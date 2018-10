 »  Jimmy Song: Bitcoin je hlavně úložiště hodnoty. Ethereum nepřináší nic užitečného

Vývoj Bitcoin Core je jedinečný díky svému důrazu na konsensus a proces jeho dosahování. Inovace prostřednictvím konsensu je mnohem pomalejší než u jiných projektů, protože musíte nejprve získat souhlas většiny, než můžete něco naostro vyzkoušet. Je to cesta nejlepších návrhů. Nikdo nemá oproti ostatním výhradní výhodu. Stejně tak platí, že vývojáři sice vyvíjejí nové funkce, ale pokud je těžaři neaktivují, je to zbytečná práce. Existuje ale také mnoho dílčích rozdílů ve vývoji jednotlivých projektů.

K vývoji jsem se dostal v roce 2013, když Bitcoin začal svoji zběsilou cenovou jízdu. Motivací bylo více, jedním z hlavních důvodů bylo to, co se stalo na burze na Mt. Gox. Dalším důvodem bylo několik open source projektů, které mě v souvislosti s Bitcoinem zaujaly a na kterých jsem se chtěl aktivně podílet.

O Bitcoinu jsem poprvé slyšel v roce 2011, bylo to v době, kdy dosáhl parity s dolarem. A navzdory tomu, že mě technologie hodně zaujala a začal jsem si o něm více číst, jsem si žádný nekoupil. To se změnilo až podstatně později, když už ale byla cena asi na 30 dolarech.

Myslím, že to relativně obtížné je, musíte na to být už celkem zručný programátor. Většina kodérů pohoří, neboť požadavky na kvalitu kódu jsou například ve srovnání s běžnou komerční sférou hodně vysoko. Ve firmách zpravidla stačí, když kód dělá to, co má, a málokdy s vámi už někdo polemizuje o jeho kvalitě. Při vývoji Bitcoinu je to přesně naopak a vy musíte svůj kód obhájit před množstvím dalších vývojářů. To je na druhé straně ale také výborný argument, proč se do toho vůbec pouštět. Je to totiž způsob, jak se stát mnohem lepším vývojářem.

Určitě ale existuje spousta možností i pro nováčky. Jenou z nich je začít na nějakém menším bitcoinovém projektu. Existují také nejrůznější kurzy programování pro bitcoinový blockchain, sám jeden vedu. V ekosystému je také řada firem, které mají nouzi o schopné programátory, a podobné kurzy pro vážné zájemce sponzoruje.

Co přesně pro vás Bitcoin znamená? Je to zajímavý transakční systém, „internet peněz“, nebo jej považujete třeba za tzv. „zdravé peníze“?

Ano, vnímám Bitcoinu hlavně jako zdravé peníze a myslím, že je to mnohem důležitějšsí aspekt, než si většina lidí uvědomuje, nebo si je ochotna připustit. Zdravé peníze jsou ultimátní nástroj, který nás osvobozuje od útlaku států a umožňuje skutečně svobodně nakládat se svým majetkem. To je alespoň pro mě hlavní use case a myslím, že vše ostatní se mu ani nepřibližuje.

Někteří lidé, jako například populární propagátor Bitcoinu Andreas Antonopoulos, hovoří o celé nové svobodnější ekonomice, kterou Bitcoin odemkl a která by bez něj nemohla existovat. Myslím, že to je ve finále právě jen důsledek toho, že máme co do činění se zdravými penězi. Mnoho lidí vidí v Bitcoinu inovativní platební metodu, ale já si myslím, že to je ten nejméně důležitý aspekt.

Dnes máme obrovské množství platebních metod, od kreditních karet, přes Paypal, Apple Pay až po hotovost. Mnohé z nich jsou dnes výrazně pohodlnějších než je Bitcoin a objevují se stále nové a dokonalejší. To, na čem ovšem podle mě záleží, je funkce dlouhodobého úložiště hodnoty.

