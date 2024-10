Když pro samé maličkosti není vidět Mamut

Příběh zkrachovalého e-shopu Mamut.cz nemá ani po dvou letech od chvíle, kdy obchod s elektronikou najednou přestal plnit své závazky vůči věřitelům, rozuzlení. A dokonce se k žádnému ani nepřibližuje. Na jedné straně se dál pohřešuje obří náklad se značkovou elektronikou od Applu a na straně druhé chybí přes 6 miliard korun na nezaplacených fakturách. A co hlavně, chybí ústřední postava, která podle všeho má co říct k tomu, kam se zboží za miliardy podělo.

Podnikatel Břetislav Janoušek, přes jehož dvě firmy elektronika protékala, je druhým rokem oficiálně nezvěstný. Jeho zmizením se kauza zkrachovalého Mamuta rozdělila na dvě části: insolvenční a kriminální.

O té odehrávající se v režii policie toho nevíme mnoho. Národní centrála proti organizovanému zločinu se už delší dobu zajímá o holding Unicorn a jeho šéfa, miliardáře Vladimíra Kováře. Ten je podle evidence skutečných majitelů konečným vlastníkem zkrachovalého e-shopu, ačkoliv on i jeho syn, Vladimír Kovář junior, jakoukoliv spojitost s Unicornem a firmami v tomto holdingu se vší vervou popírají. Syn přitom ve spletenci vazeb figuruje v čele společnosti Plus4U, pod kterou Mamut přímo patřil.

Ani s Břetislavem Janouškem to nebude tak černobílé. V databázi hledaných a pohřešovaných osob policie ho budete hledat marně. Naopak se objevují zvěsti, že od zahájení insolvenčního řízení byl několikrát v Praze k mání.





Pitva vykuchaného Mamuta

Jak už to v miliardových insolvencích bývá, a třeba krach Sazky toho budiž dobrým příkladem, oč méně zůstane v majetkové podstatě k rozdělení mezi věřitele, o to smutnější a plna vzájemné nevraživosti tato insolvenční větev příběhu je. Běžně tu nechybí přehlídka více či méně hrané důvěřivosti až naivity jednotlivých aktérů, kteří až s dlouhým časovým odstupem zjišťují, že soukolí jejich byznysu se zadrhlo, ani nářek řídících a ovládajících osob, že i ony jsou jen tím poškozeným, podvedeným, a za nic pořádně nemohou.

Obě esence nalézáme i v případu padlého chobotnatce. T-Mobile přiznal, že z jeho strany došlo „k závažnému selhání interních kontrolních mechanismů“, když neuhrazené dodávky nechal narůst do několikamiliardových výšin. A ve shodných řádech se pohybovala i nevídaná důvěřivost J&T Leasingové společnosti. Té také Mamut dluží několik miliard. Přitom si každý může na vlastní kůži otestovat, jestli mu růžový operátor bez jakýchkoliv záruk a plateb dopředu dá byť jediný iPhone. Natož plný kamion…

A po včerejšku nechybí ani veřejný pláč zástupců ovládajících struktur. Na narychlo svolané tiskové konferenci se Kovář junior snažil s advokáty za zádynovináře přesvědčit, že jeho Plus4U je jen další z řady obětí. Reagoval tím na nedávno zveřejněnou forenzní zprávu společnosti Surveilligence, kterou si nechal vypracovat věřitelský výbor a která Kovářovo impérium a jeho roli v miliardovém bankrotu nikterak nešetří. Čilé obchodování uvnitř skupiny, antedatované faktury a vyvádění peněz z firmy dávno před zahájením insolvence vedly auditory k závěru, že obchodní model byl podvodným schématem.

Věrohodnosti předestřené verze obětního beránka pak nepřidává, že Kovář senior raději dobrovolně do majetkové podstaty Mamuta vrátil vyfakturovaných 25 milionů korun, než aby čelil žalobě ze strany insolvenčního správce. A faktické propojení se strukturami Unicornu je pak zřejmé i tím, že většina plateb mezi firmami v koncernu a Mamutem šla přes službu FairPay, která pod Unicorn rovněž patří.

Do kolika kamionů se zmizelé zboží vešlo

Kovář junior tak prokázal pouze to, že má zálibu v řešení neobvyklých výpočtů a analýzách. Spočítal totiž, že pohřešovaná skladba zboží sestávající zejména z iPhonů, hodinek a sluchátek by se vměstnala na 76 europalet, což by se naskládalo do tří kamionů. A také doložil, že malá část zboží se objevuje na dokladech několikrát, ačkoliv logicky mohla být do firmy dodána maximálně jednou. Ostatně nepořádek v evidenci je také důvod, proč insolvenční správce část pohledávek věřitelů popřel a ti pak sami svou přihlášku s dluhy částečně ponížili. Nicméně kvůli těmto detailům nesmíme přestat vnímat celek.

Kam zmizely ony tři kamiony plné přesně spočítaných europalet s velmi žádaným jablečným nákladem ani co se stalo s většinou těch položek, které žádné evidenční ani účetní nedostatky nevykazují, na to šéf Plus4U odpověď nedal.

A bez toho dál nelze čekat nic jiného než že část příběhu řešená konkursem bude i dál nudnou exhibicí insolvenčních právníků snažících se nachytat druhou stranu na maličkostech, a podle toho, za který tým kopou, buď získat pro věřitele, anebo ubránit před nimi nějaký ten drobný milion navíc. Zatímco mamutí kontraband za miliardy zůstává neznámo kde a s postupujícím časem se snižuje pravděpodobnost, že se někdy ještě objeví.