Jak na datovku: složité přepínání mezi více schránkami a zřízení datovky „na zkoušku“

V minulém díle seriálu Jak na datovku jsme si popsali rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi datových schránek. Ukázali jsme si, co nastane, pokud je doručováno ze/do špatné datovky. Že to není debata ryze akademická a musíte-li strpět vlastnictví více datovek, nemá ani stát, který vám je zřídil, mnohdy jasno, do které správně doručovat, dokazují každodenní zkušenosti uživatelů na sociálních sítích.

Takže gratuluji @vnitro Stalo se to rychleji, než jsem myslel. Právě mi soud doručil do DS na PFO místo do DS na PFO advokát. Mít na jedno IČ dvě datovky je nesmysl. Tohle udělá úřadům a justici při doručování takový nepořádek! @CAK_cz — Petr Němec (@SemSuchar) February 2, 2023

Zvolená koncepce, že na každou specializaci povinně získáte samostatnou datovku dané kategorie, vede k tomu, že v některých profesích je běžné mít klidně tři nebo čtyři profesní datovky.

Pro příklad nemusíme chodit daleko od předchozího tweetu. Jste-li jako advokát současně i jednatelem své advokátní kanceláře, k tomu vystupujete jako insolvenční správce, už máte tři (z čehož jedna dokonce bude kategorie orgánu veřejné moci). Jestliže vedle toho podnikáte, a to způsobem, kde vám to zákony dovolují (advokáti jsou v tomto stavovskými předpisy omezeni rozsahem možného podnikání), máte čtvrtou schránku pro fyzickou osobu podnikající. Pokud si k tomu uděláte kvalifikační zkoušku daňového poradce nebo vládnete jazykem na takové úrovni, že můžete tlumočit, přibyde pátá.

A to úplně pomíjím, že nejen prací živ je člověk a že i advokát může být ve svém občanském životě zástupcem ve výboru SVJ nebo ve vedení různých spolků. Pak se počet různých přístupů do státem vnucených datovek může přehoupnout klidně i přes desítku…

Správa takového počtu schránek už není legrace. Znamená to si pamatovat (v lepším případě) nebo uložit do paměti prohlížeče (v tom horším) deset párů přihlašovacích údajů: login + heslo.





Využíváte-li přihlášení přes NIA (tedy nejčastěji přes mojeID, eObčanku nebo Bankovní identitu), pak si přístupové údaje ke každé ze schránek pamatovat nemusíte. Jednoduše si vyberete ze seznamu, do které datovky se chcete podívat. Ale při přepínání mezi nimi ve webovém rozhraní vůbec žádnou uživatelskou přívětivost nečekejte, spíš naopak. Podívat se na obsah další datovky znamená absolvovat posloupnost těchto kroků:

Odhlášení uživatele Potvrzení odhlášení od Národní identifikační autority Kliknutí na Přihlásit se znovu Zvolit jiný druh přihlášení – Identitou občana (defaultně se totiž vnutí přihlášení jménem a heslem, ačkoliv předchozí přihlášení bylo přes NIA) Potvrdit „přihlášení pomocí identity občana“ Výběr autentizačního prostředku Zadání přístupových údajů Výběr další datové schránky

Žádná zkratka přímo ke kroku č. 8 v rámci webového rozhraní neexistuje. Česká televize spočítala, že každé přihlášení k datové schránce zabere minimálně minutu a půl. Při počtu deseti datovek, do kterých se přihlašujete každých 10 dnů, aby vám nic důležitého neuniklo a neaplikovala se nebezpečná fikce doručení, tak každý rok strávíte touto aktivitou celých 9 hodin.

Přitom i Daňová informační schránka (nebo chcete-li ponovu portál mojeDaně) od Ministerstva financí přepínat mezi účty různých daňových subjektů snadno a bez nutnosti se odhlašovat dovoluje. To je minimálně na zamyšlení pro tvůrce webového rozhraní, aby takovouto samozřejmost do systému zakomponovali.

Stále tak platí, že uživatelsky přívětivější než webové rozhraní od státu je ovládání datových schránek přes aplikace, jako je Datovka od CZ.NIC.

Automatický výběr z dostupných účtů přitom dává smysl nejen při přihlášení přes NIA, ale v zásadě jakýmkoliv způsobem, byť v takovém případě by kompromitací jedné sady přihlašovacích údajů k jedné schránce útočník získal přístup ke všem datovkám, což jistě není žádoucí. To je ovšem opět řešitelné třeba zvýšením minimálních požadavků na úroveň hesla.

Odbory přišly na 14 dní o přístupy k datovkám

Zatímco na straně jedné stát vnucuje datovky těm, kteří o ně nestojí, na straně druhé v důsledku šlendriánu blokuje schránky těm, kdo je chtějí používat a sami si o ně požádali. Server Podnikatel.cz přinesl informaci, že do problémů se na celé dva týdny (!) dostaly odbory, které z dřívějška měly datovku zřízenu dobrovolně. „Máme informace od členských svazů, že zaznamenaly problém s funkčností datových schránek. Bohužel i jejich technická linka je obtížně dostupná,“ postěžoval si serveru mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Pavel Vlček. „Je to opravdu tak, ani nám nešla datová schránka,“ potvrzuje šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek.

