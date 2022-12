Jednorožcem ještě není, ale je to velké. Český Mews i v krizi získal přes čtyři miliardy

Fondy s rizikovým kapitálem jsou v současné době vzhledem k ekonomické situaci opatrné a objemy investic klesají, českému startupu Mews se ale i tak podařilo uzavřít tučné investiční kolo series C. Firma vyvíjející cloudový software pro hotely a pohostinství získala dalších 185 milionů dolarů, tedy zhruba 4,3 miliardy korun.

Mews měl už nějakou dobu nakročeno k tomu, že se z něj stane jednorožec. Tak jsou označovány startupy s hodnotou jedné miliardy dolarů a více. To se prozatím nestalo, i tak je hodnota firmy 865 milionů dolarů. Na valuaci mělo vliv současné nepříznivé investiční klima.

„Ekonomická situace a stav na technologických akciových trzích má vliv na každou investici v každé době. My jsme oproti minulému investičnímu kolu valuaci více než zčtyřnásobili, považujeme to za velký úspěch,“ řekla Lupě finanční ředitelka Mews Pavla Munzarová.

Tento úspěch je daný velkým potenciálem trhu, kde Češi působí. „Hotelnictví je zralé na změnu a digitalizaci, většina hotelů stále spoléhá na systémy z devadesátých let,“ doplnila Munzarová.

Goldman Sachs a další

Mews podle svých slov letos v příjmech vyrostla o 174 procent. Hrubý objem plateb (GPV) přes službu Mews Payments si meziročně připsal 227 procent na 2,3 miliardy dolarů.





Mews už si celkově přišel na 225 milionů dolarů, což je výrazně nad pět miliard korun. Vedoucím investorem v aktuálním kole byla švédská investiční společnost Kinnevik a americký finanční obr Goldman Sachs Asset Management. Kinnevik má v portfoliu například německou firmu Omio, jejíž důležitý vývoj se buduje v Praze.

Dalšími investory Mews v rámci series C jsou český fond Orbit Capital a také Revaia, Derive Ventures, Battery Ventures, Notion Capital, henQ, Thayer Ventures a Salesforce Ventures, což je odnož rizikového kapitálu spadajícího pod cloudového obra Salesforce.com. Ten do Mews jako strategický investor vstupoval už dříve. Společnosti se propojují i produktově, a to skrze nativní integraci Mews for Salesforce.

Pocovidový návrat

Česká společnost těží z návratu hotelnictví zotavujícího se z covidových lockdownů. V rámci této problematické doby Mews musel hodně otáčet kormidlem a hotely zároveň začaly modernizovat, digitalizovat a přecházet z legacy IT systémů, jako jsou ty od Oraclu.

„Hotelový průmysl se letos vrátil v plné síle téměř ve všech regionech a segmentech. Současně v odvětví pozorujeme velké změny, více se využívají technologie k modernizaci a zefektivnění provozu. Naši zákazníci používají Mews Hospitality Cloud k budování odolnějších a ziskovějších obchodních modelů,“ popsal zakladatel Mews Richard Valtr, který situaci na trhu také rozvedl v dřívějším rozhovoru pro Lupu.

„Uzavření velkého investičního kola v aktuálním ekonomickém prostředí vypovídá o obrovském růstu a budoucím potenciálu společnosti Mews. Hoteliéři se v posledních letech potýkají s mnoha problémy, což zvyšuje poptávku po cloudových platformách, jako je Mews, které jim pomáhají modernizovat a zlepšovat služby pro hosty a vytvářet efektivitu prostřednictvím inteligentní automatizace,“ doplnil Kirk Lepke, který má v Goldman Sachs na starosti divizi Growth Equity.

Mews používá přes tři tisíce ubytovacích zařízení po celém světě. Centrála je v Praze a další kanceláře jsou alokovány v Londýně, Amsterdamu, Barceloně, Paříži, Mnichově, Stockholmu nebo Sydney.

Hlavní hráč na trhu

IDC český startup označuje za hlavního hráče (Major Player) v hospitality softwaru. Jde o takzvaný Property Management System (PMS), skrze který se spravují hotely, jejich služby, pokoje, restaurace a tak dále. Vedoucími dodavateli jsou Oracle a Infor, mezi Major Players jsou vedle Mews ještě Amadeus, Agilysys, Protel, Sabre a Cloudbeds.

„Investice v pohostinství se aktuálně zaměřují do PMS. Jednadvacet procent respondentů z řad hotelů uvedlo, že modernizuje nebo kupuje PMS a sedmadvacet procent plánuje jeho pořízení, modernizaci nebo nákup do roku 2024,“ shrnuje IDC ve své zprávě. Analytická společnost u českého projektu vyzdvihuje například nativní cloudový běh, zatímco starší hráči to směrem do cloudu v poslední dekádě dohánějí.

„Mews musí ukázat, že je skutečně enterprise hráčem a že je schopná dodávat služby globálním společnostem,“ uvedla také IDC. Mews začínal zejména na hostelech a menších projektech, už má ale v portfoliu například síť hotelů Clarion a Accor.

Mews nově získané prostředky použije na produktový vývoj a další byznysovou expanzi. Češi mimo jiné rostou díky akvizicím, koupeno již bylo pět západních konkurentů či doplňujících se služeb (Base7booking od Trivago, Cenium, Hotel Perfect, Planet Winner a Bizzon). Mews má na akvizice další až desítky milionů eur.