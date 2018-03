 »  Jak vznikl, co znamená a jaká budoucnost čeká opensourcový fenomén Kodi

Kodi také disponuje širokou mírou přizpůsobení, jako jsou různé vzhledy nebo skin, a prakticky neomezenou možností rozšiřování prostřednictvím doplňků – add-ons. Je založeno na softwarové aplikaci vyvinuté pod názvem XBMC společností Microsoft pro její X-box první generace. Současní vývojáři jsou sdruženi pod Nadací XBMC, což je neziskové technologické konsorcium a současně držitel práv pro registrovanou značku Kodi.

Media centrum je vyvinuto s podporou více platforem, v současné době jde o Android, Linux, Microsoft Windows, FreeBSD, Mac OS X, iOS a Apple TV OS. Je rovněž dostupné i jako linuxová distribuce pod názvem Kodibuntu a také ve verzi pro Raspberry Pi.

Kodibuntu OS – hlavní menu.

Historie a vývoj – éra XBMC

První (initial unstable) build XBMC for Android byl zapracován do verze 12.0 Frodo vydané v lednu 2013 s podporou pro ARM a x86. Už v té době byl použit defaultní skin Confluence.

První stable Android build přišel s verzí 13.0 Gotham. Nově s podporou multi-architektury (ARM, MIPS, x86).

Přichází éra Kodi

Markantní změna se objevila s verzí 14.0 Helix v prosinci roku 2014.

Aplikace byla nově přejmenována na Kodi Media Center, byla doplněna podpora H.265 HEVC, provedeny úpravy na GUI a rozšířeno PVR API pro podporu více funkcí. GUI v této verzi disponuje podporou více než 60 jazyků, většina z nich vznikla s podporou komunity.

V úvodní obrazovce se poprvé objevilo známé logo Kodi.

Vývojový cyklus (až po verzi Jarvis) byl většinou následující: nejprve byla vydána tzv. Alpha 1, první vývojový build, který byl dále zdokonalován a výsledky byly označovány jako 2,3… (verze Helix měla celkem čtyři buildy označené Alpha, v rozmezí od května do října 2014).

Po několika měsících testování vznikla tzv. Beta 1 (opět verze Helix-celkem 5 buildů Beta v listopadu 2014).



Release candidate verze 14.0 Helix.

Opakován postup testování, na jehož konci byl tzv. release candidate, zkráceně rc, z nějž obvykle vznikla finální verze příslušného čísla. (verze Helix – celkem tři buildy rc v listopadu a prosinci 2014).

Úvodní obrazovka v14.1 Helix.

Následná finální verze již nesla pouze číselné označení a kódové jméno, tedy zde KODI v14.0 „Helix“. Finální verze opět byla dále zdokonalována a výsledky nesly označení 14.1 a 14.2 (časové rozpětí prosinec 2014 – březen 2015).



Úvodní obrazovka v14.2 Helix.

V červenci 2015 se po vydání 6 vývojových buildů objevila zcela nová regulérní verze číslo 15 s kódovým označením Isengard.

Úvodní obrazovka v15.0 Isengard.

Ve verzi pro Android došlo k přechodu na API 17 a s tím související minimální konfigurace Android 4.2 Jelly Bean MR1 a doporučená (pro využívání všech implementovaných funkcí) Android 5.0.



Ukázka menu Nastavení v levelu Expert, skin Confluence.

Poslední verzí pod číslem 15 byla v15.2 vydaná v říjnu 2015.

V únoru 2016 byla do oběhu uvolněna další regulérní verze, pod číslem 16 a kódovým jménem Jarvis. Předcházel ji na rozdíl od verze 15 poměrně velký počet verzí vývojových (Alpha x4, Beta x5, RC x3). Tato verze se stala na celý následující rok verzí aktuální.

Některá vylepšení a změny ve verzi Jarvis:

Experimentální pass-through pro Dolby Digital (AC3) audio

Experimentální pass-through pro Dolby TrueHD audio (pokud podporováno přístrojem)

Experimentální pass-through pro DTS audio

Experimentální pass-through pro DTS-HD Master Audio (pokud podporováno přístrojem)

Přidána podpora softwarového dekódování Dolby Digital Plus (DD+/E-AC3/EC-3) pro výstup PCM audio

Upravena podpora skinů, všechny skiny před verzí 15.0 jsou nyní s verzí 16 nekompatibilní

Přidána nová on-screen virtuální klávesnice s podporou češtiny a to jak v rozložení QWERTZ, tak QWERTY

Inovovaný manažér doplňků (add-onů)

Integrovaný přehrávač multimédií.

