 »  WPA3 pro Wi-Fi je zde, Amazon kupuje lékárnu, Google jde do hloupých telefonů

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Wi-Fi Alliance finálně představila zabezpečení WPA3. Navazuje na předchozí WPA2, které má bezpečnostní problémy. Objevovat se bude pod názvem Wi-Fi CERTIFIED WPA3 a k dispozici jsou varianty WPA3-Personal a WPA3-Enterprise. Začíná certifikace zařízení a nová zařízení, která budou chtít získat označení Wi-Fi, budou muset WPA3 podporovat.

Google investuje 22 milionů dolarů do operačního systému KaiOS, který je určený pro „hloupé“ telefony. Součástí obchodu je to, že KaiOS začíná integrovat služby Googlu jako jsou mapy, vyhledávání, YouTube nebo osobní asistent. Google se evidentně chce dostat také do světa hloupých mobilů, kterých je na světě 1,6 miliardy a na které neustále naskakují uživatelé v rozvojových zemích.

Amazon za miliardu dolarů kupuje online lékárnu PillPack a mnoha tradičním americkým prodejcům už opravdu musí lézt na nervy. PillPack byl na námluvách také s Walmartem. Služba umožňuje online objednávat léky v předpřipravených dávkách a je jasné, že obr ze Seattlu bude chtít ovládnout další oblast retailu.

Šéfa Intelu Briana Krzaniche neskolila aféra kolem Meltdown/Spectre, poroučí se ale z jiného důvodu. Podal rezignaci kvůli vztahu na pracovišti. V Intelu působil od roku 1982, výkonným ředitelem se stal v roce 2013.

Neuronové sítě od OpenAI dokáží porazit lidské hráče v populární hře DotA. Je to tedy další z řady her, které se stroje dokáží velice dobře naučit. OpenAI na blogu pěkně rozepisuje technické detaily.

Apple do světa vypustil veřejnou beta verzi iOS 12, vývojáři jí měli k dispozici už od posledního ročníku konference WWDC. Systém je dostupný pro iPhone, iPad a iPod touch. Součástí je například nový ARKit 2.0, upravené notifikace a další novinky. Finální verze se očekává letos na podzim společně s vydáním nových iPhonů.

Mediální sprcha kolem Pokémon GO už je naštěstí pryč, ovšem společnost Niantic, která za touto AR aplikací stojí, žije i nadále. Aktuálně kupuje firmu Matrix Mill, která pracuje na technologii nazvané Monodepth. Ta využívá obraz z kamer, zpracovává ho neuronovou síť a umožňuje pak v AR prostředí schovávat virtuální objekty za ty fyzické. Při lovení Pokémonů se tak například Pikachu může schovat za květináč. Možnosti se samozřejmě dají využít i jinde než ve hrách. Niantic ukázal i další věci, na kterých dělá, viz přiložená videa.

GitLab se stěhuje z cloudu Azure do Google Cloud Platform. Zda jde o reakci na odkup GitHubu ze strany Microsoftu, není jasné. GitLab na blogu popisuje, že ke Googlu migruje kvůli Kubernetes a jeho podpoře.

MongoDB 4.0 je nyní dostupné v ostré verzi. V beta verzi integruje Kubernetes, obsahuje ACID transakce. Dostupný je také MongoDB Stitch pro serverless.

V ostré verzi je nyní dostupná také služba Azure IoT Edge. Jde o technologii, pomocí které je možné nasadit prvky AI, strojového učení, Stream Analytics a dalších do edge prvků jako jsou IoT zařízení a podobně. Tímto edge může být v podstatě cokoliv. Představena rovněž byla druhá generace Azure Data Lake Storage.

Google vedle toho v rámci Google Cloud Platform chystá spuštění nového výkonného úložiště Cloud Filestore. Beta verze se má rozběhnout příští měsíc a Google aktuálně přijímá registrace od zájemců.

Linux Foundation má nového platinového člena, kterým je Google. Platinových podporovatelů, kteří každý platí 500 tisíc dolarů ročně, už je patnáct. Vedle Googlu to jsou Cisco, Huawei, Microsoft, Intel, IBM, Oracle, Qualcomm, Samsung, Tencent, VMware, Fujitsu, NEC, AT&T a Hitachi.

Microsoft je zřejmě nejaktivnějším nakupujícím v poslední době. Nově získal další dvě společnosti. Bonsai je další z mladých firem kolem AI, které Redmond integruje do Azure Machine Learning. Flipgrid je pak diskusní video platforma určená pro vzdělávání.

V nemalé míře nakupuje také PayPal. Ten v posledních dnech za 400 milionů dolarů získal Hyperwallet a následně ještě za 120 milionů dolarů přihodil firmu Simility. Hyperwallet umožňuje nasadit různé formy plateb v rámce e-commerce, Simility zase pomáhá prodejcům v boji s podvody.

Microsoft spouští dva nové regiony Azure v Číně. China North 2 běží v Pekingu, China East 2 pak v Šanghaji. Kooperuje s tamním partnerem 21Vianet, bez kterých do v Číně nejde. Azure také rozjíždí nový region v Nizozemsku.

Cisco kupuje firmu July Systems. Ta vyvíjí technologii, která pomocí Wi-Fi dokáže sledovat například chování zákazníků v nákupních centrech a podobně. Jde o takzvaný customer experience management (CXM).

AT&T za 1,6 miliardy dolarů získává společnost AppNexus, kterou začlení do své reklamní sekce. Cílem je se více profilovat v digitální reklamě a získat tak kus z koláče, který požírají zejména Facebook a Google.