Hrad se zbavil telefonů Huawei po Zemanovi, 25Mb přenos dat ve vesmíru, Británie zakázala výchozí hesla

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Kancelář prezidenta republiky se zbavila telefonů Huawei, které zaměstnanci dostali za éry Miloše Zemana. Hrad postupně nahradil necelé dvě stovky přístrojů. Důvodem je kyberbezpečnost a varování NÚKIBu (to se hlavně vztahuje na sítě a spol.). Hrad měl s Huawei podepsanou smlouvu, mobily dostal výměnou za poskytnutí prostor pro konference čínského podniku a podobně. Prezidentská kancelář také posiluje kyberbezpečnost, najala například manažera této oblasti.

NASA se podařilo přenášet data na vzdálenost 226 milionů kilometrů rychlostí 25 Mb/s. Komunikace proběhla ze Země se sondou Psyche, která putuje ke stejnojmenné planetce. Původně bylo v plánu na tuto vzdálenost udělat alespoň megabit za sekundu. Komunikace proběhla laserovým přenosem.

Novela britského zákona o bezpečnosti výrobků nařídila, že zařízení připojená k síti nesmí mít výchozí hesla. Ta musí být náhodná, případně generovaná při startu. Hesla zároveň nesmí souviset s veřejnými informacemi, tedy například s MAC adresami a podobně.





Ukrajinský občan Yaroslav Vasinksyi s nickem Rabotnik byl v USA odsouzen k 14 letům vězení kvůli ransomwaru REvil. Ten napadl tisíce obětí a způsobil škody za 700 milionů dolarů. Rabotnik byl zatčený v roce 2022 v Polsku na hranicích s Ukrajinou a byl vydán do Států.

Microsoft ve spolupráci s IBM uvolnil zdrojové kódy k MS-DOSu 4.0. K dispozici jsou na GitHubu, k dispozici je i dokumentace v PDF. Licence je MIT.

Největší ruský operátor MTS nabízí zahraničním akcionářům, že vykoupí jejich akcie. Ovšem se slevou 69 procent. Na rozdíl od některých jiných investorů do ruského byznysu ale mají šanci získat alespoň něco. MTS má na odkupy vyčlenit 7,97 miliardy rublů, asi dvě miliardy korun. MTS stála také za výrobcem elektroniky Nvision operujícím ve Voticích.

Čínské technologické firmy mají sloužit jako součást propagandy komunistické strany Číny. Ve své studii to uvedl australský think thank ASPI. Čínští komunistické údajně používají globálně populární aplikace, hry a služby na získávání dat a následné ovlivňování veřejného mínění v zahraničí.

Čínský ByteDance nemá v úmyslu prodat službu TikTok. USA schválily zákon, podle něhož má ByteDance TikTok prodat, jinak bude ve Státech zakázán. Je otázkou, jak by ByteDance ve výsledku postupoval a zda by raději službu na americkém trhu vypnul a soustředil se o to více na Evropu a další kontinenty. Firma také uvedla, že zákon napadne u soudu. Firma rovněž uvádí, že ByteDance vlastní pouze 20 procent TikToku a že zbytek mají zahraniční investoři včetně amerických fondů typu Carlyle Group. A 20 procent mají mít zaměstnanci po celém světě.





Huawei tajně sponzorovala klíčový výzkum na předních amerických univerzitách včetně Harvardu. Bloomberg informuje, že tak čínský kolos činil i skrze sankce, a to přes washingtonskou nadaci.

Největším vítězem obchodní technologické války mají být střední a menší čínské podniky. Sankce jim mají zajišťovat odběr a rozjela se úzká spolupráce, budování dodavatelského řetězce a tak dále.

Čína už údajně splnila většinu cílů z programu Made in China 2025, který má zemi výrazně posunout v klíčových technologiích a výrobě. Program se rozjel v roce 2015 a má mít z 86 procent splněno.

Čína už má 369 jednorožců, tedy firem s hodnotou jedné miliardy dolarů a více. Průměrná hodnota je 3,8 miliardy dolarů. Nejvíce oceněné jsou podniky kolem AI s průměrem 6,76 miliardy.

Dlouholetý šéf divize mobilů a dalších koncových zařízení (CBG) v Huawei Richard Yu (Yu Chengdong) ve funkci končí. Přesune se do představenstva a zároveň bude šéfovat divizi zaměřené na vývoj elektrických vozů. Yu mobilní sekci vedl 12 let. Pomohl jí vyrůst na post světové jedničky (společně se Samsungem) a následně řídil její záchranu po zavedení amerických sankcí. Dnes se díky výrobě 7nm čipu vrací na přední pozice v Číně.

Čistý zisk Huawei v prvním čtvrtletí aktuálního fiskálu vyrostl o 564 procent na 19,65 miliardy juanů, asi 64 miliardy korun. Výnosy si připsaly 37 procent a vyskočily na 178,5 miliardy juanů. Jde o čísla předkládaná Huawei, firma není na burze. Huawei pomáhá zapojení se do byznysu s elektroauty, vstup do energetického sektoru a také domácí comeback v telefonech.

Výsledky AMD za první čtvrtletí jsou plné protikladů. Divize datacenter vyrostla o 80 procent, nadále se tedy daří Epycům v serverech (na úkor Intelu) a AI akcelerátorům Instinct (konkurence Nvidii). Jen MI300 udělal miliardu dolarů. Herní sekce ale spadla o 48 procent. O Radeony není moc zájem, firma jich ostatně ani nenechává tolik vyrábět. Spadla také sekce pro embedded.

Microsoft měl nejlepší třetí kvartál v historii. Tržby meziročně skočily o 17 procent na 61,9 miliardy dolarů a provozní zisk přidal 23 procent na 27,6 miliardy. Roste úplně všechno, kromě cloudu i Windows OEM, Bing a herní divize (o 62 procent, díky Activision Blizzard).

Tržby Amazon Web Services by se letos měly dostat na sto miliard dolarů. V posledním čtvrtletí přidaly 17 procent a dostaly se na 25 miliard dolarů. AWS generuje 65,7 procenta zisku celého Amazonu, přičemž tržby dělají pouze 17 procent.

Provozní zisk Samsungu v posledním čtvrtletí vyskočil o 930 procent. Je to hnané umělou inteligencí, žádané jsou paměťové čipy do AI akcelerátorů a také SSD.

Investiční společnost Thoma Bravo za 5,23 miliardy dolarů kupuje britskou kyberbezpečnostní firmu Darktrace. Jde o 44procentní bonus nad původní cenou na burze. Thoma Bravo patří mezi tradiční investory do IT, má pozice v Sophosu, SolarWinds nebo Proofpointu a v minulosti měla třeba McAfee.

Google z kernelu systému Android vypustil podporu RISC-V. Není jasné, co to přesně znamená pro budoucnost podpory RISC-V, Google ale informoval, že s ní nadále počítá.

Tým Ivana Bartoše spustil český web věnující se AI Actu. Má sloužit jako rozcestník pro orientaci, co tato evropská regulace umělé inteligence přináší.

Čtení na Root.cz a Cnews.cz: