 »  Kde můžete zdarma získat použitelné obrázky pro vaše stránky? (2.0)

Poznámka: První vydání (Kde můžete zdarma získat použitelné obrázky pro vaše stránky?) z června 2014 jsme doplnili o několik dalších zdrojů a dvě možnosti reverzního vyhledávání. Nově doplněné tipy jsou označeny jako [nové].

Znáte ten vtip o „Zdroj: Internet“ nebo „Zdroj: YouTube“, který česká média v minulých letech tak ráda používala? Trvalo několik let, než se to odnaučila (a nutno dodat, že jenom některá). Přitom co se obrázků a fotografií týče, moc dobře ví, že platí nejenom autorský zákon, ale také různé povinnosti uvádět zdroj tam, kde zákon dává možnost něco využít bez placení.

Pokud máte blog, web či profil na sociálních sítích, budete hodně často potřebovat ilustrační i konkrétní fotografie, různorodé obrázky, piktogramy či ilustrace. Nemůžete samozřejmě prostě vzít obrázek, který vám našel Google, a použít ho. V zásadě tak máte tři možnosti, kde podobné věci získávat – všechno si vytvořit či vyfotit vlastními silami, nakupovat ve fotobankách či od jednotlivých autorů. A samozřejmě můžete zkusit štěstí ve zdrojích zdarma dostupných obrázků a fotografií.

Než se vydáte zkoumat níže uvedené desítky zdrojů volně či zdarma použitelných obrázků, přidám jedno upozornění: předtím, než se rozhodnete nějaký obrázek (a platí to i pro část obrázku) použít, podívejte se, jestli licence umožňuje to, co se s ním chystáte udělat. Můžete se setkat třeba s omezením na nekomerční použití, nutností specificky uvést autora, vyrozumět autora o použití snímku, atd. A rozhodně si schovávejte informaci o tom, odkud použitý obrázek pocházel a s jakou licencí byl poskytnut.

Kde hledat volně/zdarma použitelné obrázky a fotografie?

CG Textures – www.cgtextures.com – je, jak název trochu napovídá, vhodný zdroj textur, ale najdete zde řadu fotografií, které k texturám mají hodně daleko.

Compfight – compfight.com – je kombinace fotobanky a vyhledávání a budete si muset trochu více dávat pozor na to, jestli je nalezené zdarma – respektive to ovlivnit volbou licence (Creative Commons vs Komerční).

titania foto – www.titania-foto.com – jsou fotografie Tanii Timpone ze sousedního Německa nabízené k volnému užití.

Dreamstime – www.dreamstime.com – je poměrně hodně rozsáhlá databanka s řadou různých fotografií, ale také řadou různých licencí. Ty zdarma dostupné najdete v „Free Images“. A v placené části najdete poměrně přijatelné ceny.

Flickr – www.flickr.com/creativecommons – má přímo samostatnou sekci fotografií s Creative Commons lincencemi či licencemi podobnými. A neváhejte, kolekce volně použitelných fotografií na Flickru je opravdu hodně velká.

Pickupimage – pickupimage.com – je fotobankou se zdarma dostupnými fotografiemi i public domain fotografiemi. Najdete zde ale i grafické záležitosti v podobě ikonek a ilustrací.