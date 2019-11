 »  Google končí s indexací Flashe, Facebook spustil záložku News a Adobe opět unikly údaje uživatelů

Cortana poskytuje nejvíc odpovědí na úkor přesnosti, Google Assistant je nejpřesnější, druhé místo drží Alexa. Právě s přesností je to ale u všech hlasových asistentů problematické. Výsledky nové studie viz Voice assistant study: Microsoft’s Cortana offers most answers, Google Assistant proves most accurate .

„Nová“ taktika pro šíření dezinformací a výmyslů online? Podle WSJ se šiřitelé fake news a dalších podobných věcí odvracejí od strojového generování a nasazují reálné lidi. Ti vkládají zprávy, obrázky, videa působící podstatně autentičtěji než doposud. Popravdě, nic nového, stará známá „troll factory“ z Petrohradu na tohle už roky zaměstnává stovky lidí. Výsledky jejich (a dalších podobných) práce nakonec vidíme na českých sociálních sítích. Viz Users Adopt New Tactics to Spread Misleading Information Online .

Facebook spustil Facebook News , záložku s vybíranými zprávami od stovek vydavatelů. Některým z nich bude platit miliony ve snaze napravit si pověst a vztahy, ale v praxi jde pouze o další způsob, jak média vysát a poškodit. Funkční je nová záložka prozatím pouze v USA a obsahuje stovky zdrojů, včetně fake news. Jejich přítomnost Mark Zuckerberg zdůvodňuje tím, že je nutná pluralita a různorodost názorů. Facebook News ale neznamená, že by se zprávy vrátily do klasického news feedu uživatelů, dostupné jsou v samostatné záložce před další ikonku. Viz též Rupert Murdoch wanted Mark Zuckerberg to pay him for news stories — and now Facebook is going to do just that .

Lilek a broskev vás na Facebooku mohou připravit o účet. V nových Pravidlech užívání totiž spadají pod Sexuální návrhy a sexuálně laděné prvky a tam uvedené Emoji nebo řetězce emoji, které jsou kontextově specifické nebo běžně mají sexuální význam. Těch absurdních věcí je ale v nové verzi Podmínek více. Jedna z nejabsurdnější zakázaných věcí jsou Obrázky skutečných lidí, kde nahotu zakrývají části lidských těl, objekty nebo digitální prostředky, včetně dlouhých záběrů na zcela obnažené hýždě. Což mimochodem může znamenat i to, že obvyklé „přelepení“ bradavek na ženských ňadrech je nově také značně rizikové. Více viz Facebook, Instagram Target Sex Workers With Updated ‚Community Standards‘ .

Amazon se objevil na seznamu nejnebezpečnějších zaměstnavatelů. Mohou za to úmrtí a zranění přímo zaměstnanců Amazonu, včetně zvláštností jako popírání, že by k nim došlo při práci. V Dirty Dozen je vedle Amazonu i McDonald's USA nebo Facebook s Accenture. Viz též After Deaths, Amazon Lands on List of Most Dangerous Employers .

Adobe ve Venezuele přestalo zákazníkům blokovat produkty Creative Cloudu. S omluvou a třemi měsíci užívání zdarma. Jedna z nejabsurdnějších věcí roku 2019. A také jedna z nejlepších ukázek toho, jak nebezpečný je model předplatného. Viz Adobe restores service in Venezuela, adds three months for free as an apology a vyjádření Adobe v Adobe Continues Digital Media Access In Venezuela.

Guido van Rossum, tvůrce Pythonu, končí v Dropboxu a odchází do důchodu. Viz Thank you, Guido.

