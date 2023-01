Jak na datovku: Stát si vaše schránky splést může, vy ne

Ministerstvo vnitra pokračuje v rozesílce přihlašovacích údajů k nově zřizovaným datovým schránkám. Sice na to má čas až do konce března, na veřejnost ale probleskují zvěsti, že by to rádo stihlo o měsíc dříve. U právnických osob, které byly první na řadě, už jsou datovky přinejmenším založené. Provozovatel to zvládl takříkajíc jednou dávkou. U fyzických osob podnikajících (živnostníků) to ale není takto jednorázový proces. Na část z nich už čekají přihlašovací údaje na poště, pro ostatní ještě schránka vytvořena nebyla. Který případ se týká třeba právě vás, si můžete ověřit na z minulých dílů našeho seriálu známém webu mojedatovaschranka.cz/sds/.

Přiznávám, že se mi ověřením několika desítek IČO posbíraných náhodně ze živnostenského rejstříku nepodařilo rozklíčovat, podle jakého vzorce ministerstvo postupuje. Mezi skupinami se zatím neaktivní, ale už založenou datovkou, stejně jako mezi těmi, kteří na založení datovky teprve čekají, jsou živnostníci z Prahy i z druhého konce republiky, s příjmením na začátku abecedy, uprostřed i na jeho konci, s IČO s nízkými čísly stejně jako s těmi vysokými. Instalatéři, marketingoví poradci, programátoři i pekaři. Najít v tom nějaký jednotící prvek, ze kterého by bylo možné usuzovat, podle čeho si datovky pro živnostníky rozvrhlo a kdo bude další na řadě, se mi nepodařilo.

Pro někoho překvapením může být, že ministerstvo obálky se žlutým pruhem nerozesílá z jednoho místa. Používá k tomu jednak Postservis Brno (s poštovním směrovacím číslem 655 90) a jednak Postservis České Budějovice (370 20). Tento druh zásilky ale neomylně poznáte podle tvaru podacího čísla. Jakmile bude začínat písmeny RT, víte s jistotou, že se jedná o obálku s přihlašovacími údaji k datové schránce.

V dnešním díle se podíváme na druhy datovek, na ověřování jejich existence ze strany odesílatelů, na možnosti záměrné i nezamýšlené záměny a na judikatuře si ukážeme, že justice umí být vůči omylům uživatelů datovek velmi přísná, kdežto přešlapy státu velkoryse kryje.

Datovky insolvenčních správců povýší

Dohromady máme aktuálně 15 druhů datových schránek. Pět druhů pro orgány veřejné moci, dva druhy pro právnické osoby, sedm druhů pro fyzické osoby podnikající a výčet uzavírá typ pro datovku fyzické osoby, o níž si tato sama požádá. Jejich seznam nalezneme v příloze č. 3 k Provoznímu řádu ISDS. Tento seznam doznal na začátku letoška několika změn. Například profesní schránky pro insolvenční správce nově budou zařazeny pod orgány veřejné moci, konkrétně kategorie OVM_PFO, kam už dříve spadali z právnických profesí třeba notáři nebo exekutoři. Nově tedy i s insolvenčními správci bude možné datovkou komunikovat zcela zdarma. Naproti tomu třeba advokáti, soudní znalci, tlumočníci, auditoři nebo daňoví poradci stejnou výsadu poměrně nelogicky nemají, a pokud se na ně budete chtít ze své datovky obrátit, bude vás to stát 10 korun za poštovní datovou zprávu… Přitom v porovnání se znalci nebo tlumočníky budeme důvody, proč jednu skupinu přesunout pod veřejnoprávní kategorii a druhou ne, hledat jen stěží.





Nebylo by to Ministerstvo vnitra, aby do systému nevneslo chaos i u zmíněných insolvenčních správců. Sice jich je jen 428, ale ani tak jim stát nedokázal změnit datovky najednou. V přechodných ustanoveních zákona č. 300/2008 Sb. si na to resort vnitra vymínil stejný čas jako v případě ostatních letošních změn, tedy celé první tři měsíce roku. A co víc, není jasné, jestli jim vzniknou schránky zcela nové, jak by se dalo usuzovat z textu zákona, nebo se jejich stávající schránka pouze „přetypuje“ na schránku typu OVM_PFO, tedy kategorii podnikající fyzické osoby v roli orgánu veřejné moci, jak uvádí na webu Ministerstvo spravedlnosti. A co už vůbec není jasné, co bude s případným kreditem pro datový trezor nebo posílání poštovních datových zpráv, který insolvenční správci u své původní schránky mohou mít, a nemusí jít rozhodně jen o zanedbatelné částky. Bude možné jej převést? Proplatí ho Česká pošta zpětně? O starou schránku totiž okamžikem přeřazení kategorie zřejmě přijdou, ministerstvo ji znepřístupní, jen k již doručeným zprávám se dostanou do konce června, kdy jim i tento přístup definitivně skončí. Zájemce o podrobnosti na tomto místě odkážu na detailní článek kolegy Jiřího Peterky, který mimochodem přišel také s edukačním webem Báječný svět přibližujícím taje a zákoutí elektronického podpisu a datových schránek.

