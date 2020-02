 »  Jan Ulč (Cross Network Intelligence): Operátoři často sami neví, co v sítích mají

Máme unikátní funkci, kterou existující systémy nemají. Zákazníci se pak na takovou vlastnost chytí. Například GlobalConnect zaujalo, že dokážeme pracovat s variabilní kvalitou dat. Realita je taková, že telco operátoři neví, co mají za sítě. Podle studií asi pouze 70 procent dat o síti je správných. Ve zbytku jsou díry, nejsou přesná, překrývají se. To má racionální vysvětlení a my s tím umíme pracovat. Jinými slovy chápeme, že data nejsou perfektní. To nám hodně na trhu pomáhá. Stejně tak rychlost implementace. GlobalConnect jsme nasadili za čtyři měsíce.

Ve střední Evropě to bylo částečně tím, že jsme zde měli delší tradici. SDC u nás prodávalo Small World mimo jiné i pro telco. CNI je funkční nadstavba nad tím, co se prodávalo předtím. Byli jsme na trhu známí a nebylo to tak, že by si velcí operátoři hned něco kupovali od nováčka. Mimo tento region se snažíme, aby se o nás vědělo, máme marketingový tým, jezdíme na konference a podobně. Většinu prvních zákazníků v cizině jsme získali přes konference. V naší branži je velká profesní organizace TM Forum , která má každoročně tři velké konference. Na nich jsme hodně okolí oslovovali.

Z toho v průběhu času vznikl Cross Network Intelligence, který jsem později převzal. Nejdříve jsme ale museli oddělit produkt od SDC a získali jsme i vývojový tým. A to mimo jiné z toho důvodu, abychom byli zajímaví pro investory. K růstu potřebujeme peníze a investoři nebudou investovat do SDC, která má řadu různých produktů a tak dále. SDC je náš partner pro střední Evropu a jinak pro implementace hledáme partnery po celém světě.

Na začátku byla firma Sykora Data Center (SDC). Pan Sykora je Čech žijící v Německu a po revoluci tady založil společnost. SDC se stala partnerem podniku, ve kterém jsem působil já, a takto jsme se seznámili. Já většinu času žil v zahraničí a jednou z mých štací byl startup v Cambridge, který se jmenoval Small World. Šlo o GIS firmu, kterou později převzalo GE. To si hledalo partnery po celém světě a partnerem v Česku a na Slovensku se stalo SDC. Tak začala naše spolupráce s tím, že my jsme měli produkt a oni ho implementovali. Naše technologie se hodila pro inženýrské sítě a telco. Produkt se hodil na něco, ale ne na všechno. Takže se začaly vymýšlet různé obezličky, aby zákazníkům bylo možné dodat to, co produkt původně nedělal.

CNI se v současné době chystá nabrat investiční series A. Po úspěších například u největšího lotyšského operátora chce růst do západní Evropy a Spojených států. Výkonný ředitel firmy Jan Ulč v rozhovoru pro Lupu popisuje, co CNI dělá či proč je takzvané network inventory důležité.

Integrujeme všechna známá data o síti do jedné datové báze. To prakticky nikdo jiný nedělá, protože je to pracné. Pro konkurenty je nejjednodušší „slíznout si“ data ze sítě a z těch udělat jednotný pohled na to, co v dané síti je. Což znamená, že musí ignorovat věci, které se „slíznout“ nedají. Síť se například skládá z fyzické evidence (podzemní kabely a další), rádiové části, logické oblasti (jak je vše propojené dohromady) a stále více věcí se stěhuje do virtuálního prostředí. Nad tím jsou potom služby. To, co se dá „slíznout“, je většinou logická vrstva, ovšem ne vše z ní. Případně také ta virtuální, to už je čistě datová záležitost.

Nedá se ovšem „slíznout“ fyzická stránka věci. Kabel se sám nehlásí, respektive se může hlásit na konci. Telco hráči rostou velice rychle a často i skrze akvizice. Zároveň se vyvíjí technologie a telco operátoři neustále tyto technologie nakupují. Každá technologie má vlastní datovou bázi či systém, jak registrovat, co v síti je. Každá firma to dělá jinak a při převzetí akvizice přebíráte i jinou datovou bázi. T-Mobile tady měl 17 různých datových bází. Vypsali tendr na sjednocení, který jsme vyhráli. My nepíšeme pouze „kukátko“, které se do všech bází dívá. Datovou bázi vytvoříme znovu a vznikne jedna. Druhou věcí je pak to, že když už datovou bázi máte, tak ta vytváří základ pro procesy. Ty potřebují znalost sítě. A ta je u nás. Jsme tedy i platforma pro procesy, které v telco sítích běží.

