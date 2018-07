 »  Facebook pracuje na sebezničení, Twitter vzkvétá a pochyby o influencerech

Američané si myslí, že 65 % zpráv na sociálních sítích jsou dezinformace. V novinách, TV a rádiu je to podle nich 39 % zpráv. Pro sociální sítě je to dost zásadní prohra a hlavním viníkem je (svým způsobem) Facebook – nejrozšířenější platforma, která si na fake news postavila existenci. Do boje se vydala až poté, kdy to začalo ohrožovat samotnou její existenci. Zajímavé v Americans believe two-thirds of news on social media is misinformation je ale i to, že 83 % dospělých se při setkání s něčím podezřelým vydá ověřit informaci ve svých typických novinových zdrojích, a teprve poté se vydají do vyhledávání.

Googlu ve středu přestaly celosvětově fungovat chytré reproduktory i Chromecast. Pokud doma nějaký ten Google Home/Assistant repráček máte, mohli jste to poznat tak, že na vás začal mluvit “Sorry, something went wrong. Try again in a few seconds.”. Totéž ale odpoví na cokoliv, co po něm budete chtít. Viz Google confirms Home speakers and Chromecast are down worldwide. Zajímavé je, že Google podle všeho nemá „status dashboard“ pro tyto služby, tak jak to má pro prakticky všechno (například) v Google Apps (zde).

Únik dat z Ticketmasteru je další z dost poučných příkladů toho, jak velké dopady mohou mít hackeři pohybující se v interních systémech. V tomto případě se dostali ke kompletním údajům platebních karet (ale i řadě dalších informací, včetně hesel k účtům) a dařilo se jim údaje získávat řadu měsíců bez povšimnutí. V Protecting customers from the Ticketmaster breach: Monzo's story je navíc i další takřka klasická věc: únik dat odhalili v Monzo, předali informace Ticketmasteru, ale ten „nenašel žádný problém“ a hackeři pokračovali v krádežích údajů. Na narušení systémů ve firmě přišli až o pár měsíců později. Celé je to dost podstatné i s ohledem na existenci www.ticketmaster.cz.

TELEgraficky

Tau ■ Kiss Me First ■ Twitter koupil Smyte ■ Amiga Emulator ■ Instagram scraper ■ Twitter scraper ■ AT&T kupuje AppNexus ■ Firefox 61 je venku ■ Instagram Lite, ale mít ho nemůžete ■ WP Engine koupili Studiopress ■

WEBDESIGN, INTERNET

Na články se lidé dostávají spíše přes vyhledávání než přes Facebook. Doba, kdy Facebook (a obecně sociální sítě) byl zásadním přivaděčem čtenářů, je už pár let pryč, ale pokud jste už dříve měli správně SEO, bylo vyhledávání vždy zásadním generátorem návštěvnosti. Užitečná analýza viz People Are Finding Articles Through Google More Than Facebook.

Mark Thompson: Google je lepší a lepší, Twitter se stává zajímavou platformou a Facebook upadá. Pohled CEO New York Times vůbec není marné si přečíst. Viz New York Times CEO: ‘Facebook is very difficult’.

EFF nabízí STARTTLS Everywhere, zdarma dostupný způsob, jak šifrovat e-maily mezi servery. Je to dost důležitá pomůcka, protože i dnes je stále běžné, že přenosy e-mailu mezi (SMTP) servery probíhají bez šifrování a kdokoliv je tak může cestou číst (ale i měnit). Viz starttls-everywhere.org.

SOFTWARE

Google Assistant si umí trochu lépe povídat, ne vždy potřebuje aktivační slova. Pro první oslovení každopádně ano, ale pak „vnímá“ ještě osm sekund a pokud budete pokračovat v mluvení (kladení další otázky či zadávání příkazu), tak můžete vynechat obvyklé „OK/Hey Google“. Google tomu říká Continued Conversation/Pokračující konverzace. V Nastavení si to ale musíte zapnout a pozor, je to možné pouze pro americkou angličtinu. Viz Chatting up your Google Assistant just got easier.