Když se stát splete, nevadí…

Kategorie datových schránek jsme si osvěžili pro připomenutí toho, že z pohledu státu je rozdíl, zda vám určitou písemnost doručuje do datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, nebo dokonce některého z typů profesních datovek. Spisové služby orgánů veřejné moci jsou nastaveny tak, že kdykoliv vám chce úřad něco poslat, automaticky napřed ověří v systému datových schránek, jestli náhodou datovku zřízenu nemáte. U fyzických osob nepodnikajících se pro identifikaci používá jméno, příjmení a datum narození, u živnostníků a právnických osob potom IČO. Podle toho, v jaké věci vás úřad obesílá, měl by nastavit vyhledávání odpovídající kategorie datovky. Má-li úřad správně nastavená pravidla a spisovou službu, nemělo by se stát, že vám do datovky podnikatele přijde třeba pokuta za špatné parkování auta v majetku nepodnikatele a naopak. Leč nic není ideální a u státní správy to platí dvojnásob. Tyto chyby se čas od času stávají. V takovém případě se bude vždy jednat o nesprávný úřední postup, za který stát, případně územně samosprávní celek odpovídá.

Bude ale dodání do nesprávného typu datovky vyvolávat úřadem zamýšlené účinky? Výklady soudů v těchto případech nejsou jednoznačné a ignorovat úřední obsílku jen proto, že vám byla doručena do datovky nesprávného typu, je sázka do loterie podobná hazardu tipujícímu výsledek prezidentských voleb. Mohou vám slibovat zaručené vítězství, může to vyjít, můžete pak chtít vrácení vkladu, ale nejspíš vám zbydou jen oči pro pláč. Plénum Nejvyššího soudu ve svém stanovisku Plsn 1/2015 z roku 2017 šalamounsky stanovilo, že „má-li fyzická osoba zřízeno více datových schránek (…), je třeba jí doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí, jiných úkonů a další písemnosti do té datové schránky, která odpovídá povaze doručované písemnosti“. Zároveň ale jedním dechem dodává, že „účinky doručení písemnosti nastanou i jejím doručením do jiné ‚nepříslušné‘ datové schránky téže fyzické osoby“. Jak toto stanovisko číst? Jednoduše, máte-li příkladně pouze povinnou datovou schránku pro podnikatele a budete-li se po státu domáhat, aby vám do ní doručil dokument určený pro nepodnikatele, zřejmě neuspějete. Na druhou stranu, pokud to bude stát, kdo pochybí, a místo toho, aby vám takový dokument poslal pozemní poštou, zašle ji do datové schránky podnikatele, fikce doručení se sice v danou chvíli neuplatní, ale pozdějším vyzvednutím dokumentu z této nesprávné datové schránky dokument vůči vám doručený bude.

Může vám to přijít nefér, nespravedlivé, nelogické, ale takové už procesní předpisy kolem datových schránek jsou. A téměř v každém z dílů tohoto seriálu na tyto systémové nedostatky poukazujeme v naději, že se odpovědný resort třeba chytí za nos a pravidla přenastaví. Jiná věc je, pokud by ta záměna byla taková, že doručovanou písemnost vůbec nebudete mít šanci si vyzvednout. V řeči právníků mluvíme o tom, že se nedostane do sféry recipienta. Úřad ji doručí třeba vašemu jmenovci, příbuznému nebo úplně cizí osobě. V takovém případě přirozeně účinky doručení vůči vám nenastanou.

Na prostý lid je třeba přísnost

Ale jak je to naopak? Bude škola akceptovat omluvenku dítěti nebo přihlášku na střední školu odeslanou z podnikatelské datovky jeho rodiče? A bude ji akceptovat z datovky firmy, kde je rodič jediným jednatelem? Za předpokladu, že je doručovaný obsah samostatně elektronicky podepsán (zaručeným podpisem) oprávněným odesílatelem, není na překážku, bude-li vůči orgánům veřejné moci odeslán z jiné schránky, než by odpovídala roli odesílatele. Systém datových schránek bude v takovém případě pouze v roli pošťáka, posla, který také nijak neprokazuje totožnost odesílatele. Příjemce se spoléhá na to, že autenticita psaní je stvrzena podpisem pisatele.

Jestliže ale samostatně podepsán nebude, a měla by se tak uplatnit fikce podpisu ve smyslu § 18 odst. 2 zákona 300/2008 Sb., tam už na výběr nemáte. Pošlete-li takovou nepodepsanou zprávu z „nepříslušné“ datové schránky s ohledem na vaše postavení v tom kterém řízení, pak zůstane nepodepsaná.

Že to může mít i fatální důsledky, o tom se před několika málo měsíci mohla přesvědčit pražská advokátka Světlana Semrádová Zvolánková, která zastupovala pražský magistrát ve sporu o pozemky s Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou. Elektronicky nepodepsané dovolání k Nejvyššímu soudu podala z datové schránky své advokátní kanceláře, společnosti s ručením omezeným, kterou si založila v průběhu řízení. V něm ale svého klienta zastupovala jako advokátka – fyzická osoba.

Ač je jedinou jednatelkou ve své advokátní kanceláři, takže pokud někomu vědomě neudělila ke své datovce přístup pověřené osoby nebo administrátora, bude i jedinou osobou oprávněnou datovou schránku ovládat, ačkoliv z obou datovek komunikuje v postavení advokátky, považoval Nejvyšší soud podání odeslané z datovky kanceláře jako nepodepsané a tím neúčinné. A protože advokátka v dobré víře, že se svým postupem vůči ničemu neprovinila, dovolání ve třídenní lhůtě o řádně podepsaný originál nedoplnila, k podání soud nepřihlédl a magistrát tak připravil o možnost mimořádného opravného prostředku.