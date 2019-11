 »  Facebook se přejmenoval, Uber je rekordně v minusu a Blizzard oznámil Diablo IV

Dodavatel moderátorů pro Facebook končí po zjištění, jak firma zachází s zaměstnanci. Ti si stěžovali na nevhodné pracovní podmínky, špínu, sexuální harašení a dopadá na ně posttraumatická stresová porucha. Cognizant přitom najímal tisíce lidí napříč celým světem, aby pro Facebook rozhodovali o nevhodném obsahu. Detaily najdete v A Facebook content moderation vendor is quitting the business after two Verge investigations a hlavně v The secret lives of Facebook moderators in America. Zajímavá souvislost je nicméně v Cognizant to shed 7,000 jobs to cut costs, exit content business.

Juul zamlčel, že jeho e-cigarety jsou tak silné, že jde o další produkt vyvolávající závislost. Velmi zásadní text od Reuters Juul disregarded early evidence it was hooking teens odkrývá, že na počátku Juul zjistili, že přísun nikotinu do krve je tak silný, že dokonce zvažovali způsoby, jak ho omezit. Nakonec zvítězila potřeba uspět na trhu, nikoliv otázka zdraví uživatelů. Celé to nakonec před několika měsíci vyústilo ve stovky lidí s vážnými plicními nemocemi a několik mrtvých. Roli v tom má hrát i přidávání příchutí, které byly dost zásadní právě pro úspěch těchto e-cigaret.

browlock() ve Firefoxu je zneužíván scammery, kteří znemožní přístup k prohlížeči a chtějí, aby uživatel volal na podvodnou linku podpory. Firefox o problémů ví a už asi tři měsíce (sic) pracuje na nápravě. Viz Actively exploited bug in fully updated Firefox is sending users into a tizzy.

TELEgraficky

Google Site Kit pro všechny WordPressy (org) ■ New Relic koupil IOpipe ■ World of Warcraft: Shadowland ■ Overwatch 2 na cestě ■ Sakra užitečná věc to webtest.app ■ FreeBSD 12.1 je venku ■ CouRage odešel z Twitche ■ 8chan je zpět jako 8kun ■ Surface Pro X ■ Why the fuck was I breached? ■ Díla z roku 1942 vstupující do Public Domain ■ alsoasked.com

WEBDESIGN, INTERNET

Fake news weby už dnes mají i fake čtenáře. Vydělávají tím peníze a okrádají inzerenty. Detaily si přečtěte v These Hugely Popular Local News Sites In The US And Canada Are Fake a najdete tam i to, o které weby jde – Albany Daily News (10 milionů zhlédnutých stránek za měsíc), City of Edmonton News (mající víc zhlédnutých stránek než skutečné noviny z Edmonta) a Laredo Tribune (plus již nefunkční Stanton Daily). Jde o noviny bez zaměstnanců, velmi často i bez obsahu či aktualizací, často ale obsahující kopie zpráv z jiných webů. Nenajdete je ani na sociálních sítích, nemají ani kanceláře či kontakty.

Microsoft má nové logo pro prohlížeč Edge. Už nepřipomíná Internet Explorer. Viz Microsoft unveils new Edge browser logo that no longer looks like Internet Explorer.



Microsoft Edge Chromium

Mozilla znemožnila rozšířením spouštět vzdálený kód. Je to dobré opatření pro bezpečnost a soukromí, ale vedlejší efekt samozřejmě je, že to rozbilo například rozšíření pro překládání obsahu přes Google Translate. Detaily v Mozilla bans all extensions that execute remote code.

Dropbox spustil službu pro přenos souborů do velikosti 100 MB a na 7 dní. Dropbox Transfer je tradiční jednorázové sdílení souborů bez nutnosti používat množství dalších věcí, které Dropbox postupně přivedly do poněkud přeplácané podoby. Odesílatel se dozví počet stažení a kliknutí, může dostávat upozornění při každé přístupu, lze nastavit heslo a časově omezit dostupnost. To samé můžete víceméně používat při klasickém sdílení uvnitř Dropboxu, Transfer se hodí ke statickému nasdílení. Pokud máte placený Dropbox, je velikost i platnost podstatně vyšší (2 GB a 100 GB). Dropbox Transfer je možné používat i bez účtu u Dropboxu. Prostě tam nahrajete soubor, získáte odkaz, který bude dostupný sedm dní. Viz We introduced Dropbox Transfer in beta earlier this year to make delivering any file simple. People typically use Dropbox for collaborative sharing, but sometimes you need more of a “send-it-and-forget-it” solution.