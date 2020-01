 »  Jak získala Prima značku CNN? Zpravodajská televize ji nabízí po celém světě

Když televize Prima oznámila, že chystá vlastní zpravodajský kanál ve spolupráci se CNN, vyvolalo to velký ohlas. Část čtenářů se dokonce pro jistotu ptala, jestli nejde o opožděný aprílový vtip. Jiní pochybovali o kvalitě zpráv soukromé televize a ptali se, jak mohla CNN takovou spolupráci dopustit. Své obavy dávali najevo i fanoušci Primy na Facebooku – ale ti se naopak obávali, že spolupráce s Američany uškodí zpravodajství české stanice.

Podobné partnerství není žádná záhada. CNN poskytuje práva ke své značce, vizuálnímu stylu a pořadům už řadu let obchodním partnerům v různých státech světa. Je to v podstatě franšízový princip – místní společnost typicky drží licenci, zajišťuje domácí zpravodajství, technický provoz a reklamu, zatímco CNN poskytuje know how, pořady, grafiku a mezinárodní obsah. Často kvůli tomu vzniká společný podnik. Pro skupinu CNN jde o nový zdroj příjmů a zvýší tím dosah značky na konkrétním trhu.

Podobně má společné podniky v zahraničí například CNBC. V Itálii vysílá Class CNBC, v Jihoafrické republice CNBC Africa, v Indii CNBC TV 18, v Jižní Koreji SBS CNBC. Japonští byznysmeni mohou sledovat Nikkei CNBC.

Logiku má taková spolupráce pro obě strany. Místní partner využije značku, která už je zavedená a známá a dostane podobnou podporu, jako by si kupoval práva na formát zahraničního pořadu. Nadnárodní dodavatel může oslovit nové publikum, pro které by bylo překážkou sledovat zprávy v původním znění. Zároveň však nemusí řešit legislativní podmínky nebo budovat zázemí.

Jak si pořídit „vlastní“ CNN

Za rozjezd podobných mezinárodních spoluprací je ve struktuře CNN odpovědná obchodní divize CNN International Commercial. Její záběr je široký: od licencování značky a obsahu přes školení novinářů a budování digitálních platforem až po marketingové spolupráce na propagačních pořadech pro turistické destinace.

V její produkci vznikly například televizní a digitální speciály o Expu 2017 v kazašské Astaně. Kazachstán chtěl přilákat návštěvníky, zaplatil si proto reklamní spoty, půlhodinový pořad a příspěvky o obnovitelné energii, která byla hlavním tématem výstavy. Vznikla speciální sekce na webech CNN a CNN Money, komerční specialisté plnili sociální sítě. Podobné to bylo třeba s podporou turistického ruchu v Kostarice.

Dostatečně silní a stabilní finanční partneři mohou s posvěcením CNN rozjet vlastní verzi zpravodajského kanálu. Dostanou k tomu doporučení, jak točit příspěvky, aby je CNN případně mohla využít ve své mezinárodní distribuci. Američané novináře zpravidla proškolí v technické přípravě a odbavování reportáží a vysvětlí jim, jaké náležitosti musí jejich příspěvek mít.

Nová stanice s názvem CNN Prima News nebude letos jediná. Mnohem větší projekt se rodí v Brazílii, kde by pravděpodobně na podzim měla odstartovat CNN Brazil. Nebude mít přitom zázemí zavedené stanice, vzniká na zelené louce s redakcemi v Rio de Janeiru, Sao Paulu a v hlavním městě Brasília. Financovat ji tam bude majitel největší stavební společnosti MRV Engenharia, podnikatel Rubens Menin. Ředitelem se stal Douglas Tavolaro, který do CNN Brazil přešel z druhé největší brazilské televizní sítě Record TV.

Jednoduše řečeno, vesmír CNN je mnohem širší, než by se při sledování jejího mezinárodního zpravodajského kanálu mohlo zdát. Zpravodajství jako odrazový můstek pro obchodní aktivity není v moderním televizním světě nic neobvyklého. Zároveň ale platí, že obchod a redakce zůstávají odděleny.

Od odběratelů k franšízám

CNN spolupracuje s televizními kanály po celém světě. Většinou jde o distribuční partnerství, kdy stanice na základě smlouvy využívají materiály CNN ve svém zpravodajství nebo publicistice. Sama uvádí, že má přes 1100 podobných odběratelů.