Většina z moderních platebních metod není dostupná například v zemích třetího světa, není to cesta pro Bitcoin?

Myslím, že to může být jeden ze zajímavých způsobů využití Bitcoinu, ale ne ten hlavní. Existují většinou jasné důvody, proč společnosti zprostředkovávající moderní platební metody do jmenovaných zemí nejdou. Hlavním problémem bývá buď úplně chybějící, nebo nedostatečně rozvinutá infrastruktura. Většina zemí světa se ale v takovéto situaci nenachází, přestože nemáte všude stejný komfort, prakticky všude můžete využít alespoň jednu efektivní tradiční metodu placení. Úložiště hodnoty je tedy hlavní výhoda.

Proč si myslíte, že by v tomto ohledu měl uspět zrovna Bitcoin a ne jiný projekt?

Pokud Bitcoin srovnáme s ostatními kryptoměnami, tak Bitcoin je jediný projekt, který je skutečně decentralizovaný. Velká inovace Bitcoinu coby první kryptoměny je to, že přišel s konceptem decentralizovaných digitálních vzácných peněz. Všechny ostatní podobné projekty jsou jen nějakou formou centralizovaných digitálních peněz. A to pochopitelně zajímavý koncept není, od toho tu máme centrálním bankovnictvím řízené měny jako americký dolar a další fiat peníze. Když je měna centralizovaná, nikdy fakticky vaše peníze nevlastníte, s Bitcoinem je najednou opět vlastnit můžete. Získáváte tak dávno ztracenou suverenitu.

Pokud je řeč o decentralizaci, častým argumentem zejména lidí mimo bitcoinovou komunitu je centralizace miningu, která přišla s příchodem ASIC těžby. Více nrž 90 procentům sítě také dlouhodobě dominuje jeden klient (Bitcoin Core), kterému je prakticky nemožné konkurovat. Navíc asi 7 procent kódu je práce jediného developera. Není tedy i zde určitá míra centralizace?

Toto jsou dva nejčastější argumenty a je to někdy trochu únavné vysvětlovat lidem stále dokola, že kterákoli jiná kryptoměna je mnohem mnohem centralizovanější. Pokud jde o těžbu, nemyslím si, že by situace byla tak dramatická, jak se prezentuje. Minig sám o sobě centralizovaný není, může se to tak jevit při pohledu na těžební pooly, ale těžaři mají možnost se mezi nimi volně pohybovat a také se to děje. Pokud například nějaký pool překročí kritickou velikost, mineři se zpravidla dobrovolně odpojí a přejdou jinam. Výroba s příchodem ASIC těžby trochu centralizovaná být začala, ale i to se nyní začíná měnit.

A pokud jde o vývoj, ten je díky řízení prostřednictvím konsensu mnohem více decentralizovaný, než v jakémkoli jiném open source projektu (a dvojnásob to platí o kryptoměnách). Myslím, že lidé, kteří tyto argumenty používají, zpravidla vůbec nevědí, o čem hovoří.

Před lety jste použil v jednom interwiev obrat, teď cituji: „Množství Bitcoinů není možné uměle nafouknout žádnou myslitelnou cestou.“ Chápu, jak to bylo myšleno, ale přeci jen to v kontextu nedávného konsensus bugu, který postihl právě Bitcoin Core software působí trochu ironicky. Jaký je váš názor na uvedenou chybu?

Myslím, že ta chyba je poměrně přeceňovaná. Ano, jedná se o poměrně závažnou chybu, ale její zneužití nebylo příliš pravděpodobné, neboť náklady pro útočníka byly opravdu velmi vysoké a po objevení byla navíc velmi rychle opravena. Chybám se bohužel nevyhne žádný software.

Přeci jen ale chyba působila celkem děsivě, je možné z toho vyvodit nějaké ponaučení?

