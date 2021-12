Jaké je Voyo přes Chromecast? Zatím omezené jen na PC

Před nedávnem on-line videotéka Voyo (VOD – Video On Demand, tedy video na vyžádání) oznámila, že má více než 30 000 předplatitelů. Druhou, neméně důležitou zprávou bylo, že je nyní dostupná i pro Google Chromecast. Toto zařízení dokáže z každé „hloupé“ TV vybavené rozhraním HDMI udělat „chytrou“, i když správně řečeno by se mělo říkat „o něco chytřejší“. Funkčně totiž ani zdaleka není s plnohodnotnou chytrou TV srovnatelná a např. HbbTV k dispozici u televizoru Philips 48PFK6300 (recenze zde), se kterým jsem Chromecast zkoušel, k dispozici nebylo.

Předpokládám, že to platí obecně, i když na druhou stranu je toto moje první zkušenost s touto „tyčinkou“.

V podstatě jedinou funkcí navíc, na kterou jsem u aplikace Chromecast pro Android narazil, bylo klasické sdílení obrazovky, které v mém případě moc nepracovalo, stejně jako přidávání dalších kompatibilních aplikací na pracovní plochu Chromecastu. U PC pak v podstatě jde jen o odesílání videostreamu z kompatibilní aplikace a kompatibilního prohlížeče.



Autor: Google Dvě verze Chromecastu. Já dostal k Voyo zapůjčenu tu starší (obr. nahoře), pracující pouze s Wi-Fi 2,4 GHz, což pochopitelně není ideální.

Co Voyo v tiskové zprávě při uvedení vstupu na platformu Google Chromecast nepravilo, bylo to, že streamování přes mobil a aplikaci Chromecast pro Android pracovat nebude a je třeba k tomu využít Windows PC a webový prohlížeč Google Chrome. Přiznám se, že právě s ním jsem měl v poslední době natolik závažné problémy (mj. nestabilita pod Windows 8.1, potíže se samovolným vymazávání dat a také nesmyslné automatické přihlašování, resp. nucení uživatelů, aby se do něj přihlašovali), že to vedlo k jeho odstranění a opětnému přechodu na Firefox, který se ukázal v současné verzi řádově pohodovější a funkčnější. Nicméně moje původní idea sledovat Voyo přes mobil vzala za své, a pokud byste tak chtěli učinit, nezbývá než k tomu využít funkce sdílení obrazovky (nebo něčeho podobného), což ale často vede k drastickému úbytku kvality.

Podle informací z Voyo se však už pracuje na další verzi, která by měla fungovat pod Chromecast plnohodnotně, a uvedení této pro PC bylo uspíšeno tak, aby zákazníci měli k dispozici alespoň nějaký přístup.

To lze jen chválit.

Nakonec jsem si tedy ke zkoušení Voyo přes Chromecast přibral ještě zejména HBO Go, které jsem testoval přes aplikaci Chromecast v mobilu, a vyzkoušel jsem i YouTube. Voyo jsem tedy zkoušel pouze z počítače s Windows 8.1 a instalace nebyla jednoduchá, přičemž na vině nebylo Voyo, ale Google Chrome. A protože se tím pádem Voyo stává z pohledu zařízení nejuniverzálnější videotékou dostupnou v češtině, shrňme si, jak ho vlastně můžete v současnosti sledovat. Vedle PC a Google Chromecast je to prosté odesílání obrazovky z počítače či mobilu (tabletu), z televizoru přes aplikaci či widget (tady je hodně rozšířen) a lze také využít aplikace pro některá další zařízení typu mobilní telefon, tablet, multimediální přehrávač či třeba Blu-ray přehrávač.

Dříve bylo ještě možné zakoupit speciální Voyo Player, tedy krabičku napojující se přes rozhraní HDMI. Ta už nyní k dispozici není.



Autor: Bohumil Herwig Propojení Google Chromecast, televizoru Philips 48PFK6300 a PC.

Google Chromecast ve stručnosti

Dnes existují dvě podoby tohoto zařízení – původní „tyčinka“, která se přirovnává k USB flash disku, což opravdu nesedí a velikostí neodpovídá (vešly by se „do ní“ alespoň dva), a nová, zakulacená verze, kterou taktéž vidíte na fotografii nahoře. Já dostal zapůjčenu původní verzi, a protože se spolu s ní dodává i krátký prodlužovací kabel, zasunete ji myslím do jakéhokoli rozhraní HDMI. Právě to je jediná podmínka.