Herní konzole jsou v ohrožení. Konkurují jim mobily, tablety a nově i cloud. Věnuje se tomu WSJ ve Videogames Head for the Clouds a staví to na uvedení Google Stadia a na tom, že nové verze konzolí (PlayStation a Xbox) jsou v nedohlednu. Podle analytiků totiž má právě příští generace herních konzolí být tou poslední, než herní průmysl přejde na streaming. Jiní to ale zpochybňují. Vcelku logicky a správně upozorňují hlavně na to, že pro rozšíření herního streamingu je nutné mít odpovídající síťovou infrastrukturu. Tu ale prozatím nemáme – pomalé sítě, vysoká zpoždění a všudypřítomné FUP vs. vysoké ceny „neomezeného“ internetu.

Apple má problém s HomeKitem, zaostává zásadně za konkurenty. HomeKit podporuje pouze 450 produktů, Amazon 85 tisíc a Gogle 10 tisíc. Problém je i s chytrými reproduktory, tam má Apple pouze 2% tržní podíl, zatímco ostatní mají přes dvacet procent. Viz Apple Revamping Smart Home Efforts After Falling Behind Amazon, Google.

Banksy si otevřel obchod a zdůvodnil to i někým, kdo prý útočí na jeho autorská práva. Je to ale celé poněkud jinak a Banksy's Fake Store Is An Attempt To Abuse Trademark Law To Avoid Copyright Law je hodně zajímavé čtení nutné pro pochopení celého problému.

Facebook odmítá odstraňovat lživé a klamavé politické reklamy. „Brání“ tak 0,5 % příjmu pro rok 2020. Je to dost nepochopitelné a je velkou otázkou, jaká motivace za tím vlastně je. Viz Zuckerberg defends politician ads that will be 0.5% of 2020 revenue, kde zjistíte, že právě argument o bezvýznamnosti použil Mark Zuckerberg k tomu, aby vyvrátil, že v absurdním přístupu ke klamavé politické reklamě jde o peníze. Zda pochopil rozdíl mezi svobodou projevu a svobodou placeného posílení šíření projevu, jasné není.

Zaměstnanci Facebooku se bouří proti přístupu Facebooku k politické inzerci. Vadí jim, že firma chce umožnit lživou inzerci a v otevřeném dopise to označují za „hrozbu“ pro společnost. Viz Dissent Erupts at Facebook Over Hands-Off Stance on Political Ads a Read the Letter Facebook Employees Sent to Mark Zuckerberg About Political Ads.

Twitter od listopadu zakáže veškerou politickou reklamu. Globálně. Jack Dorsey to oznámil v tweetu, ve kterém také tvrdí, že dosah politických zpráv by si měli jejich tvůrci získat, nikoliv koupit. Zároveň v dalších tweetech vysvětluje důvody zákazu. S koncem možnosti zaplatit si dosah se na Twitteru v roce 2020 mohou v USA těšit na masivní záplavu snah, jak využít a zneužít veškeré algoritmy, falešné účty, boty atd.

Za podvody s inzercí na internetu je v 83 % Čína. Globálně jde přitom o škody až ve výši 22,4 miliardy dolarů, ze kterých jde 18,7 miliardy právě do Číny. Viz Group M: China home to 83% of global ad fraud.

Adobe unikly informace o 7,5 milionu uživatelů Creative Cloud. E-maily, přehled zakoupených produktů, datum vytvoření účtu, stav předplatného i plateb, ID, část posledního přihlášení a zda jde o zaměstnance Adobe. Ne ale hesla či finanční informace, takže alespoň nemusíte (opět) měnit hesla a řešit platební kartu. Data byla volně dostupná přes web. Někdo omylem zpřístupnil vývojové prostředí i s ostrými daty a Elasticsearch databází bez nutnosti přihlášení. Viz Security Update a 7 million Adobe Creative Cloud accounts exposed to the public.

Čínští hackeři z APT 41 infikovali servery telco operátorů, aby mohli vykrádat obsah SMS. Cíleně přitom šli po konkrétních telefonních číslech a IMEI a také sledovali určitá klíčová slova ve zprávách. Týká se to několika nejmenovaných operátorů. Detaily v MESSAGETAP: Who’s Reading Your Text Messages?