Ve středu přestal fungovat Slack a trochu to vypadalo jako konec světa – skoro tak, jako když vypadne Facebook. Dlužno dodat, že ten výpadek trval několik hodin. Až příště nebudete vědět, zda je mimo provoz Slack nebo vy, tak můžete využít status.slack.com.

HARDWARE

Oppo Find X přichází s vysouvací kamerou. Boj o telefon zcela bez okrajů se nejprve projevil ve formě podivného „notch“ zasahujícího do displeje. Nová úroveň absurdnosti je, že se kamera (fotoaparát) musí vysunout. Viz Mechanical camera sliders are the coolest terrible idea of 2018 a ve videu níže uvidíte i druhý telefon s podobně absurdním nápadem.

MARKETING A KOMUNIKACE

Vyfotil si vlastní pozadí, poptal zveřejnění influencery na Instagramu a teď se ptá na dost důležitých věcí. Ta nejpodstatnější je, zda vůbec influencer marketing funguje. Ale ty další jsou, zejména pro Instagram, dost zásadní. Jsou influenceři reální? Mají konkrétní lidé nějaký vliv? Jsou jejich sledující vůbec reální? Proč je běžné, že příspěvky na Instagramu mají zapojení od více než 50 procent fake účtů? Viz Mark Ritson: How ‘influencers’ made my arse a work of art.

Unilever hrozí stažením inzertních peněz směřujících k influencerům. Vadí mu podvody, manipulace, fake účty, záplavy fake líbí a komentářů pod příspěvky. Nelze se mu divit, na Instagramu ve velkém jede využívání botů a fake účtů. Což po pár letech takto masivně organizovaných podvodů vede k tomu, že řada firem odmítá marketingové rozpočty u influencerů utrácet. Případně, což je trend starý zhruba rok, se snaží vyhnout největším influencerům a raději spolupracují s více menšími. Viz Are Instagram stars facing a brand backlash?

Facebook zamítá inzerci restaurací, kadeřníků i pracovních veletrhů. Důvod? Je příliš „politická“ a celé je to způsobeno novými pravidly, která Facebook zavedl na skutečnou politickou inzerci. Ti, kdo schvalují reklamy, ale klasicky nemají nejmenší ponětí o tom, co vlastně schvalují. Míchá se do toho ale i „umělá inteligence“, která (jako ostatně už dlouho) označuje nesouvisející inzerci za politickou. Viz A Day Care and a Dog Rescue Benefit: On Facebook, They Were Political Ads a Facebook is rejecting ads from restaurants, hair salons, and job fairs because they're too ‚political,‘ and people are furious.

Google AdWords po 18 letech končí. Nově se bude služba jmenovat prostě Google Ads. Viz Introducing simpler brands and solutions for advertisers and publishers a související novinkou je i spojení Google Doubleclick Digital Marketing a Google Analytics 360 Suite pod Google Marketing Platform. O tom viz Introducing Google Marketing Platform. A aby toho nebylo málo, DoubleClick for Publishers a DoubleClick Ad Exchange se pro změnu objeví jako Google Ad Manager. Jestli jste se neztratili, získáváte bludišťáka.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Nametests.com nechali volně přístupná nakradená data 120 milionů uživatelů Facebooku. Je mezi nimi i množství údajů (a fotografií) českých uživatelů. Nametests.com působí na Facebooku už řadu let, jejich aktivity zahrnovaly i scam, Facebook na to byl nespočetněkrát upozorňován a nikdy s tím nic neudělal. V „kvízech“ od nametests.com navíc nikdy o kvízy nešlo. Viz Yet another massive Facebook fail: Quiz app leaked data on ~120M users for years a provozovatelem Nametests.com je německá společnost Social Sweethearts. Pokud toto zásadní porušení GDPR nebude odpovídajícím způsobem (a velmi rychle) řešeno, tak se může Evropská unie s GDPR rovnou rozloučit. Naposledy v dubnu byl navícFacebook přes Bug Bounty upozorněn právě na Nametests a ačkoliv za odhalení vyplatil odměnu, nic se nestalo. Nametest.com dál na platformě pokračovali v podvádění a sběru dat. Uživatelé celé roky umožňovali přístup k vlastní údajům, dříve i údajům přátel, včetně kompletního přístupu k fotografiím.