Televizor tudíž musí být vybaven rozhraním HDMI, což nesplňují jen ty nejstarší ploché TV.

Napájení Chromecastu je ze sítě 230 V (existují varianty i pro USB, ale některé TV nezvládnou zařízení napájet) a jediné tlačítko, které na něm najdete, obstarává reset. Ten byl v průběhu zkoušení zapotřebí jen dvakrát.

Instalace na mobilu hračka, na PC řádově náročnější

Inteligence zařízení se projevila hned zpočátku ve dvou oblastech: instalaci, která je snadná, poměrně rychlá a hlavně chytrá, a také za provozu. Teď ovšem mluvím pouze o mobilu, protože pod prohlížečem Chrome to triviální nebylo, k čemuž se ještě dostaneme.

Inteligence Chromecastu se projevuje ještě v jednom důležitém faktu. Ať už ho využíváte pro přehrávání z mobilu či počítače, dovoluje uvést zařízení do pohotovostní podoby a tak vlastně vypnout displej a šetřit akumulátor. Tohle vám prosté sdílení obrazovky typicky z Androidu nedovolí a je to také jeho největší nevýhoda.

Na druhou stranu jste však závislí na tom, zda je konkrétní aplikace kompatibilní s aplikací Chromecast, či nikoli (mluvím o mobilu), nebo zda je uzpůsobena pro provoz po webovým prohlížečem PC.

První variantu Voyo zatím nezvládá (bude to umět až v další verzi), druhou už ano. Abyste ale mohli Voyo takto využívat, musíte mít opět v TV nainstalováno zařízení Chromecast a musíte ho mít také propojené s počítačem.

Následně potřebujete webový prohlížeč Google Chrome (pouze!) a v něm nainstalované rozšíření zvané Cast.

A právě tady byl zakopaný pes, protože to Googlu na mých Windows 8.1 vůbec nevycházelo.

Na mobilu Energy Phone Max 4G (Android 5.1) jsem pak po spuštění aplikace Chromecast viděl na její domovské obrazovce pouze ikony Google+, HBO Go a YouTube. Na LG Flex (Android 5.1), což byl druhý mobil, se kterým jsem testoval, pak navíc Google Play Movies & TV a Google Play Music.

V obou případech jsem zkoušel v podstatě jen HBO Go a YouTube.

Hardwarové propojení zařízení Chromecast v rozhraní HDMI televizoru Philips, routeru Netgear a notebooku Acer Aspire S3 proběhlo bez potíží stejně, jako instalace webového prohlížeče Google Chrome. Jakmile jsem ale začal instalovat rozšíření Cast, narazil jsem. Všechna zařízení zjevně propojena byla, ale software to nezvládal a namísto spuštění provozu nabízel neustálou volbu „Nainstalovat rozšíření Cast“.

Nakonec po několika restartech jak prohlížeče Chrome, tak i Windows jsem přišel na to, že instalační program rozšíření Cast se do seznamu povolených rozšíření prohlížeče Chrom nezapsal. Udělal jsem to tedy manuálně a po dalším celkovém restartování už bylo vše v pořádku.

Zastoupení Voyo mi následně potvrdilo, že se to může stát, nicméně u Windows 7 si zákazník nejspíše vystačí s pohodlnější instalací popsanou na stránkách voyo.cz.

Provoz na Windows 10 tato služba VOD momentálně testuje.

Chromecast přes mobil a potíže se sdílením obrazovky

Po instalaci aplikace HBO Go na mobil Energy Phone Max 4G se objevila domovská obrazovka Chromecastu, u níž byly k vidění jen Google+, HBO Go a YouTube. Například Google Play Movies & TV tu chybělo stejně, jako ostatní nainstalované videoaplikace, tedy například iVysílání ČT, Voyo, Filmbox Live, UPC Horizon Go či televize Joj. Ty zjevně nejsou s Chromecastem kompatibilní, takže používat nejdou a maximálně můžete využít funkci sdílení obrazovky. Škoda, že něco takového Google vůbec vyžaduje a software není schopen pod sebou spustit libovolnou filmovou aplikaci rovnou.

