 »  Nangu.tv: Na český trh jsme nerezignovali, i nadále jsme jeho leaderem

Aktuálně využívá platformu nangu.TV více než milion diváků a na českém trhu patří mezi jeho zákazníky i dva největší mobilní operátoři, T-Mobile a O2, shrnuje obchodní ředitel Tomáš Paděra.

V případě O2 pak vzájemná spolupráce funguje i na Slovensku. V Čechách dále funguje jako velkoobchodní partner nangu.TV společnost Grape SC, která provádí agregaci. Samotné nangu.TV v současnosti zaměstnává 62 převážně programátorů a vývojářů pracujících in-house.

Kolik českých diváků využívá vaše IPTV řešení?

Kolem šesti set tisíc. Ale aktuálně k nim patří i diváci jedné streamovací online platformy v České republice.

Většinu byznysu tedy ještě stále máte v České republice. Přitom nangu.TV posledních pár let působilo, jako by na tuzemský trh víceméně rezignovalo a soustředilo se spíše na svoje zahraniční aktivity…

To není úplně přesné. Nangu.TV se před čtyřmi lety rozhodlo systematicky opustit segment regionálních a místních internetových providerů a začalo se věnovat Tier1 a Tier2 operátorům, tedy mobilní operátorům a providerům s národním pokrytím. Hlavním důvodem této strategie byla probíhající konsolidace trhu placených televizních služeb, ke které dochází nejen u nás, ale po celé Evropě. Podle nás se televize jako taková, a speciálně oblast placené televize, stává skutečnou extraligou. A abych se mohl účastnit extraligy, musím pochopitelně nést určité náklady a mít vlastní pokročilé zkušenosti.

Třeba v Holandsku využívá služeb placené televize kolem 95 procent domácností, což jako extraliga moc nezní…

Z hlediska poskytovatele extraligou určitě je. Navíc penetrace placených televizních služeb v Čechách je opravdu abnormálně nízká. Osobně očekávám její další nárůst v souvislosti s přechodem na DVB-T2. Ale to se bavíme o roce 2021, což je pořád dost dlouhá doba.

Placeným službám pomohl už minulý přechod z analogové na digitální televizi.

Ano, polepšili si všichni poskytovatelé. Proto bude klíčovou otázka jejich připravenosti a vhodnosti jimi nabízené platformy.

Proto také satelitní operátoři spouští vlastní IPTV služby…

Divák samozřejmě vnímá, jak je možné jednoduše ovládat některé aplikace a jak rychle se s jejich pomocí dostane k požadovanému obsahu. Ale když po něm budu požadovat třeba zadání složitého kódu pomocí dálkového ovládání, tak tu službu prostě používat nebude. Tento trend lze mimochodem ilustrovat i na skutečnosti, že všichni noví operátoři nabízejí zkušební období zdarma, ve kterém si uživatel může jejich nabídku pečlivě projít a pořádně vyzkoušet.

Jaké společnosti považujete za největší konkurenty? Napadá mě pardubický 4Net.TV, který mimo jiné vytvořil IPTV službu pro satelitní Digi TV, pražský A1M a brněnský Netbox, kteří stojí za službou Kuki, nebo platformy jako Lepší.TV nebo SledováníTV.cz.

To ale nejsou naši konkurenti, protože my z principu neřešíme kontent. Předpokládáme, že kontent je byznys našich zákazníků a jsou v tom opravdu dobří. My chceme být jejich partnerem v oblasti technologie a vývoje.

Podle požadavků svých diváků.

A v tom je mezi námi ten zásadní rozdíl, protože nangu.TV vám kontent nikdy neprodá. My za náš corebyznys považujeme naši platformu, která je stabilní, díky níž jsme největším tuzemským IPTV vývojářem s bezpečnou a dostatečně modulární aplikací. Myslíme si, že operátor umí sehnat kontent lépe než my a často se na základě jeho výběru od sebe odlišují. To je dobře vidět třeba na O2 TV Sport, který nabízí vlastní exkluzivní a placený obsah…

A ještě k tomu pouze na jedné platformě.

Ano, je to tak. Ekosystém jedné platformy vnímám jako benefit hlavně pro koncového uživatele.

Navíc O2 nabízí i vlastní OTT řešení, kdy si divák může koupit pouze potřebný set-top box.

