Jaké benefity přináší rozsáhlé diskuze na newsfeedu Seznamu?

17. ročník tradiční konference Czech Internet Forumotevře řadu trendy témat. Přinášíme vám výběr přednášek z letošního programu, který poběží ve dvou sálech Konferenčního Centra City v Praze. Startujeme 1. listopadu.

Jak využít největší diskuze v zemi

Lidé na Seznam.cz čtou zprávy a používají služby, ale čím dál raději také diskutují o událostech pod svým vlastním jménem. Každý den se jich do diskuzí zapojí 670 tisíc. Jaké novinky pro ně česká internetová jednička coby největší tuzemská diskuzní platforma chystá? A co za benefity může z debat pod články vyplývat pro partnery Seznamu? Tématu se ujme Matěj Hušek ze Seznam.cz.

Newstream.cz: Nový byznysový zpravodajský web „na zelené louce“

Tereza Zavadilová ve své prezentaci odhalí, jak se budoval nový web bez zázemí velkého vydavatelství, s relativně omezeným rozpočtem a bez paywallu. Dokázal newstream.cz za dobu svého fungování splnit vytyčený cíl – zařadil se mezi největší byznysové weby?

Zrádná ROIka a jakou další metrikou je potřeba ji doplnit

Celková efektivita marketingu v poslední dekádě klesla. Jaká systematická chyba je skrytá v měření ROI? Co by měli všichni marketéři vědět o podvědomých rozhodovacích procesech svých zákazníků? A proč i digitální firmy od určité velikosti musí začít systematicky sledovat další klíčový výkonový indikátor: salienci značky? Do tajů měření nás zasvětí Jiří Boudal z Behavio Labs.

Czech Ad ID

Jak se vyvíjí společný projekt velkých českých vydavatelů sdružených do CPEx a Seznamu? David Voráček ze společnosti CPEx nám předá zkušenosti z oblasti legislativy, technologie a obchodního modelu v deterministické identitě. Co bude Czech Ad ID umožňovat a jak bude fungovat v RTB ekosystému?





Role videí a Stories v komunikaci na sociálních sítích

Na sociálních sítích vládne video. Jak s tímhle formátem pracuje český trh? A jak se mu daří v kampaních? Vyplatí se vám investice do populárních Stories? To ve své přednášce prozradí Vojtěch Lambert ze společnosti LCG New Media.

Jak sjíždět hranu – právo v marketingu

V reklamě se občas vyplatí jít na hranu. Ale kde ta hrana vlastně je? Z některých marketingových praktik se možná vašim právníkům opotí brýle, ale stejně stojí za to. Advokátka Petra Dolejšová se s vámi podívá se na kampaně, které se toho nebály a sjely hranu pěkně zostra.

Kromě zmíněných přednášek se můžete také těšit na vystoupení expertů ze splečností Dognet, Teads, eHUB.cz nebo na velkou debatu CEO mediálních domů Economia, Seznam.cz, CME, Active Radio, FTV Prima, CZECH NEWS CENTER. Nahlédněte do programu a seznamte se se všemi přednáškami i letošními spíkry. Na webu najdete samozřejmě také registrační formulář.

Czech Internet Forum proběhne v úterý 1. listopadu od 9 hodin. A to v Konferenční Centrum City v Praze.

Generálním partnerem konference je Dognet – profesionální affiliate síť se stovkami inzerentů a tisícovkami publisherů. Hlavním partnerem je Teads – globální mediální platforma pro inzerenty, kteří se mohou připojit k nejlepším vydavatelům na světě a každý měsíc oslovit více než 1,9 miliardy lidí. Partnery jsou Adform, eHUB.cz, FTV Prima, HUAWEI Ads, LCG New Media, Seznam.cz a SmartEmailing. Produktovým partnerem je EasyEvent. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Marketing Journal, MediaGuru. Konference proběhne za podpory TUESDAY Business Network. Organizátorem je Lupa.cz, produkci zajišťuje Internet Info.