Sdílení obrazovky pochopitelně není ono, i když to jde buď klasicky přes operační systém Android, což je rozhodně lepší volba, nebo přímo přes Chromecast. Tady se mi to ale povedlo jen občas a zdaleka nejčastěji mi na televizor obrazovka odeslat nešla a někdy jsem musel aplikaci shodit.



Autor: Bohumil Herwig Přes Chromecast můžete odesílat i obrazovku. V mém případě to ale se dvěma mobily nebylo ideální ani na jednom. Na rozdíl od odesílání obrazovky přímo přes operační systém Android funkce v Chromecastu často zlobí.

Funkce pracovala jen při některém propojení obou zařízení, i když nakonec se mi to prorazit podařilo skoro vždy. Jen bylo třeba před sdílením obrazovky přes Chromecast pustit aplikaci Google+. Následně už bylo vše inicializované a běžné s Chromecastem nekompatibilní aplikace typu iVysílání ČT, Voyo či Joj fungovaly, i když kvalita nebyla nijak úchvatná.

Na propojení přes Wi-Fi 2,4 GHz byla jasně vidět značná obrazová degradace a také zvukové zpoždění. Výpadky synchronizace obrazu a zvuku byly někdy více než sekundové, což se v případě přímého odeslání obrazovky z OS Android stává minimálně.

Alespoň v mém případě.

Pokoušel jsem se ještě přes funkci Chromecastu „Procházet všechny aplikace“ vyhledat nějakou další kompatibilní, ale bohužel do Google Play jsem byl přepnut jen vysloveně občas a nejčastěji telefon vypsal, že Google Play nereaguje a zda si ho přeji ukončit.

Aplikaci Voyo a další výše uvedené nenašel ani druhý z mobilů, se kterým jsem vše zkoušel, LG Flex 2. Funkce „Procházet všechny aplikace“ tady sice tak často nepadala (50/50…), ale výsledkem nebyla žádná pro mě použitelná s výjimkou Netflixu, do jehož zkoušení jsem se pouštět nechtěl.

Pojďme ale na PC a můj neoblíbený Google Chrome…

Voyo přes Chromecast je opravdu funkční…

O náročné instalaci a zprovoznění PC varianty jsem se už zmiňoval. Jakmile vše začalo fungovat, problémy už zmizely. Navíc degradace zobrazení nebyla jak přes Voyo a HBO Go, tak přes YouTube ve spojení s vynikající „hloupou“ TV Philips 48PFK6300 z řady 6300 nijak vysoká. A to se Chromecast na můj Wi-Fi směrovač Netgear R7000 napojil jen přes 2,4 GHz, protože to jediné zvládá.

S ohledem na frekvenci byl obraz vynikající, i když bylo znát, že HBO Go má přece jen jistý náskok oproti Voyo.

Vše v podstatě fungovalo na o něco vyšší (či znatelně vyšší) úrovni než DVB-T a nesrovnatelně vyšší než přes odesílání obrazovky tím či oním způsobem.

Pokud jde o Voyo, je třeba si uvědomit, že i když služba podle vlastních slov odesílá videa s minimálním datovým tokem 4 Mb/s (horní mez jsem se nedozvěděl), vše nutně musí být degradováno Wi-Fi propojením 2,4 GHz. Stejně jako v případě prostého sdílení obrazovky pak nezáleží ani tolik na přijímaném datovém toku jako na vaší síti Wi-Fi, na jejím vyladění, zarušení, routeru atd.

Zajímalo by mě, jak by Voyo a nová verze Chromecastu pracovalo na Wi-Fi n 5 GHz, případně Wi-Fi ac ve spolupráci s televizory Samsung SUHD.

Pokud už nový Chromecast „ac“ umí.

Omezujícím faktorem by pak už opravdu byla kvalita přijímaného streamu.

V každém případě je Voyo přes PC a Chromecast v televizoru funkčním řešením, pokud se prokoušete přes instalaci. Věřím ale, že v mém případě zafungoval starý dobrý Murphy a že jsem na takovéto komplikace narážel pouze já.

V každém případě oceňuji snahu Voya nabídnout byť částečně řešení bezdrátového sdílení svým zákazníkům.

Zbytek je už určitě jednodušší.

Minimálně pro uživatele, kterým při práci přes mobil nabídne instalaci jednoduchou a rychlou.

Balení obsahuje

prodlužovací kabel HDMI

napájení (230 V)

v papírové podobě dostanete „rychlé nastavení“

záruka: 24 měsíců