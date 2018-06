 »  Jak bude svět vypadat za 20 let? Tady jsou vítězové dětské kreslířské soutěže

Létající auta, domy na vodě, žádní nemocní nebo zločinci, ale také mnohonásobně vyšší ceny jídla nebo bydlení. I tak vypadá svět v roce 2038 v představách dětí, které se zúčastnily kreslířské soutěže v rámci našeho speciálu k 20. výročí založení serveru Lupa.cz.

Do finálového hlasování postoupilo 16 obrázků dětí od čtyř do deseti let. Hlasy čtenářů vybraly čtyři vítěze a jednoho přidal partner soutěže, společnost Ravensburger, která oceněným dodává ceny. Jde o puzzle v hodnotě 2000 Kč (s motivy z Hvězdných válek, světových staveb nebo animovaných filmů od Disneyho i 3D puzzle některé ze známých světových budov).

S prázdnou ale nakonec neodejde ani jeden z finalistů – firma Ravensburger se rozhodla každému účastníkovi poslat alespoň malou cenu útěchy – menší puzzle. Všechny výherce, respektive jejich zákonné zástupce, kontaktujeme na zaslaných e-mailových adresách.

Vítězové soutěže:

Eliška, 6 let Mikuláš, 5 let Bertík, 9 let Karla, 4 roky Kryštof, 6 let (cena společnosti Ravensburger)

Oceněným gratulujeme, všem dětem děkujeme za obrázky a přejeme jim co nejšťastnější budoucnost!