Což je přesně ta přidaná hodnota, kterou nabízí daný operátor a sám si spravuje i strategii kontentu. U operátorů na těchto strategických záležitostech pracuje oddělení klidně o pěti a více zaměstnancích.

Zvyšuje se tedy zájem o nelineární služby, které jednotlivé platformy nabízejí?

Výrazně. Je to vidět na poměru multicastového a unicastového vysílání u tradičních velkých operátorů, kteří disponují vlastní optickou nebo metalickou infrastrukturou. Ti pochopitelně ve své síti provozují multicast, protože pro ně znamená úsporu viditelné šířky pásma. Ale multicast funguje pouze tehdy, pokud divák sleduje živé vysílání. Jakmile využije třeba timeshift a zapauzuje si obraz, ocitá se v unicastovém provozu.

Tak timeshift formou videoarchivu by mohl fungovat i v multicastu.

V tuzemských podmínkách je z devadesáti procent realizovaný síťově, kdy i ta pauza mě v danou chvíli hodí do sítě unicastového provozu.

Divák si ho de facto ukládá do vlastního cloudu.

Přesně tak. Mohou s tím souviset jisté právní otázky ohledně autorských práv, ale v podstatě je to tak. A my samozřejmě vidíme, jak obrovským způsobem roste využití služeb, jako je timeshift nebo zpětné zhlédnutí. Před čtyřmi lety dosahoval poměr jejich využití u našich zákazníků přibližně 25 procent, aktuálně se blíží padesáti. Jasně vnímáme divácký trend ústupu od lineárního vysílání a přechod k timeshiftu nebo jiné formy archivu. Výrazně také narůstá konzumace televize na mobilních zařízeních. A překvapivě to není živé vysílání, ale buď VoD služby, nebo jistá forma druhého přidaného screenu, kdy divák využívá další obrazovku pro vyhledávání dalšího programu nebo informací o sledovaném pořadu a podobně.

Programování pro mobily a televize se až tak moc neliší, ne?

V našem případě ano, což vychází z naší historické pozice tradičního dodavatele platforem, které vycházejí z různých motivací. Nangu.TV primárně vznikla jako firma, která dodávala televizní signál prostřednictvím set-top boxu. To je náš core byznys a pro nás je klíčové mít vymazlený, stabilní a bezpečný set-top box. Pak existuje druhý svět OTT aplikací, jehož platformy vychází z mobilních aplikací a webového prostředí. Samozřejmě existuje jistý průnik, ale v naší firmě, jejím DNA a myšlení lidí je zafixovaný set-top box jako primární platforma. Proto, i když vyvíjíme i mobilní aplikace, tak jsou součástí rodiny ostatních „connected devices“.

Aktuálně tedy vyvíjíte více aplikací pro set-top boxy?

V blízké budoucnosti se tento poměr začne lámat, ale zatím je to tak. Jsem přesvědčený, že divák, který platí deset euro měsíčně za televizní služby, je využívá na hlavní televizi v obýváku. Nebude chtít dát peníze za sledování na mobilu nebo tabletu. To je sice hezký bonus, který v dnešní době operátor prostě musí nabízet, ale určitě to není základní kvalifikační podmínka, podle které divák uvažuje o pořízení dané služby.

Vyvíjíte i aplikace pro HbbTV?

Částečně. Nechceme se učit celé know-how a problematiku HbbTV, proto zde hledáme průnik s odborníky na danou problematiku.

Ani vaše set-top boxy tuto možnost nenabízejí?

Ne, protože fungují v IP prostředí.

Kde by bylo HbbTV vlastně nadbytečné.

Ano, pokud bude dostupný i specifický HbbTV obsah například formou aplikace.

Protože operátoři prosazují vlastní aplikace.

Primárně záleží na tom, kdy začne vznikat opravdu originální obsah pro HbbTV. Ten pak má smysl dodávat do set-top boxů přes HbbTV nebo i napřímo.

Mohl by to změnit nástup DVB-T2?

Už jsem zmiňoval, že primárně bude znamenat posílení placených služeb. A protože jsme v Čechách, tak se vše začne dít až během posledních pár týdnů před vypnutím stávajícího DVB-T. Osobně si myslím, že nakonec vznikne model velmi podobný tomu německému, kdy existuje nějaká základní nabídka kanálů v SD.