Nově si můžete u Googlu nechat ověřit identitu a aktualizovat informace o vás. Musíte ale mít od Googlu nadělen „Knowledge Panel“, tedy specifické informace o vás, které se objeví při vyhledávání vašeho jména. Viz Get verified to manage your presence on Google, nápověda Update stats in your knowledge panel a Get verified on Google.

Překonání passcode na iPhone hrubou silou? Dost neuvěřitelný objev, kde se dost těžko chápe, jak mohl někdo u Applu v naprogramování udělat tak zásadní chybu. Passcode (numerický kód pro odemčení iPhone) je za normálních okolnosti možné zadat pouze v omezeném počtu neúspěšných pokusů. Po překročení dojde k smazání obsahu telefon. Jenže, když si k iPhone připojíte klávesnici, můžete klidně poslat kompletní sekvenci od 0000 až do 9999. Od iOS 12 to ale bude nejspíš opraveno. Viz A hacker figured out how to brute force iPhone passcodes a video.

AT&T aktivně spolupracuje s NSA na šmírování. The Intercept upozorňuje na osm zařízení, která slouží jako huby propojující sítě AT&T s NSA a zpřístupňující vše, co protéká – e-maily, webové aktivity, sociální média a jakékoliv další formy nešifrované online komunikace. Vše je součástí programu FAIRVIEW, který běží již od rok 1985. Aktivní zapojení AT&T probíhá pod kódovým označením SAGUARO a získávaná data prohledává XKEYSCORE, pomůcka od NSA, o které víme již z doby, kdy Snowden ukázal to, co jsme předtím jenom tušili.

PUBG stáhlo žalobu proti Fortnite a Epic Games. Důvod známý není, ale bitva mezi PUBG (první na trhu) a Fortnite (nikoliv první) prozatím vypadá jako v zásadě prohraná. Pro PUBG. PUBG navíc používá technologie od Epic Games. Viz Copyright Lawsuit Dropped Against Fortnite Creators, Ending Legal Battle.

Apple a Samsung se dohodli na ukončení sedmiletého patentového sporu v USA. Ve sporu z roku 2011 šlo o to, že Samsung měl okopírovat design tehdejšího iPhonu – u soudu se Apple dočkalo odškodnění 539 milionů dolarů a Samsung již dříve zaplatil 399 milionů dolarů. Zda v rámci dohody zaplatí ještě zbývajících zhruba 140 milionů známo není. Viz Apple and Samsung settle 7-year U.S. patent dispute.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook spustil Brand Collabs Manager, pomůcku, která by měla umožnit značkám hledat tvůrce (obsahu a vůbec). Dostupné je to prozatím omezeně a jenom v USA. Viz Helping Creators Connect, Create and Grow.

Facebook zesílil boj proti fake news, stále ale hlavně pomocí „AI“. Už dlouho víme, že to nefunguje. Znamená to ale i to, že je to stále dostupné jenom v omezeném počtu zemí, tam kde Facebook dokáže „rozpoznávat“ obsah podle jazyka. Nově ale bude testovat i fotografie a videa, viz Increasing Our Efforts to Fight False News. Patří sem i (také nefungující) Third-Party Fact-Checking on Facebook. Tam se ukázalo, že označování zpráv fake news spíšepomáhá a že je zásadní problém s rychlostí těch, kdo fake news kontrolují. Mají tak zásadní zpoždění, že už nemá smysl, aby cokoliv bylo označováno. Další informace viz též Facebook takes fight against fake news to more countries & ups machine learning efforts around bad actors. PS: V Česku samozřejmě nic.

Facebook má (prý) problém: neví, kam všude šla data uživatelů. Řeč je stále o (nejenom) aféře Cambridge Analytica. A Facebook’s Latest Problem: It Can’t Track Where Much of the Data Went tak trochu ukazuje na to, že média stále nechápou. Facebook nikdy nemůže zjistit, kam se data z něj získaná vydala. To víme roky a je potřeba k tomu přistupovat tak, že cokoliv je umístěno na Facebook (na jakoukoliv sociální síť), stává se veřejně dostupným. A dříve či později to prostě někdo nějak využije. Celé to „vyšetřování“ Facebooku o tom, kam se data vydala, je jenom komedie, vrtění psem, snaha uspokojit novináře, kteří netuší, o co jde. A pochopitelně právníky a zákonodárce.

Založit účet na Twitteru bude ještě složitější. Twitter totiž oznámil, že bude ještě více bojovat proti botům a trollům. Což bude znamenat mimo jiné i to, že ještě více bude podmiňovat založení účtu zadáním telefonního číslo a ještě více bude blokovat možnost založit další účty z jedné IP adresy (zásadní problém pro agentury i freelancery). V Twitter Ramps Up Fight Against Abuse and Malicious Bots mimochodem píší „For the first time, Twitter is going to require confirmation of an email address or phone number to sign up for an account“ aniž by si to ověřili – ověření e-mailu je nutnost už řadu let, přidání telefonního čísla je běžné poslední zhruba 4 roky. „Podezřelé“ účty navíc označí a znemožní dalším účtům je sledovat.

MOBILNÍ APLIKACE

Westworld Mobile je rip-off Fallout Shelter upozorňuje Bethesda a žaluje Warner Bros a vývojáře Behaviour Interactive. Dokonce včetně toho, že mělo dojít ke krádeži kódu. Vývojář Behaviour Interactive je totiž zároveň jedním z vývojářů právě pro Fallout Shelter. Dokonce se jedna z chyb z Fallout Shelter objevuje ve Westworld Mobile. Viz Bethesda sues Warner Bros, calls its Westworld game ‘blatant rip-off’ of Fallout Shelter.

Chrome pro Android bude (neznámo proč) pro vás stahovat články. Takové, o kterých si myslí, že byste si je mohli chtít přečíst. Bude to tedy (naštěstí) dělat jenom pokud jste na WiFI, ale zásadní otázkou je, proč něco takového a proč se zase objevuje nějaký algoritmus, který lidem podsouvá, co si mají/mohou přečíst. Jestli to půjde vypnout známo není. Viz Chrome on Android now offlines content on WiFi, kde to Google prodává jako něco vhodného pro rozvojové země, kde lidé nemají mobilní připojení. Z připojeného obrázku to vypadá, že se budou objevovat mezi Staženými soubory. Možná kdyby Google před lety nezabil Google Reader…

Instagram zpřístupňuje videochat. Chatovat je možné z přímých zpráv (nejprve je nutné mít společnou komunikaci v přímých zprávách) a videochat je dostupný až pro čtyři lidi. Blokování a tlumení znemožňuje videochatování. V Nastavení jsou dostupné nové možnosti pro notifikace/upozornění na video chat. Viz Introducing Video Chat, a new Explore, and More.

Niantic ukázal AR demo, ve kterém se Pikachu schovává za předměty v reálném světě. Dost hodně zásadní proměna oproti klasickém zobrazování bez ohledu na to, na co se vlastně díváte.

STARTUPY A EKONOMIKA

Kam míří Apple? Jak se vyrovnává s klesajícím růstem většiny produktů? V Apple Is Figuring Out What's Next je docela užitečné čtení na tohle téma, včetně údajů a grafu.

Odhad hodnoty Instagramu je více než 100 miliard dolarů. Za předpokladu, že by to byla samostatná společnost. V roce 2012 ho přitom Facebook koupil za 1 miliardu. Odhad je kalkulací Bloomberg Intelligence. Odhadují i to, že v příštích 12 měsících by obrat Instagramu mohl překročit 10 miliard a pokud vydrží současný růst počtu uživatelů, to do pěti let bude mít 2 miliardy (MAU). Viz Instagram Is Estimated to Be Worth More than $100 Billion.

Xiaomi v IPO získalo 4,72 miliardy dolarů, což hodnotu firmy posouvá na 54 miliard dolarů. Viz China’s Xiaomi raises $4.72 billion after pricing Hong Kong IPO at bottom of range.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.