Facebook opět mění pravidla soukromí, v reklamách využije více našich dat

Data Use Policy a Statement of Rights and Responsibilities se dočkají změny. V obou případech jde o zásadní dokumenty, které říkají, jakým způsobem se Facebook staví k soukromí uživatelů.

K chystaný změnám se samozřejmě můžete vyjádřit v diskusi pod návrhem. Facebook dal uživatelům na připomínky sedm dnů. Nejsou pro něj ale závazné a jejich zapracování do pravidel závisí čistě na jeho uvážení. Co tedy Facebook chystá?

Statement of Rights and Responsibilities

Změny v posledně jmenovaném dokumentu je možné najít názorně vyznačené v tomto PDF (původní dokument byl již smazán). Největší změnu najdete v bodu 10, který se týká využití vašeho jména a profilové fotografie pro reklamu. Podle nové podoby Facebook může využít v reklamách kromě jména a fotografie také váš obsah a informace. V původní verzi se tomu bylo možné vyhnout, nové znění podmínek prostě konstatuje, že k tomu dáváte svolení (ačkoli v dalším bodě Facebook stále tvrdí, že to neudělá bez vašeho souhlasu).





Další změna se objevuje v bodě 13. Facebook zde konstatuje, že pokud používáte jeho aplikaci, může ji aktualizovat a doplňovat, jak se mu zlíbí. V původní podobě byla řeč pouze o stahování aktualizací, v nové podobě je doplněno, že se mohou i instalovat. Což mimochodem není novinka - pokud jste někdy omylem do počítače dostali software pro videochat Facebooku, už dobré dva roky se aktualizuje bez vašeho vědomí.

Třetí změna v tomto dokumentu je sice podstatná, ale nikoliv pro nás. Snad jedině, pokud bychom se chtěli s Facebookem soudit. Mění se totiž jurisdikce, ve které jste povinni řešit spory s Facebookem.

Čtvrtá změna se týká pouze zemí, ve kterých jsou zakázány (embargovány) služby a zboží USA. Do Pravidel bylo doplněno, že Facebook nebudete používat, pokud se v takovéto zemi nacházíte.

Data Use Policy

Stejně jako v předchozím případě se můžete na veškeré změny podívat v PDF dokumentu. Na samém počátku doplňuje to, že se vztahuje i na případy, kdy s Facebookem komunikujete dalšími způsoby (například e-mailem).

Podstatnější změny najdete v části nazvané „Other information about you“, kde Facebook zmiňuje, že shromažďuje data z vašeho počítače, mobilního telefonu či dalších zařízení. Doplněno je, že si uschovává i telefonní číslo, informace o operačním systému či data určující typ používaného zařízení. A také to, že si může vyžádat informace o zařízení, na kterém Facebook používáte.

Stejně tak došlo k rozšíření okruhu informací z informaci o „vás a vašich přátelích“ na „vás, vaše přátele a ostatní“. Včetně toho, že je na základě shromážděných dat navíc možné, aby vám Facebook nabízel i „další obsah“ (doposud šlo hlavně o reklamu).

Další podstatnou změnou je to, že Facebook nyní bude moci povolit přístup k veřejným (public) informacím také dalším poskytovatelům služeb. Objevuje se zde i nejpodstatnější změna – Facebook nově zahrnuje profilové foto do využití pro identifikaci a využití v dataminingu. Pokud tedy patříte k lidem, kteří si chtějí na Facebooku výrazněji udržet soukromí, nedávejte v budoucnu do profilové fotografie své skutečné fotografie.

V Data Use Policy se objevuje i podivný odstavec týkající se „Social Reporting“ coby pomůcky k vyhledání „pomoci“ od někoho, komu věříte. Na první pohled vám možná připadá, že jste o něčem takovém neslyšeli, ale ve skutečnosti jde o několik let starou záležitost nabízenou Facebookem hlavně v případě, že potřebujete nahlásit nějaký závadný obsah, který se vás dotýká. Facebook vám v těchto případech nabízí možnost oslovit s žádostí o radu vaše přátele (a efektivně se tak snaží zbavit vlastní zodpovědnosti).

Velké množství změn najdete v bodě IV a týkají se reklamy – tradičně hovoří o tom, že Facebook nesdílí s inzerenty osobní informace, ale může s nimi sdílet informace, kde je odstraněno jméno a další data, která mohou identifikovat konkrétní osoby. V nové verzi podmínek došlo k přepsání celé této sekce do podoby, která je podstatně výhodnější pro Facebook a dává mu více možností.

Shrnutí

V aktuální podobě jde prozatím pouze o návrh změn. Oproti minulým letům ale již není možné o něm hlasovat (tuto funkci Facebook po neúspěšném referendu, kterého se nezúčastnil dostatečný počet uživatelů, zrušil), takže je téměř jisté, že nakonec vejde v platnost.

Nové Podmínky dávají Facebooku opět více možnosti v tom, co o uživatelích bude shromažďovat (hlavně z aplikací) a také šířit a předávat dalším stranám. Podstatnou novinkou je, že profilová fotografie bude moci být použita k dalším účelům (připomeňme, že je stejně tak jako tak veřejná) a trochu problematické mohou být zmínky o využití pro identifikaci (tagging).

Přes všechna ujištění Facebooku je ale stále potřeba mít na mysli, že cokoliv na Facebook nahrajete, ukládáte do veřejného prostoru. A jakákoliv pravidla či nastavení omezení jsou pouze formální.

Z nových pravidel se dá usuzovat na jednu zajímavou věc: Facebook se zřejmě chystá v daleko větší míře využívat možností, které přinášejí aplikace na mobilech a tabletech. A v budoucnu se nejspíš můžeme těšit na nové sofistikované způsoby využití informací, které z nich může získat.