 »  DVB-T2 ukryté v Tesle. Podívejte se na střechu brněnské nemocnice

Z větší části byla akce stejná jako předešlé v Praze. Lišila se však vystoupením Tomáše Vika z Českého telekomunikačního úřadu. Na příkladech z praxe se věnoval rušení televizního signálu, především technologií mobilních sítí LTE. Aktuální bude tato problematika opět po opuštění pásma 700 MHz, protože v něm budou provozovány nové mobilní služby a ty mohou instalace, dříve přichystané na širší pásmo, rušit. Nelze ale předbíhat, řešit to půjde, až situace nastane.

Technický ředitel Digital Broadcasting Jakub Juhas představil plán na překlopení jednotlivých vysílačů Multiplexu 4 a Přechodové sítě 13 do finální DVB-T2 sítě 24. Proběhne po regionech během jedné noci na všech vysílačích dané jednofrekvenční sítě SFN. První přijdou na řadu v lednu 2020 a do léta stejného roku by mělo být hotovo.

Zlatým hřebem akce byla prohlídka vysílací technologie. Na střeše nemocnice je technologický kontejner pocházející ještě z doby, kdy Multiplex 4 provozovala společnost O2 a vysílací technologie byla od české firmy Tesla. Logo této legendární vysílačové firmy zdobí velkými písmeny i bok kontejneru a je pěkně vidět i z ulice.



Autor: David Kříž Kontejner s anténou

Vysílací anténa výrobce SIRA s horizontální polarizací je na stožárku připevněném z boku technologického kontejneru. Je stejného typu jako anténa v Praze na Novodvorské. Stejně jako v Praze jsou i zde umístěny i GPS „kloboučky“ pro příjem přesného času kvůli synchronizaci jednofrekvenčních sítí.



Autor: David Kříž GPS anténa

Uvnitř kontejneru jsou stejně jako v Praze tři vysílače: dva pro DVB-T (Multiplex 4 a Regionální síť 7), jeden pro DVB-T2 (Přechodová síť 13). První dva jsou od výrobce Electrolink, poslední nejnovější od firmy Rohde & Schwarz.

Technologie jednoho z vysílačů Electrolink byla při instalaci vysílače DVB-T2 umístěna do volné spodní části racku Rohde & Schwarz, na fotce tedy vypadají jako dva v jednom. Pracují ale samozřejmě zcela nezávisle, jen jsou v jednom stojanu.



Autor: David Kříž Vysílače Rohde & Schwarz a Electrolink

V zadní části kontejneru mají své místo sdružovače, které slučují signály všech tří vysílačů do jednoho koaxiálního kabelu. Ten je pak odvádí ven do antény, jež je vyzáří do prostoru.

Po přechodu bude pro finální síť 24 použit vysílač Rohde & Schwarz a oba stávající DVB-T vysílače Electrolink provozovatel multiplexu vypne.