Jaké typy dat dokážete sjednocovat?

Jsou dva hlavní zdroje dat. Jedním jsou legacy báze. Některá data jsou v profesionálních systémech používaných dříve. To jsou data, která pouze potřebujeme překlopit k nám. Potřebujeme k tomu konektor. Vytváříme tedy takové konektory. Druhým zdrojem dat je síť samotná. Každá síť je postavená na základě dodavatelů hardwaru. Ten je ovládaný skrze Network Management System (NMS). Tam jsou protokoly a komunikace s vedlejším světem. K nim píšeme sondy pro získávání dat. Máme politiku, že dodáme sondy ke všemu, co zákazník používá. Když neexistují, vytvoříme je. Kolem samotného našeho systému je tedy relativně dost custom vývoje.

Pak je zde třetí zdroj dat, který je nyní dost používán, protože se staví optické sítě nanovo. Dokážeme integrovat data z průběhu budování takových sítí. Jedním zdrojem dat je tedy načítání návrhů pro FTTH s tím, jak se průběžně vyvíjí a vylepšují.

Naším klíčovým know-how je proces, jakým data propojíme. V průběhu procesu se rovněž zlepší kvalita dat, protože tam, kde věci nesedí, kde se informace překrývají a tak dále, je třeba intervence. Existuje proces pro automatické propojování – od mapy v GISu až po služby, které nad sítí běží. Zákazníci se pak umí podívat do výkopu, kde jsou kabely, a uvidí, co přestane fungovat, když se tato část sítě rozebere. V datové bázi máme propojenou fyziku, logiku a služby. Když nad tím máte ještě BSS, tedy software pro podporu byznysu, máte tam také CRM pro seznam zákazníků a víte, kdo si co za služby koupil. Díky jednomu dotazu máte přehled o všem od fyzické sítě až po koncového zákazníka.

Důležitá je také důvěryhodnost dat. Pokud je tedy pouze 70 procent dat důvěryhodných, musí se v praxi hromada věcí ověřovat a zjišťovat.

Jak se propojuje fyzický optický kabel v zemi s koncovou službou? Jaké jsou tam korelace?

Jde o proces čítající pět, šest kroků. Korelovat můžeme na bázi lokality. Vše na světě má lokalitu a zeměpisnou délku a šířku. Zákazník je na nějaké adrese, zařízení má lokalitu, kabely, vysílač. Základem je tedy GIS, který lze označit za takové „prostorové lepidlo“. Nad mapou dá data nad sebe a ta se propojí vizuálně i analyticky. Technologie o sobě ví a postupně se takto informace skládají. Ale začíná to lokalitou.

Jaký vliv mají na vaši oblast SDN sítě?

Tyto technologie podporujeme skrze API. My jsme každopádně na novinky typu SDN a další budoucí technologie připraveni. Hlavní vlastností našeho systému je ryze abstraktní matematika. Jde o pět logických tabulek, které vytváří topologii sítě horizontálně a vertikálně. Abstraktně řečeno, jedna část sítě konzumuje služby další části sítě. To se vztahuje i na prvky, které nejsou přímo telco – třeba klimatizace. Dokážeme modelovat cokoliv a jsme nezávislí na technologiích.



Jak se do fungování sítí promítne nástup 5G a případně více připojených věcí?

V minulosti bylo network inventory skoro až špatné slovo a lidé se snažili ho ignorovat. I z toho důvodu, že pro lidi z finančního oddělení to znamená jen náklady. Je těžké vyčíslit, v čem je výhoda, když máte dobrou network inventory. Tím, že máme síť propojenou vertikálně, máme propojeny i náklady. Můžeme zákazníkům říci, že si pronajímají síťovou infrastrukturu od někoho jiného, platí za to velké peníze, ale žádná služba to nevyužívá. Lze udělat analýzu nákladů z hlediska profitability. Network inventory má tedy v rámci telco důležitou funkci. S více připojenými komponentami, optikou blíže k vysílačům kvůli 5G a tak dále užitečnost network inventory poroste. S nástupem 5G a růstem IoT jsme tedy obchodně na dobrém místě.