Hlavní menu ve verzi 16.2, poslední verze, používající skin Confluence jako defaultní.

Launcher s přímým vstupem do Kodi, po vypuknutí mediálního povyku byla dlaždice nahrazena vstupem do Netflixu.

Současnost – krátký pohled na verzi 17 Krypton

Tentokrát až po celém roce, opět předcházena několika testovacími buildy, byla v únoru roku 2017 uvolněna do distribuce nová regulérní verze číslo 17, kódové jméno Krypton. Tato verze je stále verzi současnou a má k tomu i nejvyšší počet dalších update, kdy je nejnovější verze z listopadu 2017 označena číselným označením 17.6.

Současně s verzí 17 přišla i zcela zásadní změna grafického rozhraní. Několik let používaný defaultní skin jménem Confluence byl nahrazen zcela novým, pod názvem Estuary.

Hlavní menu verze 17 – skin Estuary.

Pro dotyková zařízení vznikla verze skinu s označením Estouchy.

Hlavní menu verze 17 – skin Estouchy pro dotykové přístroje.

K další podstatné změně došlo i změnou polohy menu, od horizontální linky skinu Confluence se u skinu Estuary/Estouchy přešlo na vertikální sloupec, situovaný k levé straně zobrazovače.

Přepracované sub-menu vedoucí k jednotlivým položkám.

Specifickou věcí Kodi pro Android byl přechod na vyšší verzi API (21). OS Android 5.0 a vyšší je nyní k běhu Kodi ve verzi 17 nutností.

Položka System Info.

Experimentální podpora audio-passtrough z verze Jarvis byla změněna na řádnou. Kodi nyní disponuje podporou pro DTS-HD, DTS-X, Dolby TrueHD, a Dolby ATMOS.

Integrovaný přehrávač multimédií.

Rovněž byla rozšířena podpora pro dekódování UHD a obrazový výstup ve 4K rozlišení, pokud jej hardware podporuje.

Na okraj: česká verze Kodi je jednou z 12, která je hlášena jako plně lokalizovaná.

Úvodní obrazovka nejnovější regulérní verze v17.6.

Budoucnost

V polovině měsíce ledna tohoto roku se objevily první oficiální ukázky verze 18 s kódovým označením Leia. 14. ledna se v oficiálním úložišti XBMC Foundation na GitHubu objevil následující screenshot z první vývojové verze Alpha.

Úvodní obrazovka vývojové verze Alpha.Úvodní obrazovka nejnovější regulérní verze v17.6.

Jedním z hlavních vylepšení verze pro Android je integrace hlasového vyhledávání Google Assistant do nové verze aplikace. Demo vyhledávání bylo nahráno na YouTube začátkem února, provedeno na přístroji Mecool M8S Pro L s OS Android TV.

Ve výsledcích vyhledávání se objeví odkaz Available on Kodi (označeno šipkou).

Po rozkliknutí se výsledek objeví přímo v Kodi (podle dema musí být aplikace spuštěna před požadavkem do hlasového vyhledávání).

Upravené aplikace neboli forky

Jsou dva druhy forků“ neboli jiných směrů vývoje otevřeného software s použitím originálního zdroje. Buď se jedná o media centra značkových boxů nebo ve větším počtu zastoupené aplikace, které jsou minimálně upraveným a přejmenovaným původním softwarem instalované v no-name boxech z nabídky e-shopů jako je Aliexpress nebo DH Gate.

Jedním ze skutečných forků je MyGica Media Center.

Úprava zde ale většinou spočívá ve výměně úvodní obrazovky, loga a popisků. Tyto aplikace také mohou (ale nemusí) obsahovat i podezřelé doplňky třetích stran (viz následující odstavec o Kodi kontroverzích).

Dalším takovým forkem, rozšířeným o dodatkové funkce, je Zidoo Media Center (ZDMC).

TV Center je klon Kodi, používaný v boxech Mecool souběžně s originálem.

KDMC – pouze přejmenované Kodi.



