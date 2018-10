 »  David Duroň: Po odchodu z O2 TV jsem založil mimo jiné B2B společnost Pixel Dome

Po svém odchodu z vedení O2 TV spolupracoval Duroň jako konzultant pro slovenskou Orange TV. Právě díky ní si uvědomil možnou díru na trhu, spočívající ve zvyšující se poptávce po hardwarových řešeních, a to i na tak malém trhu, jakým Slovenská republika bezesporu je.

Distribuci informací zásadně ovlivnil internet

Projekt Pixel Dome vznikl v letošním roce a podle Duroně je postaven na profesionálech, kteří se znají z minulosti, bavilo a baví je spolu dělat.

Pomáháme velkým telekomunikačním společnostem uvést do života a oživit jejich placené televizní služby. A takové služby oživit kompletně po všech stránkách, včetně obsahu a potřebného hardwarového vybavení, vysvětluje Duroň.



Společnost Pixel Dome je podle Duroně svým profilem postavena na základech digitální doby, ve které žijeme a která je do určité míry fascinující. To, jakým způsobem se za posledních deset let změnil způsob příjmu informací a obsahu, je obdobný tomu, jak tento svět změnil internet, myslí si Duroň.

Soustředíme se na rozlišení nad 4K

Aktuálně má Pixel Dome za sebou už dva úspěšně dokončené projekty a několik dalších jich v současnosti běží. Klienty společnosti jsou podle Duroňova sdělení velké telekomunikační skupiny.

Jeho firma ale sama nevyvíjí ani nevyrábí vlastní hardware nebo konkrétně set-top boxy. Umíme pro naše velké klienty hardware nakoupit, a to za hodně dobré ceny. Díky naší vlastní produkční lince umíme hardware naprogramovat, nahrát do něj jakýkoli software podle požadavků klienta, unikátně ho zabalit a vyexpedovat přímo ke dveřím našich klientů v kapacitě kolem dvanácti tisíc kusů týdně, popisuje reálné možnosti své firmy Duroň.

V současnosti navíc jeho společnost disponuje i vlastním logistickým centrem v Bratislavě. Produktové portfolio nabízených výrobků je podle Duroně primárně zaměřeno na budoucnost a jejich fokus se tak soustředí na rozlišení Ultra HD (4K) a vyšší.