Nedávno jste získali novou investici od Air Ventures, který za to dostal 15procentní podíl. K čemu tyto peníze využijete?

Peníze se snažíme získávat pořád a toto není první a doufám, že ani poslední investice. Hledáme tedy další investory. Chceme se ve větších skocích rozšířit ze střední do západní Evropy a odsud pak do Spojených států a ve výsledku se stát globální firmou. Na to budeme potřebovat další investice, a to rámcově větší než ty dosavadní a ty, které jsme schopní získat na českém trhu.

Peníze používáme hlavně na rozvoj prodeje a zrychlení vývoje. Trh s vývojáři v Česku je velice náročný na to někoho získat a my permanentně potřebujeme odborníky na Javu. Také se zaměřujeme na hledání celých externích týmů, které pro nás dokáží vyvíjet. Zároveň rozšiřujeme síť prodejců, kterou jsme donedávna neměli a prodávali jsme primárně skrze konference a podobně. Zároveň musíme stavět vlastní sales.

Počítáte už tedy se series A?

Dalším krokem by mělo být zahraničí právě na tento větší objem. Nyní zakládáme firmu v Nizozemsku, takže Česko bude pobočka nizozemské matky. Po dalším financování se poohlížíme ve Spojených státech.

Zajímají se o vás firmy typu Cisco, Juniper Networks a další?

Máme kontakty s Ciscem. To v Evropě založilo pobočku pro vývoj budoucích technologií a měli jsme s nimi různé diskuse. Také se o nás zajímají firmy, které chtějí vystavět portfolio koupených firem. To ale pro nás není na pořadu dne. Nejsme v zoufalé situaci, abychom potřebovali řešit prodej. Naopak chceme navýšit hodnotu firmy. Příští dva tři roky dost zásadně.

Kdybyste nechtěli růst agresivním stylem ve stylu Silicon Valley, kdy se sbírají investice na rychlou expanzi, uživili byste se ze současných příjmů?

Ano, jsme finančně soběstační. Uživíme se, ale našim cílem není se uživit, ale chceme do toho šlápnout. (Finanční rozvaha ve zkráceném rozsahu za rok 2018 ukazuje výsledek běžného hospodaření přes 37 milionů – poznámka redakce.)

Už máte nějaké aktivity mimo střední Evropu?

Snažíme se v západní Evropě a máme několik prvních projektů na Blízkém východě. V USA se rozjíždíme a máme tam dlouhodobější strategii. Tam není možné oslovit TOP 5 operátorů a zaměřujeme se na takzvaný TIER 2, tedy menší operátory. Vybudovat tam chceme i pobočku s vlastními lidmi, bez toho tam nelze fungovat. Většinu projektů máme v obchodní fázi. Mohu naznačit třeba to, že máme projekt s největším lotyšským telco hráčem, který zrovna staví nový informační systém.

Jak bolavý a dlouhý je proces nasazování CNI?

Začínáme tím, že se telco providera zeptáme, kolik mají zdrojů dat. Většinou je to tak pětkrát více, než kolik původně řeknou. Pak si sebereme všechny údaje. Zde je důležité, aby s námi spolupracoval tým ze strany operátora. Data pak začneme překlápět do systému a občas musíme něco dopsat. Data se nejdříve sjednotí na bázi lokality. Celé to může trvat pár měsíců, což byl případ Dánska, kde se řešila pouze MPLS síť. V Lotyšsku tam chtějí mít vše, takže to bude trvat asi rok a půl.

Liší se nějak sítě českých operátorů oproti těm ze západu?

Nijak zásadně. Sítě u nás jsou na dobré úrovni a i na západě se někdy objevují na špatné úrovni. Jediné, co může hrát roli, je hustota pokrytí v některých zemích. Například v USA je spousta nepokrytých území a jsou tam projekty pokrytí na zelené louce. Jinak se všichni snaží zhruba o totéž.