Satelitní operátoři to nazývají sociální multiplex…

Ano, je to podle mě správné řešení. Televize opravdu není zadarmo a není možné donekonečna nafukovat reklamní budgety. Navíc kvůli provázání s IP prostředím a dalšími platformami je jeho provoz stále dražší, nejde jenom o zaplacení vysílačů někde na kopcích. Proto by měl podle mě přirozeně vzniknout placený balíček HD kanálů a až ten bude nabízet nějaký zajímavý obsah.

Proč bych ale měl platit za současné FTA kanály, když se jejich provoz majitelům zaplatí z reklamy? Proč bych za ně měl platit, když nemusím?

Protože ve finále se diváci začnou dožadovat Ultra HD (4K) vysílání, které všichni chtějí, ale které zároveň znamená nutnost rozsáhlých investic. Televizní business vnímám jako podnikání jako kterékoliv jiné, cílem je generovat zisk. A pokud umím nabídnout divákovi něco, za co je ochotný zaplatit, potom v tom nevidím problém.

Pořídí si Netflix.

Já věřím, že i naši zákazníci přijdou velmi brzo se 4K obsahem. Ale nebude to zadarmo. Osobně vnímám HBO GO jako relevantní službu pro český trh.

Zajímavý obsah je obvykle potřeba chránit. Využívá nangu.TV třeba DRM?

U našich IP zákazníků DRM funguje. Naše společnost je certifikovaná u několika poskytovatelů DRM, dokonce jsme výhradní distributor SecureMedia DRM v České republice. DRM je přirozenou součástí IPTV/OTT řešení pro Tier1 operátory.

Ani když si pustím aplikaci na počítači?

To také nepůjde, tam funguje tzv. secure player, který vám nedovolí danou věc zaznamenat. Samozřejmě nechávám bokem nějaké nahrávání obrazovky, každopádně byste neměli získat obraz jedna ku jedné jako na PC. Ale DRM je samozřejmě složitá a nákladná věc.

A taky dost opruz pro uživatele.

Pro ně i pro nás. Zvyšuje komplexitu celého toho řešení, ale je to často podmínka filmových studií.

DRM by měl nabízet i standard HbbTV 2.0.

Ale když se podívám na složení koncových zařízení, tak jejich naprostá většina podporuje HbbTV 1.0 nebo 1.1 a všechny aplikace jsou také napsané pro tyto verze. Ani verze 1.5 není zdaleka tak rozšířená. Bude potřeba počkat na obnovu televizorů v domácnostech. HbbTV by byla zajímavá technologie, ale v českých a slovenských podmínkách je problémem zmíněná nízká rozšířenost připojených koncových zařízení. Navíc každý programmer má svoje HbbTV, což je sice zajímavé, ale osobně jako divák ocením, že v případě O2TV nebo T-Mobile televize mám jedno prostředí, které někdo spravuje, a když mi něco nefunguje, mohu zvednout telefon a zavolat na zákaznickou linku. Ale když mi přestane fungovat něco v rámci HbbTV, nikomu nezavolám. Běžný divák netuší, že existují nějaké České Radiokomunikace. Maximálně může napsat do Volejte Novu a zeptat se, co se děje s jejich HbbTV aplikací.

Kolikátou verzi vaší aplikace aktuálně nabízíte? A liší se podle jednotlivých operátorů?

Ano, liší.

Podle jejich požadavků.

Podle požadavků, ale i specifických vlastností daného operátora. Aktuálně je v provozu verze 4.1.

Jak často upgradujete, řekněme jednou za dva roky?

Ne, aktuálně máme půlroční release cykly, ke kterým nás donutil velký počet zákazníků a také náročnost jejich požadavků. Stejně jako třeba Apple nebo Google umisťujeme do jednotlivých releasů nové funkcionality nebo opravy případných chyb.

Nabízíte i ochranu proti hrozbám virového nebo jiného napadení vašich přístrojů?

Ano, což je opět dáno tím, že se nangu.TV primárně zaměřuje na opravdu velké operátory, kterým dokážeme nabídnout vlastní přidanou hodnotu. Jsme de facto jediná středoevropská platforma, která se věnuje takto velkým operátorům a podobnou ochranu nabízí.

