Nedostatek žen v seznamkách? Nové tváře do inzerátů? Řešení je snadné, AI dokáže vytvářet nekonečné množství originálních tváří nepatřících vůbec nikomu. Nebo kompletních lidí, ať už oblečených, nebo nahých. Už i na tohle existují startupy a obchodní model. Vedlejší efekt? Nová generace podvodů, botů či špiónů. Připadá vám to nereálné? Mrkněte na generated.photos a přečtěte si Dating apps need women. Advertisers need diversity. AI companies offer a solution: Fake people .

Miliardy rentgenů, ultrazvuků a dalších zdravotních dokumentů jsou volně dostupné přes internet. Důvodem jsou nezabezpečené systémy pro ukládání těchto dokumentů u lékařů i ve velkých nemocnicích. Ty navíc problém neřeší a na upozornění vůbec nereagují. Čtěte v A billion medical images are exposed online, as doctors ignore warnings .

Až 200 milionů kabelových modemů v Evropě je napadnutelných. Čerstvě objevený Cable Haunt ( PDF ) umožňuje útočníkům kompletně ovládnout modem (kabelový router) a je založený na softwaru, který řada výrobců zahrnula do svých zařízení a který obsahuje bezpečnostní chybu. Ukázkový exploit viz Lyrebirds/sagemcom-fast-3890-exploit . Zmíněny a ověřeny jsou modemy od společností Sagemcom, Technicolor, Netgear a COMPAL.

Apple najal pro Apple TV+ Richarda Pleplera. Poslední dvě dekády stál za úspěchem HBO, takže by mohlo jít i o dost podstatný krok v tom, jak z TV+ udělat konkurenci ostatních streamovacích televizí. Plepler na to má momentálně pět let. Čtěte v The Current Heads of Apple TV+ Should Be Terrified .

SOFTWARE

Zdrojové kódy VVVVVV jsou na GitHubu volně k využití i tak trochu jako oslava desetiletého výročí. Viz VVVVVV’s Source Code Is Now Public, 10 Year Anniversary Jam Happening Now! a TerryCavanagh/VVVVVV.

Y2K se vrátilo jako Y2020. Odhaduje se, že až 80 % oprav software v rámci řešení Y2K bylo provedeno nedostatečně – jen si ulehčili opravu tím, že zavedli „cokoliv mezi 0 a 20 považuj za 2000+“ a doufali, že v roce 2020 tyto systémy už nebudou používány. Skutečnost je ta, že se aktuálně hroutí řada systémů právě kvůli této zfušované „opravě“. Viz A lazy fix 20 years ago means the Y2K bug is taking down computers now, kde navíc připomínají blížící se rok 2038, kdy přestane fungovat klasický 32bitový čas v Linuxu. Přesně ve tři hodiny 14 minut 19. ledna 2038.

Firefox 72 se ukázal být kriticky děravý. Určitě se ujistěte, že máte alespoň verzi 72.0.1, tedy tu, kterou Mozilla vypustila pár dní po uvolnění původní verze. Chyba by měla umožnit ovládnout počítač a podle některých informací je už aktivně využívána pro útoky. Viz Mozilla Foundation Security Advisory 2020–03.

Nejvyšší soud Spojených států se vrátí k případu Oracle vs. Google a znovu bude rozhodovat o tom, zda je možné chránit API copyrightem. Celé to vzniklo před deseti lety, kdy Oracle v zoufalé snaze monetizovat neúspěšnou akvizici Sun Microsystems zažaloval Google za použití API z Javy v Androidu. Roky poté jde stále o totéž, mít jistotu, že kdokoliv a kdekoliv může používat libovolné API, aniž by za to někomu musel platit. Podrobně vThe Supreme Court will decide software development's future in Google v. Oracle.

Microsoft začal rozšiřovat nový prohlížeč Edge založený na Chromiu. Je určený pro Windows 10 a postupně kompletně nahradí původní Edge. Na jednu stranu je to dobrá zpráva, původní Edge se nikdy nestal něčím, co by bylo dobré v počítači mít (nový Edge umí i rozšíření pro Chrome). Na druhou stranu je to další růst dominance Chrome/Chromium. Samotní uživatelé ale nejspíš změnu nepostřehnou, nový Edge má stejné rozhraní jako původní.