Tím hlavním je, že je potřeba být opatrnější a při změnách na úrovni konsensu mít vždy více očí, které dělají revizi kódu. Co se týče té děsivosti, myslím, že lidé mají tendenci trochu přehánět. A to se bohužel týká i mnoha vývojářů. Tito lidé většinou nerozumějí implikacím, které pro útočníka vyplývají z teorie her. Ano, šlo o závažnou chybu, ale její zneužití bylo ekonomicky tak enormně nevýhodné, že nedávalo vůbec žádný smysl.

Ve stručnosti, jediný způsob, jak chybu reálně zneužít, byla produkce chybných bloků. K tomu musel mít útočník dostatečnou hash power, která je sama o sobě obrovská (soutěžíte s největšími těžebními pooly). Pro těžaře je snaha pokoušet se v síti vadný blok prosadit velmi riskantní, neboť pokud síť blok odmítne, právě ztratil 12,5 bitcoinu (asi 81 tisíc dolarů). Z pohledu těžaře je to tedy příliš riskantní krok bez odpovídající rozumného zisku.

Nedával by takový útok smysl například z perspektivy nějaké velké instituce, nebo státu?

Pokud má být útok na síť úspěšný, nestačí jej provést jednou, budete to muset dělat kontinuálně. K tomu budete přirozeně potřebovat odpovídající hash power. To v praxi znamená, že si budete muset dlouhodobě udržovat 40 – 50% hash power dominanci v rámci bitcoinové sítě. To jsou jednak naprosto enormní náklady, ale hlavně s takovou silou se vám už vyplatí realizovat úplně jiné známé typy útoků, například Selfish Mining Attack (25% útok na síť). Útok by byl navíc pravděpodobně rychle detekován a vadné bloky by skončily brzy ignorované. Prosadit nějakou nepoctivou změnu (v daném případě padělání peněz) v decentralizované síti je mnohem obtížnější, než si většina lidí uvědomuje. U centralizovaných sítí je to samozřejmě něco jiného, tam jsou uživatelé de facto rukojmími správců dané sítě.

V bitcoinové komunitě se často hovoří o exponenciální adopci Bitcoinu. Probíhá ale něco takového skutečně, nebo je to spíš iluze?

To je opravdu těžké posuzovat, neboť zájem o Bitcoin střídavě stoupá a klesá podobně jako jeho cena. Lidé jsou pochopitelně nejvíce do Bitcoinu nadšení, když jde jeho cena raketově nahoru, ale to asi není příliš směrodatné, ačkoli zatím po každé bublině bylo mnohem více uživatelů než před ní.

Bitcoin je zde 10 let a lidé mají tendenci se cítit mnohem více v bezpečí s něčím, co již prošlo nějakou zkouškou časem. Bitcoin možná neroste exponenciálně každým okamžikem, ale rozhodně jeho uživatelé přibývají a většina lidí už o něm alespoň slyšela. Více a více lidí jej také začíná používat jako úložiště hodnoty.

Jaký je váš názor na škálovací debatu?

Myslím, že lidé mají tendenci se strachovat o něco, co ve skutečnosti vůbec nepředstavuje problém. To je i případ škálovací debaty. Na řešení dlouhodobě pracuje množství talentovaných lidí a není potřeba mu věnovat ještě více energie.

Jaké je ideální velikost bloků?

Nechal bych to rozhodnout trh, což je ostatně přesně to, co se loni stalo. Nemyslím si ale, že by výrazně větší bloky, než jsou teď, byly ve skutečnosti potřeba. Pokud se lidé rozhodnou používat Bitcoin jako platební metodu, Ligtening network problém vyřeší.

Co například extrémně vysoké poplatky minerům za zařazení transakce do bloku, jakých jsme byly svědky loni?

Šlo o ojedinělou situaci, která trvala přesně měsíc. Takové věci se prostě občas stávají, není ale potřeba z toho dělat tragédii. Pokud se nejedná o setrvalý stav v síti, ale o občasný fenomén, je to v pořádku. Rozhodně nešlo o žádnou katastrofu, jak ji prezentoval například Roger Ver.

