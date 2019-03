 »  Válka Spotify s Applem, raketový růst TikToku a podvodné antiviry pro Android

Výpadek nakonec postihl i iCloud a některé další služby od Applu. Do budoucna se vám může hodit znát stránku Apple System Status . Viz Great, now Apple users are seeing outages .

Směřujeme k webu opět ovládanému jedním prohlížečem: Google Chrome. V Microsoft proves the critics right: We’re heading toward a Chrome-only Web to tvrdí na základě toho, že Skype for Web podporuje jen Chrome a Edge. Ve Firefoxu mimochodem funguje, ale Microsoft to znemožňuje. A vhodné připomenout je, že Edge bude brzy mít stejné jádro jako Chrome, tedy Chromium.

Gmail měl výpadek. Facebook, Instagram, Messenger a WhatsApp také , a dokonce ještě větší. Gmail zlobil od úterý do středy, Facebook začal zlobit někdy ve středu čerstvě odpoledne a ještě ve čtvrtek odpoledne se řada lidi ani nemohla přihlásit. Viz Gmail Reported Back Up After Global Problems .

Má Mark Zuckerberg únikový tunel z vlastní kanceláře? Docela zábavné čtení najdete v Mark Zuckerberg is rumored to have a secret escape passageway beneath his conference room for emergencies (FB) . Když vynecháte konspirace a zkusíte to brát realisticky, tak je to i poučné čtení. Mark je mimochodem jeden z šéfů velkých firem, který má rekordní náklady na svou ochranu. 10 milionů dolarů ročně je opravdu hodně.

Dvě třetiny antivirů pro Android jsou podvod. Dokonce až tak daleký podvod, že je vytvářejí autoři, kteří nemají s antiviry nic společného. Z 250 antivirových aplikací v Google Play pouze 23 mají 100% detekční schopnost a žádné falešné detekce. Viz Two-thirds of all Android antivirus apps are frauds a Android Test 2019 – 250 Apps , kde najdete kompletní výsledky.

Apple se proti Spotify ohradil v Addressing Spotify’s claims . Nezapomněli tam zdůraznit, že Spotify odvádí autorům málo peněz. A také to, že Spotify chce mít všechny výhody App Store, aniž by za něj vůbec platilo. Dost zjednodušený pohled.

Australská televize v tamní ranní show upozorňovala diváky , že kvůli nefunkčnímu Facebooku nemají volat policii. Prý proto, že o to byli policií a záchrannými složkami požádáni. Tak trochu, podrobnosti viz Did you make it through the Facebook outage without calling the police?

Hra No Man's Sky Online bude spuštěna v létě. Ale vlastně také skoro několik let poté, co už měla existovat. Dobrá zpráva je, že bude zdarma. Špatná zpráva je, že už není moc jisté, že to ještě někoho zajímá. Obzvlášť když už verze NEXT (z loňského roku) doplnila multiplayer (až 16 hráčů). Viz No Man’s Sky Online announced, coming as a free update this summer.

Microsoft má rozšíření Windows Defenderu pro Firefox a Chrome. Windows Defender Application Guard je prozatím dostupný v beta verzi Windows 10 a je to takové trochu zvláštní: nedůvěryhodné aktivity přesměruje do Edge. Vážně.

Číslo pí na 31 415 926 535 897 desetinných míst. Protože to prostě jde a zároveň je to ukázka, k čemu se dá použít Google Cloud. A taky proto, že je to nový rekord. Viz Pi in the sky: Calculating a record-breaking 31.4 trillion digits of Archimedes’ constant on Google Cloud a mrkněte i na y-cruncher.

HARDWARE

Klíče BitLockeru je možné dostat z TPM, píší v EXTRACTING BITLOCKER KEYS FROM A TPM. Není to ale otázka softwaru, musíte si k tomu přeci jenom pořídit nějaký ten extra hardware. Každopádně je to hodně zajímavé.

Skutečně samořídící se Tesla dorazí v roce 2020. Nebude vyžadovat žádné zásahy řidiče. Nutno dodat, že původně měla dorazit už letos. Viz Elon Musk Hints at Exactly When to Expect a Fully Self-Driving Tesla.

MARKETING A KOMUNIKACE

Elizabeth Warrenová chce rozdělit internetové giganty, včetně Facebooku. Ten jí zablokoval inzerci, což bylo velmi chytré rozhodnutí vcelku odpovídající tomu, jaká úroveň inteligence se vyskytuje na místech, kde se rozhoduje o tom, zda inzerce je, či není vhodná a v souladu s pravidly. Tady vadilo, že inzerát hovořící o Facebooku používá logo Facebooku. Viz Facebook’s ad team shoots itself in the foot by pulling Elizabeth Warren campaign ads a Facebook backtracks after removing Warren ads calling for Facebook breakup.

One year in, Facebook’s big algorithm change has spurred an angry, Fox News-dominated — and very engaged! — News Feed ukazuje i další klasickou věc: newsfeed je stále zaplavený fake news a algoritmy Facebooku fake news milují.

Privacy Matters od Apple se nesetkává s pozitivním ohlasem. Viz Apple's new privacy ad is one big subtweet:

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Nesdílíte přes Box, Dropbox či Google Disk interní firemní informace? V Pandora's Box: Another New Way to Leak All Your Sensitive Data upozorňuje Adversis na něco, co vůbec není nové. V minulosti se to řešilo opakovaně a řešit bude: soubory či složky v cloudovém firemním úložišti s nevhodně nastavenými právy. Ať už přímo „veřejné“, nebo jenom „kdokoliv s odkazem má přístup“. V řadě případů se takovéto obsahy dostávají do vyhledávačů. Adversis se zaměřili na Box, ale nenechte se tím mýlit. Byť Box na vlastní doméně můžete zkoumat přes firma.app.box.com/v/ a tím pádem je vše podstatně snáze zneužitelné. Pro nápravu mrkněte do Securing Shared Links.

Tesla prý hackovala počítače i mobily vlastních zaměstnanců. Firma to popírá. Viz A former Tesla employee has filed a whistleblower tip with the SEC corroborating a claim that the company hacked employee cellphones and computers.

Facebook je trestně vyšetřován kvůli dohodám o poskytování dat uživatelů. Vybraným velkým firmám měl poskytovat data o uživatelích i poté, co znemožnil dolování dat v rámci aféry s Cambridge Analytica. Nejde o maličkost, tyto firmy dostaly přístup k údajům stovek milionů uživatelů bez jejich vědomí. Viz Facebook’s Data Deals Are Under Criminal Investigation.

Aktualizovali jste WinRAR? Jestli ne, měli byste to rychle udělat. Chyba stará 19 let objevená v únoru je aktivně využívána pro útoky. S aktualizací je to trochu problém, protože WinRAR má pouze betu, která chybu řeší, a je nutné jít na web a ručně nainstalovat. Popravdě je to dost dobrý důvod, proč z počítače WinRAR odstranit, jeho využitelnost je dnes už velmi nízká. Viz ‚100 unique exploits and counting‘ for latest WinRAR security bug a Extracting a 19 Year Old Code Execution from WinRAR.

Velká Británie spouští ověřování věku pro přístup k pornografii. Ve výsledku to bude znamenat zásadní ohrožení soukromí lidí a přísun údajů o nich do rukou provozovatelům webů i ověřovacích systémů. S jistotou lze očekávat i úniky informací, ať už hromadné, tak o jednotlivcích. V UK online pornography age block triggers privacy fears vcelku oprávněně zmiňují obavy, že lidé budou dávat data „pornografickému ekvivalentu Marka Zuckerberga“.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook žaluje ukrajinské tvůrce kvízů využívaných k vykrádání dat uživatelů prostřednictvím malware add-onu pro prohlížeče. Ten navíc vsouval do newsfeedu vlastní inzerci. Bohužel to nevypadá, že by Facebook konečně zakročil proti věcem, jako je Nametests.com, ale i tenhle úlovek je povedený. Nabízení kvízů a testů popularity, osobnosti a dalších věcí trvalo několik let. Včetně klasiky „kdo je váš dvojník“, „máte královskou krev“ a záplavy dalších hloupostí. Napadnout se podařilo okolo 63 tisíc uživatelů Facebooku. Což ani nepřekvapí, uživatelé Facebooku jsou notoricky závislí na neustálém dělání si kvízů, bez ohledu na jejich potenciální nebezpečnost. Viz Facebook sues Ukrainian quiz-makers for stealing user data with malware plugins.

TikTok má mít přes 500 milionů uživatelů. Uvádí to Guardian v TikTok: the video app taking over the internet a velmi pravděpodobně jde o spojení uživatelů TikToku a čínské verze jménem Douyin. Celé je to potřeba brát s rezervou, protože v únoru měl TikTok pouze přes 130 milionů uživatelů. Rychlost růstu a rostoucí vliv u dětí a mládeže se ale nedá podceňovat. Děti a mládež dnes najdete na TikTok, Snapchatu a Instagramu, na Facebooku už ne.

Za největší výpadek Facebooku v historii může změna konfigurace serveru, která vyvolala další návazné problémy. Celosvětový výpadek Facebooku trval prakticky 24 hodin, nejel ani Instagram, Messenger a problémy měl i WhatsApp. Viz Facebook blames server tweak for blackout issues.

Chris Cox, Chief Product Office Facebooku, ve firmě skončil po více než deseti letech práce na všem, čím je Facebook dnes. Důvodem mají být neshody s Markem Zuckerbergem o dalším směřování služby. Zajímavé je, že nesouhlasí s „novým“ Facebookem, který bude hlavně založený na posílání přímých zpráv mezi uživateli. Viz Facebook's Chief Product Officer Exits A Week After CEO Mark Zuckerberg Announces Pivot To Privacy.

Jak dopadla změna algoritmu newsfeedu Facebooku? Ta, která měla přinést „smysluplný“ obsah? Podle One year in, Facebook’s big algorithm change has spurred an angry, Fox News-dominated — and very engaged! — News Feed to vypadá, že se projevuje přesně opačně. Zajímavá analýza.

Facebook o skandálu s Cambridge Analytica věděl podstatně dříve, upozorňuje Facebook faces fresh questions over when it knew of data harvesting. Měl o něm vědět minimálně rok předtím, než skandál propukl. A vcelku pochopitelně se to měl snažit skrýt. Trochu zábavné je, že tady řeší rok 2016 a Cambridge Analytica se odehrávala už v roce 2014 a vědělo se o ní.

Slack odstranil přes dvě desítky účtů spojených se skupinami šířícími nenávist. Vcelku malý zásah, ale jde o něco jiného. Je to ukázka toho, že v každé komunikační platformě se nakonec začne šířit využívání pro špatné věci. Navíc je nutné dodat, že dvacítku účtů odstranili, ale mnohonásobně víc jich tam stále je. Viz Slack removes more than two dozen accounts tied to hate groups a Slack removes hate groups. Zajímavé ještě je, že tady šlo o „privátní“ chatové komunikace, které unikly na veřejnost. Příklady najdete ve FIRST AT TPM: Slack Deletes Hate Group Accounts After Leaks Of Private Chats.

MOBILNÍ APLIKACE

Telegram prý na výpadku Facebooku dost vydělal a nabral tři miliony nových uživatelů. Viz Telegram gets 3M new signups during Facebook apps’ outage a tradičně je potřeba to brát s rezervou. Nejenom proto, že Facebook je něco zcela jiného než Telegram. Telegram má přes 200 milionů MAU a v Rusku či Čině je blokovaný.

ByteDance (TikTok) pracují na konkurenci pro Slack jménem Lark. Míří také do USA a na další zahraniční trhy. Zajímavé na In brief: Bytedance works on Slack rival despite heavy loss je, že ByteDance na spuštění TikToku ztratil 1,8 miliardy dolarů v roce 2018.

STARTUPY A EKONOMIKA

Tesla nebude zavírat obchody, jak původně bylo oznámeno, a navíc bude zdražovat. V poněkud zvláštním oznámení (Update on Tesla Stores and Pricing) uvádějí, že po ohlášení konce kamenných obchodů a přechodu pouze na online prodej začali vyhodnocovat a sledovat každý z existujících obchodů. A došli k tomu, že jich nechají otevřených příliš moc. Jeden se musí dost nutně ptát, proč analýzu neprovedli předtím, než konec offline prodeje oznámili. A ještě lepší je to, že o 3 % zdraží. Ale aby to bylo ještě zábavnější, udělají to až za týden, aby si všichni mohli objednat za nižší cenu.

F5 kupuje NGINX. Viz NGINX to Join F5: Proud to Finish One Chapter and Excited to Start the Next.

Bullet Messenger končí, porazit WeChat se mu tedy asi nepodaří. V tuto chvíli propustil zhruba 200 lidí. Viz Briefing: Would-be WeChat rival Bullet Messenger dismantles team a zmínka na konci je zajímavá – na WeChat totiž míří i ByteDance s Duoshan messengerem.

Discord se pomalu stává dost zásadním hráčem na poli her. Ve skutečnosti ale nejenom tam, jako komunikační a komunitní platforma se dostává i do zcela jiných oblastí. Začněte zkoumat, může se to hodit. Viz How an App for Gamers Went Mainstream.