Kodi kontroverze – podezřelé add-ony a fully loaded Kodi

Pokusím se o neutrální náhled z hlediska evropského práva.

Nejprve krátké pojednání o digitální distribuci: vzhledem k faktu, že Kodi je open-source software, jeho distribuce je decentralizovaná. Kromě oficiálního zdroje XBMC Foundation na serveru GitHub, lze software stáhnout z mnoha serverů prakticky po celém světě. Jde o tzv. úložiště, anglicky repository, zkráceně „repo“.

Vzhledem k již zmiňované téměř neomezené možnosti rozšiřování media centra, zajišťují celý „provoz“ doplňky Kodi, neboli add-ony, které jsou dvou druhů. V drtivé většině jde o výsledek vývoje třetí strany, tzv. „third-party add-on“.

Zde však nastává kámen úrazu. Jsou doplňky zcela legální, vyvinuté kupříkladu mediální společností pro umožnění sdílení obsahu, k němuž mají vypořádána autorská práva.

Dále jsou zde ale i doplňky tvořené nezávislými vývojáři, které bez oprávnění vlastníka práv zpřístupňují obsah, požívající ochranu autorským právem. Citace z precedenčního rozsudku Soudního dvora Evropské unie C 527/15 ze dne 26. dubna 2017:

…doplňky („add-ons“) dostupné na internetu, jež obsahují hypertextové odkazy na veřejnosti volně dostupné internetové stránky, na kterých byla díla chráněná autorským právem zpřístupněna veřejnosti bez svolení nositelů tohoto práva.

„Obohacením“ media centra o tyto doplňky vzniká tzv. „Fully Loaded Kodi“. Na základě výše zmíněného rozsudku je prodej či nabízení přístroje, vybaveného takto „vylepšeným“ softwarem v rozporu s platnou legislativou Evropské unie.

Rozsudkem SDEU padly první výstřely právní a mediální bitvy mezi vývojáři doplňků a držiteli autorských práv. Podle průzkumu společnosti Sandwine v USA má 8,8 procenta amerických domácností alespoň jedno zařízení s aktivní instalací Kodi. 68,6 procent domácností se zařízeními s Kodi má také neoficiální doplňky nakonfigurované pro přístup k nelicencovanému obsahu. Proto se očekávalo, kdy se tato bitva přesune i na americký kontinent.

Citace z vyjádření vývojového týmu Kodi k rozsudku SDEU:

Software Kodi je legální. Je to neutrální platforma, multimediální přehrávač s otevřeným zdrojovým kódem, který lze instalovat na širokou škálu zařízení, od set-top boxů podporovaných systémem Android až po známé značky, jako je Amazon Fire TV Stick.

Z důvodu zmíněného nelegálního používání se ale Kodi pro některé stalo synonymem pirátství. Tým je upřímně potěšen tímto rozhodnutím. Jak jsme již v minulosti říkali, prodejci pirátských boxů jsou pro uživatele opravdovým problémem, protože uživatelům poskytují jen dočasný přístup a očekávají, že tým Kodi poskytne podporu těm, kteří jsou zmateni ze skutečností, co vlastně je Kodi a odkud pocházejí „filmy zdarma“. Stejně tak se všemi problémy s tímto souvisejícími.

Nemáme žádné problémy s tím, že si uživatelé nastaví své boxy, jak chtějí. Chceme, aby ale skutečně věděli, do čeho se poté dostanou.

Ano, i autor několikrát četl anonymní vyjádření českých uživatelů ve stylu: Televizi neřeším, nahrnu tam Kodi a sleduji, co chci . Zde ovšem dochází k výše popsanému omylu, neboť „sledování“ zajišťují zmíněné doplňky do Kodi, nikoliv Kodi samotné, viz výše.

První dějství se odehrálo ve Spojených státech, kde došlo během necelých dvou týdnů na přelomu května a června k několika důležitým událostem. Vše začalo 30. května žalobou společnosti Dish Network na vývojáře známého pod jménem Shani a úložiště TV Addons mimo jiné o kompenzaci ve výši 150 tisíc USD za opakované porušování autorských práv vývojem a šířením zmíněných doplňků. Pokračovalo veřejnými oznámeními několika velmi známých vývojářů jako Cosmix nebo Rockcrusher o okamžitém přerušení vývoje a činnosti.