HARDWARE

„Navrženy klauny, kteří jsou zase pod dohledem opic“. Takto o Boeingu 737 Max hovoří interní materiály Boeingu, které byly předány regulátorům. V materiálech je ale i vidět snaha Boeingu vyhnout se nutnosti trénovat piloty na simulátoru, což je nákladná a časově náročná záležitost. Letouny jsou prozatím stále na zemi a návrat k provozu je v nedohlednu. Viz ‚Designed by clowns‘: Boeing releases internal messages that disparage 737 MAX, regulators.

Pouze jedna pětina (21 %) Američanů používá chytré hodinky nebo sporttracker, větší podíl je mezi ženami (25 %). Využívání se navíc výrazně snižuje se snižující se socioekonomickou pozicí. Je to možná dost podstatné vědět, pokud se budete někdy snažit řešit něco okolo těchto technologií – rozšíření v populaci není nijak zásadní. Detaily v About one-in-five Americans use a smart watch or fitness tracker.

Apple snížil výkupní ceny v rámci „Trade in“ programu. Ten umožňuje při koupi nového zařízení získat výraznou slevu vrácením starého. iPhone XR tak bylo možné doposud „vrátit“ až za 370 USD, nově je to 300 USD. Přehled najdete v Apple Slashes Estimated Trade-In Values of iPhone, iPad, Mac, and Apple Watch Models Overnight a u Apple na Apple Trade-In.

MARKETING A KOMUNIKACE

Justin Bieber vyzval fanoušky, aby podváděli ve Spotify a iTunes, aby se dostal výše v žebříčku. Příspěvky s návodem následně z Instagramu smazal. Jak už to tak ale bývá, stále jsou k dispozici. V Justin Bieber told fans to game Spotify and iTunes to give him a chart-topping song se na ně můžete podívat a také se dozvědět, jak se žebříčky běžně masově manipulují.

Facebook si v Teen Vogue zaplatil článek o tom, jak bojuje proti dezinformacím. Ten ale byl vydáván za redakční článek, pak vydáván za článek redaktora, který s ním ovšem neměl nic společného, a pak se článek zcela ztratil. Mezitím Facebook ale stále tvrdil, že to je čistě redakční práce a nemá s tím nic společného. Samozřejmě ho na svém facebookovém profilu propagovala i Sheryl Sandberg. Článek je každopádně stále k mání v Archive.org a je to takový typický učebnicový PR článek, který by v médiích nikdo nikdy nedal dohromady. Teen Vogue má navíc cílovou skupinu, která už ani neví, že nějaký Facebook existuje. Celá taškařice je velmi dobře popsána v Teen Vogue Yanks Puff Piece on Facebook's Anti-Disinformation Efforts After People Found Out Facebook Paid for It a hodně dobré doplňkové čtení je ve Facebook's PR feels broken.

Mark Hamill smazal účet na Facebooku. Na protest proti přístupu Facebooku k politické reklamě. Ve vyjádření na Twitteru uvedl, že je zklamán tím, že Mark Zuckerberg si cení více zisků než pravdomluvnosti. Odkázal zároveň na článek Facebook Says It Won’t Back Down From Allowing Lies in Political Ads v New York Times, ve kterém před několika dny vyšlo najevo, že Facebook stále odmítá řešit lživou politickou reklamu na své platformě a reklamu nemíní nijak omezit.

Komu věří Američané? Googlu a Amazonu víc než Tomu Hanksovi. Fascinující žebříček najdete v Americans trust Google and Amazon more than Tom Hanks, report finds.

Facebook má nový profil na Twitteru, @facebookapp. Jeho spuštění se snažil oživit třeskutě vtipným povídáním si s ostatními účty, které na Twitteru má. Že by se to nějak povedlo, se říct nedá.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Levný Unimax U673c prodávaný v USA obsahuje předinstalovaný malware Adups. Ten je dílem stejnojmenné čínské firmy a tváří se jako firmware-over-the-air update. Po zprovoznění telefonu do něj ale bez vědomí uživatele instaluje další aplikace. V telefonu se ale skrývá ještě další, podstatně lépe ukrytý malware spojený se známým druhem adwaru HiddenAds. Oba nežádoucí přídavky jsou z telefonu neodstranitelné. Viz Unremovable malware found preinstalled on low-end smartphone sold in the US.