Když už padla zmínka o Rogeru Verovi, jaký je váš názor na Bitcoin Cash?

Je úplně zbytečný a nepřinesl absolutně nic nového. Ve všech ohledech připomíná nejvíce fiat peníze. Je silně centralizovaný, Bitmain (čínský výrobce ASIC minerů – poznámka redakce) se chová jako její centrální banka – utrácí obrovské sumy peněz za to, by udržel jeho cenu připoutanou k Bitcoinu.

Myslíte si, že dlouhodobě existuje prostor pro více než jeden proof of work blockchain?

Řekl bych, že je to technicky možné, ale v současné době pro další proof of work blockchain nevidím žádné rozumné využití.

Co například platforma pro kontrakty, jako je třeba Ethereum?

Nemyslím si, že by Ethereum přineslo cokoli užitečného. Chci tím říci, že když se na něj podíváte podrobněji, zjistíte, že hlavní využití zatím našel jako platforma pro podvody. Ethereum je navíc jednou z nejvíce centralizovaných kryptoměn vůbec, důkazem byl přístup Vitalika a lidí kolem něj k DAO hacku.

Ještě mě napadají kryptoměny s anonymitou na první vrstvě, jmenovitě hlavně Monero, které by z nich mělo být asi nejméně centralizované.

Monero je určitě zajímavé z technologického pohledu, ale opět si nemyslím, že by bylo zase až tak užitečné, jak se prezentuje. Lidé milují zaměnitelnost peněz, anonymitu, soukromí a podobné věci a je to v pořádku, ale to všechno sebou přináší obrovské množství problémů. Nekonečný nárůst UTXO, obří Ring signatures, neustálé hardforky. Lehkost, s jakou se dějí, jen dokazuje, že je Monero ve skutečnosti stále více či méně centralizované. A pokud je centralizované, není ve skutečnosti zajímavé.

Jaký je váš názor na alternativní algoritmy pro dosažení konsensu v síti?

Myslím, že žádný z nich ve skutečnosti pořádně nefunguje. Nákladný minig u proof of work algoritmu je klíčová vlastnost a ne chyba, jak si často myslí lidé zvenku. Pokud by minig nebyl nákladný, bylo by velmi snadné provést rollback chainu. V momentě, kdy můžete snadno provést rollback, ztrácíte bezpečnost sítě, protože blockchain najednou přestává být nezměnitelný. Náklady na minig jsou cena, kterou platíme za bezpečnost. Pokud tuto cenu ze schématu odstraníte, je najednou možné provádět v síti cokoli. Alternativní konsensus algoritmy v čele s proof of stake jsou buď centralizovanější kopie proof of wok, nebo ve skutečnosti nezabezpečují vůbec nic.

Proof of work má ale také své problémy. U nových kryptoměn by například nedával už žádný smysl, neboť dříve než by obtížnost stoupla do té míry, aby sít byla bezpečná, tak by někdo provedl 51% útok.

To je pravda a celkem pravidelně se to děje u menších PoW altcoinů. Pokud budete mít minoritní proof of work coin, máte vlastně velký problém. Ve finále na tom ale zase až tak moc nezáleží, neboť jsou stejně silně centralizované a nejsou ničím zajímavé.

Jsou podle vás dobrý nápad sidechainy nad Bitcoinem, které by mohly pro Bitcoin odemknout úplně nové funkce?

Technologicky jde o zajímavou ideu, ale nechal bych finální rozhodnutí na trhu. Pokud budou fungovat a lidem se to bude líbit, uvidíme přicházet různé praktické způsoby jejich využití. Zatím je to ale spíš experiment.

Co je podle vás dnes největším problémem Bitcoinu?

Řekl bych, že je to nedostatek developerů a to je také věc, kterou se snažím aktivně změnit.