Následovala ovšem událost nejvíce šokující: 13. června přinesl server Torrentfreak bleskovou zprávu o naprostém zmizení bezkonkurenčně největšího repo doplňků TVAddons.ag. Tento repo server zaujímal jedno z čelních míst na oficiální černé listině vývojového týmu KODI a to právě z důvodu hostování převážně doplňků podezřelého původu či přímo doplňků porušujících autorská práva. Zmizení bylo prakticky dokonalé, nedostupné byly všechny webové i mailové adresy, doména zmizela i z DNS serverů, účty na sociálních sítích byly s okamžitou platností uzavřeny.

O den později vyšla tisková zpráva o ustavení nové Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), jako společné platformy pro boj proti online pirátství. Přesto, že obzvláště britský tisk vysílal do éteru zprávy o velkém úderu proti pirátům prostřednictvím této aliance, ve skutečnosti tomu tak nebylo a šlo jen o čistou souhru okolností. Jak si popíšeme dále, za překvapivým koncem TVAddons byl jiný mediální hráč.

Vzhledem k tomu, že zmiňované repo TV Addons zaznamenalo podle měření více než 39 miliónu unikátních návštěvníků měsíčně, vypukla mezi nimi panika značného rozsahu. Výhradně z tohoto repo pocházel také software Fusion, zajišťující transfer doplňků z repo do jednotlivých přístrojů a který ukončením propagování tvaddons.ag do sítě přestal taktéž fungovat.



Z téhož zdroje pocházel i velmi populární addon Exodus (později pod jménem Covenant).



Vzhledem k odstaveným komunikačním kanálům TV Addons, nespokojení uživatelé psali kupříkladu na oficiální Twitter Kodi a to i přes výslovné upozornění v popisu Exodu, že nejde o oficiální součásti software, ale o produkt třetích stran. Tam se zpravidla dočkali suchého odmítnutí s tím, že nelegální software nepodporují…



Zdroj: Torrentfreak Screenshot oficiálního účtu Kodi.

Na americké půdě následovalo intermezzo vyplněné spekulacemi o konci TV Addons, ukončování add-onů, případně jejich znovuobjevování pod jiným názvem a veřejná oznámení dalších vývojářů o ukončení činnosti. Také se objevilo první vyjádření TV Addons, podepsané Eleazar Coding, které však podle zasvěcených popisovalo pouze jejich vlastní práci, nikoliv TV Addons jako celek. Bylo rovněž ohodnoceno jako „směšné“ a „těžko uvěřitelné“.

Mezitím však již souběžně probíhalo dějství druhé a to v zemi javorového listu. Skupina hlavních kanadských TV operátorů, zastoupená právní firmou Smart & Biggar, podala u kanadského Federálního soudu žalobu o 18 stranách na kanadského rezidenta jménem Adam Lackman, který podle této žaloby stál za TV Addons a vývojem nelegálních addonů.

Žaloba obsahovala i tzv. „Anton Pillar order“ a žádost o okamžité ukončení provozu stránek tvaddons.ag včetně všech jejich účtů na sociálních sítích.

Stránka byla odstavena a převedena do správy firmy DrapeauLex, nezávislého právního poradce se specializací na známkoprávní spory.

Tím se zároveň vysvětlilo „zmizení“ TV Addons z internetu a rovněž zde vypukla druhá právní bitva mezi skupinou telekomunikačních gigantů na straně jedné a soukromou osobou na straně druhé.



Citace žaloby:

[Žalovaný] zpřístupnil [televizní pořady] veřejnosti prostřednictvím telekomunikací způsobem, který umožňuje veřejnosti přístup k nim z místa a v době, kterou si jednotlivě vybrali…následně tím porušujícím autorská práva žalobců…v rozporu s čl. 2.4 (1.1), čl. 3 odst. 1 písm. F) a čl. 27 odst. 1 zákona o autorském právu. (Pozn.: myšlena je kanadská úprava zákona.)

V žalobě je dále jmenovitě a podrobně popsáno osmnáct hlavních doplňků Kodi, včetně 1Channel, Exodus, Phoenix, Stream All Sources, SportsDevil, cCloudTV a Alluc. Pod drobnohledem se ocitla i „FreeTelly“, vlastní verze Kodi distribuovaná společností TV Addons spolu s vlastním konfiguračním nástrojem pro Kodi jménem Indigo.