Amazon na svém obchodě varoval před rozšířením Honey, které patří PayPalu. Ten jej koupil za 4 miliardy dolarů a podle Amazonu je Honey bezpečnostním rizikem a o uživatelích shromažďuje příliš mnoho informací. Honey má přes 17 milionů uživatelů a slouží k vyhledávání slevových kódů pro úsporu při nákupech, PayPal firmu koupil v listopadu. Čtěte v Amazon Takes a Swipe at PayPal's $4 Billion Acquisition.

Hlasová komunikace ze Skype je nyní kontrolována v „zabezpečených zařízení“ v několika zemích. Jde o reakci na to, že se zjistilo, že Microsoft využívá firmy v Číně pro vyhodnocování, zda rozpoznávání hlasu funguje správně. K záznamům se v Číně mohla snadno dostat i čínská vláda, včetně záznamů z Cortany. Vyhodnocovači se k záznamů dostávali přes veřejný internet. Důležité je, že Skype stále nelze brát jako bezpečný způsob komunikace. Podrobnosti v Microsoft says Skype audio is now reviewed in ‘secure facilities’ after a worrying report.

Philips žaluje Garmin a Fitbit za porušování patentů. Mimo to ještě další společnosti vyrábějící nositelnou elektroniku, včetně dvou v Číně. Základem jsou čtyři patenty týkající se chytrých hodinek. Viz Fitbit and Garmin are under federal investigation for alleged patent violations.

Grindr, OkCupid, Tinder, Clue, MyDays a další služby sdílí důvěrné informace o uživatelích s desítkami dalších společností. Údaje o pohlaví, víře, datu narození, poloze, identifikace telefonu a další informace většinou míří k inzertním společnostem, ale také k data brokerům a jsou předmětem dalšího obchodu. Analýza deseti aplikací ukázala, že data míří až k 135 společnostem – mezi ně patří Amazon, Facebook i Google. Řada dalších je ale prakticky neznámá a je více než jisté, že z nich data pokračují kamkoliv dál. Mezi aplikacemi je ale například i dětská aplikace My Talking Tom 2. Podrobnosti v Popular Apps Share Intimate Details About You With Dozens of Companies a Report: Out of control.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Na TikToku řádí falešné účty vydávající se za politiky a světové vůdce, uvádí Bloomberg v As World Leaders Shun TikTok, Impersonators and Fake Accounts Creep In. Provozovatel navíc má být laxní v odstraňování takovýchto účtů. Jde o typický „objev“ Bloombergu, kde se zapomněli podívat na to, že na ostatních sítích to funguje stejně špatně. Nejzábavnější je, že falešný Donald Trump tam získal celých 18 000 sledujících. Každopádně v čerstvě nových Pravidlech TikTok zakázal účty používající něčí cizí jméno (člověka i firmy), bio či profilové obrázky v zavádějící podobě. Parodické účty by tedy měly být možné (jako je tomu na Twitteru). Bloomberg si v článku ještě stěžuje, že TikTok nemá proces ověřování, ale i tady je potřeba se podívat na to, že ho dodnes nemá Twitter a funkční ho nemá ani Facebook. V Česku to není o moc jiné. Včetně těch málo originálních nápadů použít v názvu účtu „offical“.

Instagram doplnil Boomerang o další tři efekty – SloMo (zpomalení na poloviční rychlost), Echo (ozvěna v podobě rozmazání) a Duo (zrychlené přetáčení). Stačí při vytváření Stories vybrat dole Boomerang a po natočení budete v horní části míst symbol smyčky. V Instagram’s Boomerang evolves with SloMo, Echo, & Duo effects to vydávají skoro za revoluční změnu. Je dobré připomenout je, že Boomerang natáčí jednu sekundu video, které se přehrává v šestisekundové smyčce dopředu a dozadu. Nově je možné výsledný Boomerang i zkrátit.

Instagram maže příspěvky i celé účty jakkoliv se týkající Quassema Soleimani. Zajímavé na tom je, že Instagram je jedna z mála sítí, která není v Íránu blokovaná. Ale hlavně to, že Facebook tvrdí, že to dělá z důvodu sankcí uvalených Spojenými národy. Viz Instagram is reportedly removing posts supporting Soleimani a hlavně After Soleimani’s death, Instagram shuts down Iranian accounts. Na mazání upozorňuje i Mezinárodní organizace novinářů, protože Instagram klasicky maže účty i novinářům a íránským médiím a mizí i příspěvky kritizující Írán a tamní vládu. Instagram má v Íránu 24 milionů aktivních uživatelů, ale asi dlouho mít nebude, je velmi pravděpodobné, že ho vláda začne brzy blokovat stejně jako ostatní sítě.

