Nový šéf České televize dnes představí svůj tým. Koho přivede na Kavčí hory?

Od 1. října nastoupí do České televize nový generální ředitel Jan Souček. Už při zvolení oznámil, že chce snížit počet manažerů na nejvyšším stupni vedení. Škrty by se měly podle jeho dřívějších oznámení týkat asi třetiny nebo pětiny lidí, některé divize například plánuje sloučit.

Jistá je také výměna na klíčové pozici ředitele zpravodajství, protože 30. září z tohoto místa odejde Zdeněk Šámal. Server Lidovky už dříve uvedl, že Šámalovým nástupcem bude dosavadní šéf ČT24 Petr Mrzena. Jan Souček tyto informace dosud nekomentoval, obecně ale říkal, že počítá s Petrem Mrzenou v manažerské struktuře.

Pochvalně se vyjadřoval také o producentovi Janu Šternovi, který se v červnu neúspěšně ucházel o místo generálního ředitele. Ocenil jeho názory na program stanice ČT2. Nastupující generální ředitel by totiž chtěl lépe profilovat jednotlivé kanály České televize.

Podle zákulisních informací by se v nejvyšší manažerské struktuře České televize měli objevit nejen Petr Mrzena a Jan Štern, ale také bývalý vedoucí programu Českého rozhlasu Brno Jiří Kokmotos. Programový ředitel Milan Fridrich zůstane, ale stanice ČT1 a ČT2 dostanou své výkonné ředitele. Silnější postavení bude mít digitální divize.





Změní se rovněž ředitel komunikace, v této souvislosti se spekuluje o dalším jménu z Brna – bývalém vedoucím brněnské redakce zpravodajství Michalu Filovi. Ten z České televize odešel v únoru 2021 a od té doby pracuje jako vedoucí komunikace do firmy Home Credit.

Oficiální personální změny oznámí Jan Souček na tiskové konferenci v pondělí 4. září od 11 hodin. Všechny oznámené informace vám zprostředkujeme v tomto článku.

Vedení České televize v přímé podřízenosti generálního ředitele v současné době tvoří ředitelé osmi divizí. Jedná se o programového ředitele Milana Fridricha, ředitele zpravodajství a sportu Zdeňka Šámala, ředitele vývoje a nových médií Jana Maxu, ředitele výroby Václava Myslíka, ředitele komunikace a obchodu Víta Koláře, ředitelku marketingu Denisu Kollárovou, technického ředitele Michala Kratochvíla a finančního ředitele Davida Břinčila.

„Počet žen se v širším vedení ČT, v týmu generálního ředitele, oproti tomu současnému zvýší," oznámil Jan Souček v polovině prázdnin v podcastu Ptám se já na serveru Seznam Zprávy.





Na nižším stupni jsou výkonní ředitelé jednotlivých úseků – obchodní ředitel Hynek Chudárek, ředitel ČT24 Petr Mrzena, ředitel ČT sport Jiří Ponikelský, ředitel ČT :D Petr Koliha, ředitel ČT art Tomáš Motl, ředitel Nových médií Marek Doležel a ředitel IT Daniel Eisner.

Rozhodovat se bude rovněž o nástupci Jana Součka ve vedení brněnského studia České televize. Uzávěrka přihlášek je v polovině září, vítěz výběrového řízení by se měl ujmout funkce od listopadu letošního roku.

Kromě nových kolegů v nejvyšším managementu by chtěl nastupující generální ředitel přizvat ke spolupráci externí odborníky.

„Rád bych měl poradní orgán lidí zvenčí. Z lidí, kteří jsou odborníky ve specifických odvětvích, která mají v televizi svůj odraz. Abychom získali reflexi zvenčí, jestli cesta, kterou se chceme ubírat, dává smysl. Nechci se dostat do situace, že budeme zakletí v přesvědčení, že jenom my víme nejlíp, jak s tou televizí zacházet. Rád bych tam měl univerzitní specialisty na média, ekonomy, specialisty na IT a digitální prostředí…“ naznačil Jan Souček v červencovém rozhovoru pro podcast Insider.

„Vytvoření takového externího poradního orgánu by měl být jeden z těch nástrojů, který bude dávat kritickou zpětnou vazbu ke směrům, které si my uvnitř vymyslíme a připadají nám dokonalé, ale lidi, kteří to vidí zvenčí, tak můžou to vidět úplně jinak,“ dodal.

Česká televize už v současné době využívá Diváckou radu. Tento poradní orgán poskytuje zpětnou vazbu od zhruba šedesáti významných společenských institucí, které působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů. Podle internetových stránek se ale naposledy sešla v listopadu 2022.

Jan Souček se řízení České televize ujímá v době, kdy vláda připravuje velkou novelu mediálních zákonů. Ta bude mít dopad na financování veřejnoprávních médií. Vládní politici by konkrétní podobu zákona měli představit shodou okolností jen den po tiskové konferenci nového šéfa České televize.

Ten se ještě před volbou v rozhovoru pro náš web přiklonil ke zvýšení televizních poplatků ze současných 135 Kč alespoň na 180 Kč. Zároveň by se mu líbilo zavedení německého poplatkového modelu, v němž je poplatníkem automaticky každá domácnost bez ohledu na to, jestli vůbec má nějaký přijímač. To ale zřejmě u současné vlády neprojde, ta se kloní spíše k rozšíření definice přijímače o příjem vysílání prostřednictvím internetu.

Budoucnost financování České televize a výroky Jana Součka ostražitě sledují představitelé komerčních stanic. Obávají se, že by veřejnoprávní médium získalo do svého rozpočtu miliardy korun navíc, a ve výsledku by mohlo disponovat většími prostředky než Nova a Prima dohromady.





„Nikdo z nás nemá jistotu, s jakým balíkem financí bude televize veřejné služby v následujících šesti letech hospodařit. Pokud nebude adekvátní, je třeba vést velmi věcnou a širokou debatu se zástupci řady společenských skupin, co je role televize veřejné služby,“ nechal se slyšet Jan Souček, když v červnu obhajoval svůj kandidátský projekt před Radou České televize.

Netají se tím, že by chtěl vrátit do vysílání stanici ČT3, i když v trochu jiné podobě. Plánuje oživit digitální podobu zpravodajství České televize, do tří let by ji chtěl dostat na přední příčky návštěvnosti. Uvažoval o společné mobilní platformě ČT, Českého rozhlasu a agentury ČTK, ale obě zbývající veřejnoprávní média tento projekt už odmítla.

Prověřit chce rovněž smlouvy, díky nimž mohou soukromé stanice Nova a Prima nabízet ve svých aplikacích Voyo a Prima+ produkci České televize. „Potřebujeme udělat digitální platformu ČT co nejvíce atraktivní pro co nejširší okruh našich diváků. Pokud budeme premiérovou tvorbu sdílet s našimi konkurenty, zbavujeme se jednoho z nástrojů, aby iVysílání neztratilo relevanci,“ obává se Jan Souček.

„Nejsem přesvědčený, že pro následujících šest let potřebuje Česká televize extenzivní rozvoj. Je to stabilní instituce, která potřebuje intenzivně zapracovat na některých svých agendách, aby obstála na křižovatkách, kam ji přivedla doba,“ zdůraznil Jan Souček, když obhajoval svůj kandidátský projekt před Radou České televize.