V mezičase bylo úložiště TV Addons obnoveno na jiném serveru (místo.ag, domény nejvyšší úrovně ostrovní Antiguy a Barbudy, se objevilo .co, národní doména Kolumbie). Zde údajně poskytuje „jen zcela legitimní doplňky“.

O diskutabilnosti tohoto prohlášení svědčí kauza „MK Plex“. Tento doplněk od vývojáře „MetalKettle“ odstraňuje některé restrikce zabudované do Plexu, včetně nutnosti předplatného za tzv. Plex Pass. Krátce poté, co byl zmíněný doplněk nahrán do databáze tvaddons.co, obdrželo úložiště „přátelské upozornění“ od právního oddělení společnosti Plex Inc. z Kalifornie.

Společnost Plex Inc. upozornila TV Addons, že tento neoficiální doplněk porušuje jejich práva, zasahuje do intelektuálního vlastnictví společnosti, parazituje na známé ochranné známce a snaží se vyvolat dojem legálnosti použitím stejného loga. MK Plex je rovněž vydáván za fork originálního Plexu. Součástí byla i poměrně striktní žádost o ukončení všech činností v rozporu se zákonem a upozornění na možné další právní kroky. Po tomto byl doplněk okamžitě z databáze vyřazen.

Celá kauza vedla až k ukončení činnosti zmíněného vývojáře.

Aktuální stav v letošním roce

Obě řízení, u amerického i kanadského soudu, stále probíhají. Podle posledních zpráv z Kanady, odvolací soud zcela zrušil dříve vydaný Anton Piller order (povolení k prohlídce bez předchozího oznámení pro zajištění důkazů, které by mohly zničeny, specifická součást anglického práva) po předchozím pozastavení soudem nižší instance z důvodu procesních pochybení během samotného průběhu.

Třetí dějství však spouští (nejen v USA a Kanadě) zmiňovaná protipirátská aliance ACE, kdy jménem svých členů adresně rozesílá tzv. „C & D letter“ vývojářům a distributorům doplňků, u kterých má podezření na nelegální jednání.

(Cease and desist, krátce C & D letter – dopis, adresovaný konkrétnímu subjektu, s výzvou k přerušení protiprávní činnosti (cease) a jejímu neobnovení (desist), doprovázenou upozorněním na případné právní následky neuposlechnutí této výzvy).

Na základě těchto výzev již došlo k přerušení činností několika úložišť (z citovaných v tisku Colossus Repo) a zániku několika známých add-onů, kupříkladu Ares Wizard nebo Covenant (původně Exodus).

Souběžný problém, tedy Android boxy s tzv. fully loaded Kodi, může být pro Kodi vyřešen prostým jejich stažením z nabídky. Kromě toho, že čínští dodavatelé zvládají bravurně okopírovat cokoliv a následně to prodávat levněji, jsou také dobří ve sledování nálady na trhu v tom segmentu, kde podnikají, pro svůj maximální zisk.

V aktuálních nabídkách dvou největších asijských online tržišť totiž místo stovek odkazů na „fully loaded Kodi“ naleznete již jen desítky. Zároveň lze nalézt i signály toho, že dochází k stále většímu přeorientování na přístroje s nahraným komplexním řešením, namátkou NEO TV, IUD TV, NEO TV Pro, QHDTV atd., které je ovšem zpoplatněno. Přístroje jsou všech cenových skupin, od základní krabičky v ceně 25 USD (bez TV) až po značkové Beelinky či Zidoo v ceně přes 200 USD, obvykle i s TV řešením v ceně (ne vždy). Problém nezaniká, pouze se přesunuje jinam a stále zůstává v rovině porušování autorských práv. To však již není téma tohoto článku.

Vyčkejme tedy výsledků běžících soudních pří, ve kterých se daří tu jedné, tu druhé straně dosáhnout dílčích úspěchů, jak již bylo popsáno.

Bohužel, při posledním projednávání podmínek jednotného digitálního trhu na půdě Evropské komise došlo k vítězství podporovatelů pokračování tolik neoblíbené geoblokace většiny online obsahu. Právě geoblokace je jedním z důvodů takové popularity doplňků s podezřelým původem a otázkami kolem autorských práv.