Epic Games žalují testera Fortnite. Na Twitteru prozradil detaily Chapter 2 a porušil tak podepsané NDA. Právě spuštění nového Fortnite byla velmi pečlivě připravená událost, takže se na jednu stranu nelze moc divit tomu, že Epic Games jsou neradi, že se něco prozradilo předem. Žalovaný k šíření informací využil dva (již neexistující) účty na Twitteru. Viz Epic Games suing Fortnite tester who leaked Chapter 2.

Facebook žaluje dvě webhostingové společnosti za cybersquatting, phishing a porušování známkového práva. Obě společnosti nabízely pomůcky pro hackování a phishing účtů na Instagramu i Facebooku. Celkem se u soudu Facebook domáhá náhrady ve výši 2 milionů dolarů. Některé z podvodných domén jste možná v minulosti potkali: buyinstagramfans.com, facebook-fans-buy.com, facebook-mails.com, facebook-pass.com, facebook-pw.com, facebookphysician.com, facebookvideodownload.net, findfacebookid.com, hackingfacebook.net, hacksomeonesfacebook.com, iiinstagram.com, instaface.org, instagram01.com, lamsocialfacebook.net, login-instagram.com, m-facebook-login.com, singin-lnstargram.com, trollfacebook.com, www-facebook-login.com a www-facebook-pages.com.

GitHub odstranil APK od Tsunami Democràtic na základě nařízení ze Španělska. Aplikace byla používána pro organizování politických protestů v Katalánsku. Požadavek přišel od španělské Civilní gardy, policejní složky s vojenským statutem. Na základě dalšího požadavku se podařilo odstavit i web hnutí Tsunami Democràtic. Viz Github removes Tsunami Democràtic’s APK after a takedown order from Spain.

Nový malware promění Discord v backdoor vykrádající data uživatelů. Útočníkům to značně zjednodušují tvůrci Discordu, jde o Electron aplikaci psanou v HTML/CSS a JavaScriptu a ten je volně dostupný pro změny. Aplikace nijak neověřuje, zda nedošlo ke změnám. Viz Discord Turned Into an Info-Stealing Backdoor by New Malware.

Instagram rozšířil zákaz sebevražedného/sebepoškozujícího obsahu i na kreslené obrázky, vtipy i memy. Oznamují to v Taking More Steps To Keep The People Who Use Instagram Safe. Takovýto obsah bude odstraňován a účty ho sdílející postihne shadowban. Nezapomeňte, tohle je opatření Facebooku, které lidem, u kterých je oznámeno sebevražedné jednání, zablokuje účet místo toho, aby jim reálně pomohl.

Velká nepříjemná změna: obsah na Instagramu už uvidíte jenom po přihlášení. Na webové verzi Instagramu brzy skončí možnost prohlížet si profily a jejich příspěvky bez přihlášení. Prozatím nechá Instagram prohlédnout několik příspěvků, ale pak se dožaduje přihlášení, abyste mohli vidět další. Zdůvodňuje to, jak jinak, dobrem uživatelům: „This is to help people see photos on Instagram and then understand how to get the best Instagram experience by being part of the community, connecting and interacting with the people and things they love.“ Konec to přinese i řadě pomůcek, které veřejně přístupné příspěvky využívají. Viz Instagram now forces people to sign in to view public profiles.

Reportéři muži retweetují další mužské reportéry třikrát více než reportérky ženy. Dopad to má i na nižší vliv jejich ženských kolegyň na Twitteru. Detaily ze studie viz Study: male political reporters retweet other dudes 3 times more than their female colleagues. Najdete tam i zajímavý žebříček TOP 25 žurnalistů (čtyři z nich jsou ženy).

