Jak vypadá internetová televize Lepší.TV

IPTV televize Gonetu se jmenuje Lepší.TV, a pokud vám to něco připomíná, pak jste možná slyšeli o satelitním operátorovi jménem Flix. Službu můžete sledovat jak přes webové stránky, resp. jakýkoli internetový prohlížeč, tak prostřednictvím set-top boxu. Na stránkách provozovatele se také hovoří o aplikaci pro televizory s operačním systémem Android TV.

Set-top box je postaven na operačním systému Android 6.0 a podle výrobce by se měl – po připojení klávesnice a myši – proměnit v „plnohodnotné PC“. Cena služby startuje od 199 Kč a výhodou má být mj. i neomezená doba pro nahrávání pořadů, což vám dnes nikdo nenabídne. Lepší než u většiny konkurence je také možnost zhlédnout pořad až týden zpět.

Gonet se chlubí i tím, že Lepší.TV, kromě klasických výhod IPTV, vyžaduje i podstatně nižší datový tok, než je zvykem. Je to díky použitému kodeku H.265/HEVC a rychlost internetového připojení je udávána na prostých 1,2 Mb/s, resp. 3 Mb/s pro HD, a to bez ohledu na platformu. V praxi to znamená, že bychom měli být na polovině toho, co dnes – povětšinou – udává konkurence.

Jak služba funguje, na čem je postavena a jaké jsou její výhody a nevýhody, se pokusíme odpovědět v testu. Pokud o ni máte zájem už teď, na webových stránkách se dozvíte i to, že ji lze po nákupu do 30 dnů vrátit a zrušit.