 »  Filip Rožánek: Některá média současnou krizi nepřežijí

„Ještě nějakou dobu, než se spočítají remitendy, budou u tištěných médií chybět přesná čísla, jak je krize zasáhla. Ale osobně čekám, že ty propady u prodejů novin a časopisů budou v desítkách procent,“ říká v podcastu pro server Lupa.cz mediální expert a editor DigiZoneFilip Rožánek.

O tom, že média rozhodně nezažívají dobré časy, ostatně už několik týdnů mluví i někteří šéfredaktoři novin i časopisů. Například šéfredaktor Respektu Erik Tabery koncem března na svůj facebookový profil napsal, že především „menší média se mohou brzy ocitnout na hranici existenční krize.“

Celý rozhovor s Filipem Rožánkem si můžete poslechnout zde:

„Lidé jsou méně v ulicích, méně používají hromadnou dopravu, méně nakupují v obchodech… Méně se tedy dostanou k stánkům s tiskem. Vzhledem k tomu, že drtivé většině tištěných médií už roky klesá počet platících předplatitelů, může mít nový trend poměrně vážné dopady,“ uvedl Tabery.

Podobná slova zaznívají i z dalších novin a časopisů, jejichž šéfy tento týdne oslovil zpravodajský portál iRozhlas.cz. Někteří z nich zmiňují i pokles zájmu ze strany inzerentů, kvůli výpadku reklamních příjmů už přerušil do 20. dubna vydávání nových čísel například časopis Týden.

Co sledovat v době krize

Na druhou stranu podle představitelů jednotlivých médií výrazně roste počet návštěvníků na jejich serverech. Vyšší je tedy i počet zobrazení reklamy na webech.

Ani to ale podle Filipa Rožánka nemusí vyvážit ztráty, které vydavatelé utrpí. „Počítám, že se do budoucna měnit struktury inzertních výdajů. Bude se hodně škrtat, celkově se ještě mnohem víc bude hlídat efektivita vynaložených peněz, že to bude výkonnostní reklama,“ soudí Rožánek.

V rozhovoru zmiňuje i to, jak krize dopadá na rádia nebo televize. Hlavně u veřejnoprávních médií, tedy u Českého rozhlasu a České televize, se po podle něj nyní jasně ukazuje, jak důležité je jejich fungování.

„Už jsou zároveň k dispozici nějaká čísla, která naznačují, že část čtenářů těch alternativních médií se přesunula k tradičním médiím. Signalizují, že když je skutečně krize, tak žádný podivný alternativní server nemůže suplovat funkci mainstreamových médií,“ dodává Rožánek (o rostoucí sledovanosti České televize psal Filip Rožánek například zde).

V podcastech zpovídáme na Lupě osobnosti z tuzemské e-commerce, IT, startupů i dalších oblastí. Všechny naše podcasty najdete zde (případně si nás můžete naladit na Apple Podcasts, Spotify nebo PodBean, některé si můžete pustit i jako videorozhovor).