Ministerstvo vnitra problémy potvrdilo s tím, že byly údajně způsobeny kvůli nedostupnosti dat ze základních registrů. Neveřejné údaje z registru osob o lidech na pozici statutárního orgánu spravuje Ministerstvo spravedlnosti. A přestalo je systému datových schránek poskytovat. Resort spravedlnosti svůj postup hájí tím, že mu v tom bránilo ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících. To v poslední větě stanoví, že „údaje o členech orgánu odborové organizace se zpřístupní veřejnosti jen na základě písemné žádosti odborové organizace“.

Jenomže něco jiného je zpřístupnění veřejnosti a něco jiného předání údajů pro potřeby ISDS. Že Ministerstvo spravedlnosti v citovaném ustanovení zákona o veřejných rejstřících vidělo víc, než tam je, o tom svědčí skutečnost, že k novelizaci dotyčného paragrafu prozatím nedošlo, a přesto už je přístup odborům do datovek znovu obnoven. Takže zjevně to s tím legislativním nedostatkem nebude tak horké. Spíše to ukazuje na chaos, jaký kolem základních registrů, datových schránek a jejich správců napříč státní správou dlouhodobě panuje.

Testovací datovku si zřídíte až z té „ostré“

Často narážím na dotazy od lidí, kteří by si chtěli používání datovky takříkajíc ohmatat, tedy nezávazně vyzkoušet předtím, než si ji případně zřídí. Ta možnost tu je, jmenuje se Testovací prostředí datové schránky a naleznete jej na adrese info.czebox.cz.

Dovolte mi drobnou odbočku: všimněte si, kolik různých domén (a jak nevhodně zvolených) k jedné záležitosti dokázal stát zaregistrovat. Máme tu hlavní web: mojedatovaschranka.cz jako webové rozhraní pro přístup k datovce, donedávna fungovala doména datoveschranky.info pro informační web k datovkám, dál je tu třetí doména pro testovací rozhraní czebox.cz, a pokud z těchto webů kliknete na „založit datovou schránku“, pak vás to zavede na chcidatovku.gov.cz. Připustit něco podobného v kterémkoliv korporátním prostředí, daný produktový manažer by už stál na konci fronty na úřadu práce… Proč už dávno nefunguje přinejmenším přesměrování z domény typu ds.gov.cz nebo datovka.gov.cz, je mi záhadou.

Zpátky ale k testovacímu prostředí. Přístup k němu nezískáte jinak než přes funkční „ostrou“ datovou schránku, a to ještě výlučně přes přihlášení jako oprávněná osoba. Příslušný formulář se žádostí o testovací schránku se vyplňuje v části Nastavení > Pro vývojáře > Testovací schránky. Máte na výběr ze šesti různých kategorií datovek (nejsou tam tak zdaleka všechny), u kterých vyplníte stejný rozsah údajů, jaký by byl potřeba i u ostré verze.

Zato fantazii se tu meze nekladou. Jak lze ověřit v seznamu testovacích datových schránek, je zde možné nalézt třeba Ministerstvo švihlé chůze, Řád necudné Kunigundy nebo Úřad pro upalování čarodějnic. Tyto datové schránky jsou plně funkční, ovšem jen v rámci testovacího prostředí.

Můžete si jich zřídit víc, podle podmínek maximálně 4, klidně každou z jiné kategorie, můžete si je dokonce připojit do aplikací typu Datovka (pokud se v ní na testovací prostředí pamatovalo) a posílat si zprávy z jedné do druhé. Pomůže vám to pochopit různé nuance v nastavení, poznáte, jak se projeví příznak „Přidat osobní údaje“, jak funguje fikce doručení, jak se dá omezit přístup pověřené osobě nebo administrátorovi, a dokonce si tam můžete fiktivně nabít kredit pro odesílání poštovních datových zpráv nebo pro vyzkoušení datového trezoru. Testovací prostředí pak samozřejmě slouží nejen uživatelům, ale i vývojářům různých aplikací, které nad systémem datových schránek fungují. Ať už jsou to různé spisové služby, archivační aplikace, nebo další druhy obslužného softwaru.

Jak přiznává i provozovatel, pokud si chcete datovou schránku jen vyzkoušet, musíte ji napřed mít, ať už povinně zřízenou, nebo dobrovolně. A musíte k ní mít patřičný přístup. Pak taky musíte souhlasit s podmínkami a pravidly pro používání testovacího rozhraní, kde jste srozuměni s tím, že provozovatel má právo kdykoliv experimentální prostředí bez varování odstavit, data v něm smazat, a pokud zjistíte jakékoliv vady systému, budete o nich informovat pouze a jedině provozovatele, jinak to prý bude považováno za porušení obchodního tajemství.

A ještě varování pro případné záškodníky: všechny úkony prováděné v testovacím rozhraní se logují pod identitou skutečného uživatele produkční schránky, ze které byly přístupy vytvořeny.