Huawei v Česku investuje miliardy, Infor rozšíří vývoj v Praze, revoluční počítač od HP

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Oracle spouští novou cloudovou API platformu. Je to výsledek akvizice českých Apiary. Platforma slouží k navrhování, prototypování, testování, správu a dokumentování aplikačních rozhraní. API tým v Oraclu z pozice viceprezidenta vede Jakub Nešetřil. Více o spojení Oraclu a Apiary v našem článku.

Čínský Huawei bude v Česku v průběhu pěti let investovat dalších 360 milionů dolarů, tedy asi 8,5 miliardy korun. Podle oficiálního prohlášení mají díky tomu nepřímo vzniknout čtyři tisíce pracovních míst. Uvedl to prezident Huawei při setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Podrobnosti o investicích ještě zveřejněny nebyly, firma má ale obecně zájem o smart city i rychlý internet. Spolupracuje už třeba s ČEZem a českými univerzitami. Více o Huawei také v našem textu.

Softwarová společnost Infor v Praze rozšiřuje své vývojové centrum. To do budoucna zaměstná tři stovky inženýrů. Praha se zaměřuje na produkty z business intelligence, middleware ION a uživatelské rozhraní Ming.le. Realizuje se rovněž podpora ERP systém LN.

Google na konferenci I/O oznámil, že Android nyní bude jako oficiální programovací jazyk podporovat Kotlin. Ten vytvořila společnost JetBrains, která má své světové sídlo v Praze. Více o JetBrains v našem článku. Záznam přednášky z I/O je pak zde.

Google zároveň ve svém cloudu zpřístupnil druhou generaci čipů TPU (Tensor Processing Unit). Speciální procesory se využívají pro AI, strojové učení, neuronové sítě a další práci s daty.

Globální tržby z prodeje čipů v roce 2016 rostly o 2,6 procenta na 343,5 miliardy dolarů, počítá Gartner. Prvenství si s podílem 15,7 procenta drží Intel, druhý Samsung má 11,7 procenta, Qualcomm 4,5 a SK hynix 4,3 procenta. Největším skokanem je s růstem 191 procent Broadcom, kterému nyní patří páté místo. Trh by letos mohl růst o více než sedm procent.

„Budoucnost totálně závisí na naší kolektivní inteligenci a tato inteligence musí být vložena do našich systémů,“ uvedl zakladatel společnosti SAP Hasso Plattner. Tedy další příspěvek do budování umělé inteligence, práci s daty a podobně. SAP také rovnou představil machine learning platformu SAP Leonardo.

Hewlett Packard Enterprise má po letech výzkumu a vývoje k dispozici nový prototyp počítače The Machine. Aktuální verze využívá 160 TB paměti, počítá se ovšem s tím, že do budoucna se stroj dostane až na 4096 yottabyte. The Machine využívá nových druhů pamětí a hodí se pro zpracování velkého množství dat.

Cisco oznámilo slušné finanční výsledky za třetí kvartál, ovšem výhled na další období není nejlepší. Očekává se pokles tržeb o šest procent a firma propustí dalších 1100 lidí (nad rámec již dříve oznámených 5500). Ciscu klesá odbyt po jeho tradičním síťovém hardwaru vlivem virtualizace sítí. Firma se snaží i skrze akvizice více profilovat v softwaru. Tržby Cisca klesají šest kvartálů v řadě.

Tržby Alibaby ve fiskální roce 2017 rostly o 56 procent na 22,99 miliardy dolarů. Růst tradičně táhly její silné e-commerce služby, růst si ale připisuje také budovaný cloud. Ten si připsal růst 121 procent, tržby 968 milionů dolarů a první místo mezi cloudy v Číně. AliCloud je zatím ve ztrátě 73 milionů dolarů, firma ho ale postupnými kroky chce dostat i na západní trhy.

Bezpečnostní startup Crowdstrike získal další investici ve výši 100 milionů dolarů, celkově už 256 milionů. Oceněn tak byl na téměř miliardu dolarů, zapojily se fondy Googlu a dalších. Crowdstrike má mezi zákazníky největší firmy světa a nedávno se proslavil třeba tím, že odhalil útoky Rusů na demokratickou stranu ve Státech.

Samsung zpřístupnil svůj operační systém Tizen 4.0 s tím, že tentokrát s ním chce vedle chytrých telefonů a televizí zacílit také na IoT aplikace.

VMware kupuje firmu Apteligent, jejíž nástroje umožňují vývojářům a administrátorům sledovat chování a výkon aplikací v reálném čase. Podobně VMware před měsícem koupil Wavefront pro monitoring cloudů a aplikací.

Tibco kupuje firmu Statistica. Její data science platformu začlení do své Insight Platform a umožní využívat machine learning pro práci s daty. Statistica byla donedávna součástí Dellu, který po odkupu EMC prodal některé softwarové části. Tibco také dříve koupilo Mashery, konkurenci českých Apiary.

A ServiceNow zase kupuje Qlue. Tato firma se soustředí na vytváření „virtual messaging agents“ a ServiceNow tedy bude chtít do enterprise sféry přinést více chatbotů.