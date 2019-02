 »  Sem se normálně nepodíváte. Jak funguje DVB-T a DVB-T2 vysílač na pražské Novodvorské?

Konektivita zajišťuje optická trasa.

Vysílače se zde aktuálně nacházejí tři, první dva jsou od výrobce Electrolink a jsou použity k vysílání v normě DVB-T multiplexu 4 na kanále 42 a regionální sítě 7 na kanále 37. Třetím je nejnovější přírůstek výrobce Rohde-Schwarz, který vysílá přechodovou síť 13 v normě DVB-T2 na kanále 24.

Sdružovač pro sloučení signálů z různých vysílačů.

Po překlopení přechodových sítí do finálních v příštím roce, v tomto případě multiplexu PS13 do finálního multiplexu 24, bude vysílač Rohde-Schwarz přeladěn na kanál 24 a bude vysílat právě tento nový multiplex. Ostatní dva vysílače DVB-T budou vypnuty.

Detail sdružovače.

Výstupy všech tří vysílačů jsou sdruženy v tzv. sdružovači, opět od výrobce SIRA. Ještě předtím ale procházejí frekvenčními filtry. Úkolem sdružovače je sloučit signály z vysílačů na různých kanálech do jednoho kabelu, aby mohly být společně dopraveny do vysílací antény. Je to nesmírně sofistikované zařízení skládající se z dutinových rezonátorů, které jsou mechanicky nastaveny na žádoucí parametry.

Boční pohled na sdružovač.

Na lokalitě se nacházejí sdružovače dva, jeden slučuje signály vysílačů na kanálech 42 a 24 (na fotkách ten černý nahoře) a jím sloučené oba kanály jsou dále sloučeny druhým sdružovačem s kanálem 37 a odcházejí z něj nejsilnějším kabelem do antény (dole vpravo vzadu).

Vysílače od Electrolink i Rohde-Schwarz

Jak vidíme z fotek displeje jednoho z vysílačů, výstupní výkon je necelých 1000 W, což po vyzáření z antény se ziskem asi 10 dB (desetinásobek) ve výsledku odpovídá povolenému vyzářenému výkonu 10 kW ERP v hlavním směru ve vertikální rovině. V horizontální rovině je diagram kruhový, tedy rovnoměrný výkon do všech směrů.

Pohled na displej vysílače Electrolink.

Vysílače Electrolink jsou vybaveny dvěma paralelními výkonovými stupni, které každý dodávají polovinu výkonu. Takže v případě poruchy jednoho z nich vysílač nevypne zcela, jen se sníží výstupní výkon na polovinu. Na displeji také vidíme možnost přepnutí na záložní zdroj datového toku ASI, k tomu by došlo v případě, že by primární distribuční trasa z nějakého důvodu přestala fungovat.

Detailní údaje z displeje na vysílači Electrolink.

Z informací na displeji je také patrné, jak velký odražený výkon se vrací na výstup vysílače od antény, resp. sdružovače. Konkrétně to v daný moment bylo 5 wattů z celkového výstupního výkonu 981 wattů, což po přepočtu dělá poměr stojatých vln asi 1,15 : 1. To je výborná hodnota a podmínka úspěšného a kvalitního vyzáření výkonu dodaného vysílačem je splněna s velkou rezervou.

Nově zařazený vysílač od firmy Rohde-Schwarz.

Nejnovějším přírůstkem pro vysílání přechodové sítě 13 a po překlopení finální sítě 24 ve formátu DVB-T2 je vysílač Rohde-Schwarz. Je z řady R&S®TMU9, chlazený vzduchem, s výstupním výkonem 1000 W.

Výkonová část je složena ze dvou stupňů, které jsou paralelně zapojeny a každý z nich tak obstarává polovinu výkonu. V případě potřeby nebo poruchy je možno jeden z nich za provozu vyjmout a vyměnit, vysílač tak může se sníženým výkonem vysílat bez přerušení.

Všechny vysílače v provozovaných sítích jsou samozřejmě dálkově monitorovány a ovládány. Pokud je potřeba, lze touto cestou zjistit stav parametrů těchto zařízení, a třeba tak i odhalit případný problém, pokud by nějaký nastal.

Detail vysílače od firmy Rohde-Schwarz.

Tím končí popis naší krátké, ale informacemi maximálně nabité návštěvy na vysílací lokalitě Praha-Novodvorská. Výhled je odsud opravdu pěkný.

Výhled ze střechy budovy směrem k sídlišti Novodvorská.

Autor by rád poděkoval společnosti Digital Broadcasting, konkrétně řediteli vnějších vztahů Martinu Roztočilovi za možnost se prezentace zúčastnit a technikovi Václavu Moravcovi za odborný výklad k vysílací technice. Autory uveřejněných fotografií jsou Jan Koblížek, Martin Lacina a Karel Choc.

Autor je členem Československého DX klubu.