Facebook nechává prominentní pravicový web porušovat svá pravidla. Ve stejném okamžiku, kdy se PR oddělení chlubí zásahy proti jiným webům a aktérům, kteří používají stejné metody. Ve Facebook allows prominent right-wing website to break the rules zjistíte, že jde o Daily Wire, a poučíte se i o tom, jak si na Facebook pomáhat k zásadnímu dosahu a zapojení. Daily Wire k tomu využívá tradiční a snadno poznatelný nástroj – síť čtrnácti velkých stránek a klasicky „neautentickým koordinovaným chováním“.

WhatsApp bylo hacknuto a využito pro špionáž vysokých vládních představitelů spojenců USA v až 20 zemích. WhatsApp v reakci na zjištění podal žalobu na izraelskou NSO Group. Ta měla vytvořit a prodávat hackovací nástroj využívající chybu ve WhatsApp serverech. To mělo vést k napadení až 1400 uživatelů. Viz Exclusive: WhatsApp hacked to spy on top government officials at U.S. allies – sources a WhatsApp is suing an infamous spyware vendor for allegedly hacking its users. Otázkou zůstává, kdo zažaluje WhatsApp za děravé servery? Dobré čtení ještě v NSO Group / Q Cyber Technologies Over One Hundred New Abuse Cases.

iOS 13 zhoršil běh na pozadí i využití paměti. Uživatelé si stěžují na velmi časté nové nahrávání v řadě aplikacích. Nutno dodat, že tohle je dlouhodobý problém na iPadu a iPhone – máte například spuštěný Facebook (či jinou sociální síť) a odskočíte si do jiné aplikace (třeba i jen vyřídit došlou zprávu v iMessage) a hned se vrátíte. Jenže návrat znovu spustí aplikace a vše, co jste viděli, zmizí, a ještě hůře, zmizí i případné rozepsané zprávy na Facebooku. Poslední verze (13.2) navíc měla toto chování výrazně zhoršit a zabíjí i úlohy, které doposud běžely na pozadí. Na novém iPhone 11 navíc stačí spustit Kameru/Fotoaparát a dojde k odstranění aplikací. Důvodem by měla být vysoká náročnost fotoaparátu na paměť. Viz Complaints Mounting About iOS 13.2 Being ‚More Aggressive at Killing Background Apps and Tasks‘.

Wink, platforma pro chytré domovy, krachuje. Zajímavé na ní je, že ji provozuje Will.i.am přes jeho i.am+ a poněkud došly peníze. Zaměstnancům už chvíli neplatí, moc jich nezbylo a kanceláře už jsou také „dočasně“ zavřené. Podstatnou roli v tom hraje i teoretické partnerství s dubajským gigantem MAF, které se ani po mnoha měsících nepodařilo uzavřít. Viz Smart home platform Wink is dying as Will.i.am’s tech company is low on money.

Spotify vzrostlo v Q3 o 30 % na 248 milionů MAU. Předplatitelů má 113 milionů. Detaily v Spotify grows users 30% in Q3 2019, premium subscribers reach 113 million.

Skoro dvě třetiny zákazníků Uberu nedávají nikdy řidičům spropitné. Pouze jedno procento dává spropitné pokaždé a průměrné „dýško“ je 50 centů za jízdu. Při odečtení těch, co nedávají, jde o zhruba tři dolary. Muži více dávají než ženy a ženské řidičky dostávají častěji. Spropitné přitom dlouho Uber odmítal přidat do aplikace. Viz Nearly two-thirds of Uber customers don’t tip their drivers, study says a studie The Drivers of Social Preferences: Evidence from a Nationwide Tipping Field Experiment (nejde získat bezplatně).

Facebooku v Q3 o 1,65 % vzrostl počet uživatelů (MAU) na 2,45 miliardy. DAU je aktuálně na 1,62 miliardy (2% růst). Příjmy 17,652 miliardy dolarů (29% meziroční růst). Detaily v Facebook shares rise on strong Q3, users up 2% to 2.45B.

