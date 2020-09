Jak využít dobu dotykovou naplno, ukáže Mobile Internet Forum

Kdy a kde v Česku odstartují 5G sítě? Jak je to s neomezenými daty? A jak to chodí v době sledovacího kapitalismu? Nejen na trh mobilních telekomunikací se 9. září během konference Mobile Internet Forum zaměří ti největší odborníci z oboru. Budeme mluvit i o příležitostech a hrozbách mobilního internetu a využití doby dotykové v komunikaci se zákazníky.

Ukážeme si, jak lze komunikovat se zákazníky přes mobilní aplikace a jak se to vyplatilo značkám jako Kofola, Fanta, Letiště Praha nebo Kozel, jak legálně získávat a následně třeba marketingově využívat data z mobilních aplikací, na co si dát pozor při nakládání s citlivými daty i jaké jsou trendy v analytice mobilních aplikací. A v neposlední řadě si posvítíme na to, jak se vyvíjí návštěvnost internetu z mobilních zařízení.

Na co se můžete těšit?

Nezávislý konzultant Ondřej Malý se zaměří na vývoj mobilního trhu, neomezená data i aukci kmitočtů, která uvolní operátorům spektrum vhodné pro rozvoj sítí páté generace. Kvůli nedávné pandemii došlo ke zpoždění všech plánovaných kroků. Jak to tedy půjde dál?

Kdy a kde spustí Vodafone 5G síť? To se dozvíte přímo od zdroje. Čeká vás videorozhovor s generálním ředitelem společnosti Vodafone ČR Petrem Dvořákem o plánovaném spuštění 5G sítě v Česku.

Proč se někdy vývoj mobilní aplikace vyplatí víc než celý marketing? To vám řekne například Irena Stará z Coca-Coly spolu s Martinem Starým z agentury Saatchi & Saatchi. Ti představí online event značky Fanta ušitý na míru generaci Z: V Minecraftu vytvořili hru Fanta Halloweenský Lunapark, do níž zapojili nejlepší influencery.

Naváže Aleš Hron z agentury WMC GREY s jednou z největších online kampaní pro značku Kofola. Autoři dokázali díky mobilním hrám Pěnožrouti spojit lidskou hravost s efektivním prodejem produktu.

První mobilní hru AirportPRG vytvořilo Letiště Praha ve spolupráci s agenturou Haugland k příležitosti 80 let od založení pražského letiště. Loni vznikla nová mobilní hra – World of Airports. O výsledcích i plánech do budoucna vám řeknou Marika Janoušková z Letiště Praha a Jakub Kadlec z Haugland.

Kolik hodin vydrží věrní fanoušci u hraní her? Spojení tradiční značky Velkopopovický Kozel a úplně nové technologie her v Messengeru je téma Adama Špiny z reklamní agentury TRIAD Advertising.

Od dobírky k platbě obličejem aneb platební metody jako největší výzva české m-commerce. To je název přednášky Adama Kolesy z MALL Pay, který se pokusí ukázat vývoj platebních systémů i jak díky nejnovějším možnostem získat konkurenční výhodu.

Celý program a kompletní sestavu řečníků naleznete na webových stránkách konference Mobile Internet Forum