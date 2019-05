 »  Jak funguje podivná „banka pro kryptoburzy“? Crypto Capital stojí za průšvihem Bitfinexu

Crypto Capital Corp. našla zajímavou díru na trhu: specializuje se na zprostředkování bankovních služeb kryptoměnovým burzám v případech, kdy od nich tradiční bankovní domy dávají kvůli nedostatku transparentnosti a tragické absenci standardů běžných v tradičním světě finančních služeb ruce pryč. Zprostředkovávala finanční likviditu pro největší hráče na trhu jako Binance (už s CC nespolupracuje), Kraken (ukončil spolupráci v roce 2017), BitMEX nebo dnes již nefunkční QuadrigaCX a pravděpodobně stojí za současnou 850milionovou dolarovou ztrátou Bitfinexu.

Za několik let to dotáhla de facto na malou centrální banku kryptoměnového průmyslu, to všechno bez toho, že by sama měla bankovní licenci a podléhala coby finanční instituce adekvátní regulaci. Coby soukromá, a navíc zcela anonymní společnost (bez veřejných adres a konkrétních tváří) uschovávala a zprostředkovávala (a částečně to dělá dodnes) pro své klienty miliardy dolarů kapitálu. Za takového nastavení nás nejspíše ani moc nepřekvapí, když vypluje napovrch, že ve své krátké historii byla – a zdá se stále je – napojená na společnosti, které mají jeden společný jmenovatel: jsou obviněné ze zapojení do praní špinavých peněz a dalších finančních podvodů.

Není to ostatně tak dávno, teprve poslední dubnové úterý, kdy byly dvě osoby spojené s Crypto Capital prokuraturou Jižního okresu New Yorku obviněny z praní špinavých peněz a provozování bankovních služeb bez licence. Federální vyšetřovatelé tvrdí, že pár (Reginald Fowler a Ravid Yosef) vedl šedý bankovní systém pro kryptoměnové burzy, který zpracovával stovky milionů dolarů neregulovaných transakcí pro kryptoměnové směnárny a burzy. V žalobě figuruje také společnost Global Trading Solutions LLC, jedna z firem vlastněných Crypto Capital, jejíchž služeb využívá právě Bitfinex. Žaloba se opírá o obcházení bezpečnostních opatření proti praní špinavých peněz, která jsou vyžadována u licencovaných institucí a která zajišťují, že finanční systém USA není (alespoň ne tak snadno) využíván ke kriminálním účelům a podvodu.

Jak to všechno začalo

První zmínka o Crypto Capital, tehdy ještě v rovině pouhé ideje, se objevila na Redditu před šesti lety v postu uživatele Bitfan2013. Tento uživatel sítě tehdy tvrdil, že on a jeho rodina seděli v představenstvu čtyř malých a středně velkých bank a z důvodu nekompatibility starého světa tradičních financí a kryptoměnového byznysu navrhuje vytvoření úplně nové „fiat banky“ zaměřené exkluzivně na ty, kdo podnikají v oboru kryptoměn. Ve svém příspěvku uvádí řadu pozoruhodných detailů, a to včetně Panamy jako ideální země pro založení společnosti.

Jen o měsíc později je společnost Crypto Capital, tehdy pod označením Crypto Financial, v Panamě skutečně zaregistrována. O pár měsíců později spouští IPO za účelem vybrání 30 000 Bitcoinů (300 000 dolarů) skrze další panamskou společnost Havelock, která se specializuje na IPO spojená s bitcoinovým byznysem (pomáhala například rozjezdu hazardní aplikace SatoshiDice Erika Voorheese či společnosti Neo & Bee, později na Kypru obviněné z podvodu).

Později byla Crypto Capital koupena ve Švýcarsku sídlící společností Global Trade Solutions. Ta byla původně běžnou manažerskou a poradenskou společností a nesla jméno Semacon AG Software Engineering. V listopadu 2018 byla ale firma přejmenována a byl také jmenován nový ředitel Ivan Manuel Molina Lee – muž, který figuruje ve stovkách krycích společností, jak se lze dočíst v panamských dokumentech. Management Crypto Capital je prakticky nedohledatelný, na stránkách společnosti nenaleznete jediného člena týmu a ani žádnou jinou stopu k tomu, kdo společnost skutečně vede, tedy s výjimkou již zmiňovaného Ivana Manuela Molina Lee.

Hra na kočku a myš

Celý koncept, jak Crypto Capital obcházela složitý svět bankovní KYC/AML politiky, byl, a vlastně pořád zatím ještě je až zázračně jednoduchý. Spočíval v založení krycí společnosti kvůli získání bankovního účtu, který se pak využívá, dokud jej banka sama, nebo na podnět úřadů nezavře. Stejný postup se pak neprodleně opakuje s jinou společností. Tato strategie funguje nějaký čas skvěle. Až do okamžiku, kdy fungovat přestane.

První takový přístav byla dokonce firma třetí strany – společnost Global Transaction Services, která byla používána až do začátku roku 2016. Šlo o globálního platebního poskytovatele z Atlanty, který používal komunitní banku v Braseltonu a bankovní účet vlastněný prostřednictvím krycí společnosti. Společnost, stejně jako kontrolní podíl v uvedené komunitní bance, byla ve vlastnictví Daniela Barrse z Velké Británie, který byl v květnu 2016 obviněn z podílu na masivních operacích praní špinavých peněz. Krátce nato Crypto Capital začala využívat banky po celém světě (včetně USA, Velké Británie, Polska), jak se můžeme dočíst v žalobě newyorkské prokuratury proti Bitfinexu).

Tím ale problémy společnosti nekončí. Na řadě komunitních webových fór můžeme nalézt záplavu stížností na pomalé výběry a nevyřešené problémy, podobné posty se táhnou téměř celou historií společnosti. Z poměrně nedávné doby můžeme uvést stížnost Alexe Hanina, bývalého ředitele dnes již nefunkční kanadské burzy QuadrigaCX, který dával Crypto Capital za vinu nemožnost výběrů z burzy těsně před tím, než došlo k jejímu kolapsu. Prostředky měly zůstávat zamčené na taiwanských účtech Crypto Capital a pravděpodobně tam leží dodnes.

Posledním známým případem je žaloba státní zástupkyně New Yorku proti společnosti iFinex kvůli jeho 850milionovém manku, kde Crypto Capital figuruje opět v nápadně povědomém scénáři. Jen pár dní nato – a s menší mediální pozorností – přichází z Jižního okresu New Yorku výše zmiňovaná žaloba proti dvěma představitelům Crypto Capital kvůli praní špinavých peněz. V této souvislosti není bez zajímavosti, že se Crypto Capital objevil také jako součást sítě využívané pro praní peněz přes kryptoměny při obchodu s bílým masem v souvislosti s případem webu Backpage.com. Kromě Crypto Capital v tomto případě figurují burzy a směnárny Coinbase, GoCoin, Paxful a Kraken.