Bílý dům 13. ledna tweetnul fotografii s textem „First snow of the year!“. Nikdo nechápe proč. V té době bylo v okolí Bílého domu někde okolo deseti nad nulou a žádný sníh se nekonal. Vysvětlení? Podle Here's the deal with the White House's confusing ‚first snow of the year‘ tweet jde o fotografii ze 7. ledna, kdy sněžilo. Jen to asi poněkud zapomněli přidat k tweetu.

Instagram začal skrývat „fake“ fotky. Jde mu to dobře, skrývá i umění a dopadá to na fotografy. Původním záměrem přitom bylo skrývat věci spadající pod „fake news“. Ke skrytému obrázku se dá dostat proklikem, ale takto označené příspěvky se nedostávají do vyhledávání. Viz Instagram is Now Hiding Photoshopped Photos a příklad zasaženého příspěvku najdete zde. Oznámení o novince v Combatting Misinformation on Instagram.

MOBILNÍ APLIKACE

Google z Play Store odstranil 1700 škodlivých aplikací obsahujících Joker (Bread) malware. Stihl to ještě předtím, než se dostaly k uživatelům. Bread v počátcích hlavně okrádal přes SMS nebo přes m-platby. Podrobnosti v PHA Family Highlights: Bread (and Friends).

V roce 2019 hráči za hry na mobilech utratili 61,7 miliardy dolarů (12,8% růst). Hry na všech platformách navíc představují většinu příjmů, napříč platformami mají hry 74% podíl. Staženo bylo 42,1 miliardy her (9,9% růst). Viz Consumer Spending In Mobile Apps Grew 17% in 2019 to Exceed $83 Billion Globally.

STARTUPY A EKONOMIKA

Lime propouští 14 % stavu (zhruba stovku lidí) a opouští 12 měst, podle The Path Forward at Lime doposud působil ve více než 120 městech a ukončení se týká několika měst v USA, v Evropě Linze v Rakousku a několika měst v Latinské Americe. Důvodem konce je prodělečnost. Rok 2020 bude pro řadu „koloběžkových“ startupů rozhodující a propouštění a omezování aktivit přišlo už v roce 2019 i u jiných startupů. Více viz E-scooter startup Lime shuts in 12 markets, lays off around 100.

Přes miniaplikace na WeChat v roce 2019 proteklo 115 miliard dolarů (160% meziroční růst). Plyne to z dat od Tencentu a je to jeden z mnoha důvodů, proč vážně sledovat vývoj placení a mikroplacení v Číně – zejména v sociálních sítích a chatovacích aplikacích. Začít studovat můžete ve WeChat mini programs are becoming a lot more important for Tencent.

Selhání WeWorku přimělo startupové investory k větší opatrnosti a dá se i vcelku jasně říci, že na to doplatil celý trh. Nutno dodat, že asi v dobrém. Neuškodí, když investoři začnou poněkud více vnímat rizika, a ne pouze nesmyslně rozdávat peníze. Viz WeWork debacle has unicorn investors seeking cover.

Dodávky PC v roce 2019 rostly, obavy z dalšího poklesu se nesplnily. Může za tím být 5G i zařízení s více displeji, píše se v PC shipments grew in 2019 ahead of bet on 5G and dual-screen devices. Q4 2019 přinesl růst 2,3 % (Gartner, celkem 70,6 milionu kusů) či 4,8 % (IDC, 71,8 milionu kusů). Celkové pak roční růst byl 0,6 %, resp. 2,7 % oproti roku 2018. Podle čísel IDC jde o první růstový rok od roku 2011 (tehdy šlo o růst 1,7 %).

Bose zavře všechny kamenné obchody v Severní Americe, Evropě, Japonsku i Austrálii. Důvod je prostý, prodej probíhá hlavně přes internet. V průběhu příštích měsíců by tak mělo být zavřeno 119 obchodů. Dalších 130 ve zbytku světa zůstane (Čína, Velká Británie, UAE, Indie, Jihovýchodní Asie a Jižní Korea). Viz Bose is closing all of its retail stores in North America, Europe, Japan, and Australia.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.