Co je ta přidaná hodnota? Dostatečně robustní řešení, kvalitní servis, nízké náklady na údržbu?

Je to hlavně škálovatelnost naší služby. Samozřejmě jde i o údržbu, celý systém je potřeba spravovat, na čemž ale pracuje nejen nangu.TV, ale i vlastní tým daného operátora. Je nutné si uvědomit, že toky z podobné platformy mohou bez problémů dosáhnout devadesáti nebo sto padesáti gigabitů za vteřinu, což jsou obrovská čísla.

Nahrávky a timeshifty diváků si skladuje každý operátor u sebe?

Ano. Náš segment mobilních operátorů a velkých telekomunikačních operátorů často vyžaduje primární instalace. Každý z nich vnímá televizi jako svoji přidanou hodnotu, kterou se chce odlišit.

A je přirozené, že dva největší tuzemští operátoři využívají stejné řešení?

Není to obvyklé, ale je to přirozené. My umíme napsat a udržovat co nejvýkonnější backend. A rozdíly pak spočívají v nadstavbových frontendových aplikacích, vzhledu screenboxu nebo mobilní aplikace. Tím se operátoři umí odlišit a třeba O2 má vlastní aplikace, které nedodává nangu.TV, ale vyvíjí si je operátor sám.

Do vašeho prostředí.

Přesně tak. A to je právě ta modularita, kterou dokážeme zákazníkovi nabídnout. Proto můžeme mít dva největší konkurenty jako IPTV klienty, kteří musí mít možnost naše řešení modifikovat, měnit a tím se odlišit, a proto je naše platforma modulární.

Jak se velcí operátoři staví k IPTV službám jiných poskytovatelů, které využívají jejich infrastrukturu?

Jejich postoj úzce souvisí s otázkou síťové neutrality. Ta je asi dobrou věcí, ale otázkou zůstává, kdo zaplatí náklady na provoz, když objem videotrafficu na síti naroste každý rok třeba o sto procent.

Tedy násobně.

A koncový zákazník opravdu neplatí každý rok jednou tolik. V tomto případě nefunguje ekonomická logika. Předpokládám, že OTT služby, jako třeba Netflix, budou muset najít obchodní model s jednotlivými operátory, protože nemohou přehlížet, že síť, kterou tečou jejich data, patří někomu jinému.

A rýsuje se podobná dohoda?

Osobně si myslím, že velcí operátoři a nadnárodní majitelé obsahu došli k tomu, že podobnou dohodu uzavřít chtějí. Podobný obchodní model je mimochodem vidět u HBO, které na základě své nabídky dokázalo uzavřít dlouholetou spolupráci s operátory. Také Netflix začíná v poslední době uvažovat trochu jinak a nespoléhá se už pouze na cestu síťové neutrality. Že to Netflix umí, je vidět třeba na Spojených státech, kde existuje bundlovaná nabídka produktů s mobilním operátorem.

Hodně OTT řešení má Netflix integrovaný.

Provozovat vlastní video on demand službu je velmi nákladné, proto vnímám Netflix nebo HBO GO jako praktické doplnění nabídky OTT služby.

Na kterých zahraničních trzích operuje nangu.TV?

Hodně aktivní jsme třeba v Polsku nebo na Balkáně, konkrétně v Srbsku.

Tedy oblasti, kde je placená televize relativně rozšířená.

Jako platforma se pochopitelně soustředíme na růstové trhy, kde očekáváme výrazný růst penetrace placených televizních služeb. Vždy potřebujeme minimální kritickou masu, abychom byli schopni dosáhnout černých čísel.

A jaká je vaše pozice v západní Evropě?

Provozujeme kabelovou televizi v Lucembursku, na kterém je mimochodem dobře vidět ohromný rozdíl oproti českému trhu. Lucemburským divákům dodáváme i služby na mobilních telefonech. Z našeho pohledu jde o atraktivní trh, výše ARPU, tedy útraty koncového zákazníka, je vyšší než ve střední Evropě.

A aktivní jste i ve Švýcarsku. Tím výčet končí?

Z pohledu větších zákazníků ano. Ještě disponujeme několika menšími instalacemi na některých dalších rozvíjejících se trzích.