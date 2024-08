Když se na jednom místě sejdou šéfové FTMO, Productboardu nebo Ataccamy, padají z toho zajímavé věci

V pražském sídle společnosti Productboard se nedávno sešli zástupci několika zdejších zajímavých startupů, aby pronesli pár slov o svém podnikání nebo dění na trhu. Šlo o FTMO, Productboard, Ataccamu, Apify a CodeNOW. Přinášíme výtah několika zajímavých informací, které na akci zazněly.

Otakar Šuffner, FTMO

Otakar Šuffner je jedním ze dvou spoluzakladatelů firmy FTMO, která to bez vstupu investorů rizikového kapitálu dotáhla na loňské tržby pět miliard se ziskem EBITDA přes dvě miliardy. Vyvíjí platformu pro takzvaný prop-trading, díky čemuž mohou začít na finančních trzích investovat i lidé bez velkého množství kapitálu – pokud projdou poměrně náročným filtrem FTMO.

Na počátku českého úspěchu, který na pěti miliardách pravděpodobně zdaleka neskončil, se přeci jenom menší externí kapitál podílel. „Na začátku jsme získali 500 tisíc korun od jednoho člověka z Pardubic. Dali jsme mu za to podíl ze zisku na pět let. Nedávno jsme mu poslali 120 milionů,“ spočítal Šuffner.

FTMO jako jedna z mála českých firem založila zcela nové odvětví trhu. „Dnes máme 200 konkurentů a vznikly firmy, které našim konkurentům dodávají technologie. Zdá se, že náš nápad zaměstnává docela dost lidí,“ dodal Šuffner.





Případ FTMO ukazuje, že i z Česka, potažmo Evropy lze budovat moderní firmy zaměřené na finanční trhy. Stigma původu ale stále existuje. „V Německu nám lidé začínají věřit až teď, po šesti letech, co tam máme web a zaměstnance. Trading je citlivá věc, a přece jenom je Praha známá spíše díky pivu a ne díky finančnímu sektoru,“ řekl Šuffner Lupě.

Hubert Palán, Productboard

Nový trh vytvořil také Productboard, jeden ze tří tuzemských jednorožců, tedy firem s hodnotou nad jednu miliardu dolarů (Productboard byl konkrétně oceněn na 1,7 miliardy dolarů). Společnost vyvíjí cloudový software určený pro produktové manažery a jejich týmy sloužící k produktovému vývoji. Aktuálně dodává více než šesti tisícům zákazníků (Amazon a další) a je světovou jedničkou v oboru. A to i přes nedávnou vlnu propouštění, kterou šéf firmy Hubert Palán nedávno rozebral v našem rozhovoru.

„Vývoj softwaru byl donedávna postavený na špatném způsobu. Řešil se jako projektový management skrze tasky, backlogy, verze, sprinty či milníky. Realita je taková, že software nejsou projekty, ale produkt. Tam se řeší, kdo je zákazník, jaké má potřeby, co by mu měl produkt umožnit vyřešit a jaká je nabídka,“ shrnul Palán na setkání. „Jira, Asana, Trello, Pivotal Tracker nebo Azure DevOps to všichni řeší na projektové úrovni.“ Productboard také u zákazníků často řeší migraci z Excelu.

Productboard například umí sbírat zpětnou vazbu od zákazníků, porozumět jí a podle toho vyvíjet a zlepšovat produkty. Obsluhuje i velké týmy, mezi zákazníky patří JPMorgan Chase s 50 tisíci vývojáři. „U Salesforce.com se díky nám snížil proces plánování ze tří týdnů na tři dny. Celkově jde o ušetřené stovky milionů dolarů,“ doplnil Palán.

Roman Pichlík, Ataccama

Ataccama je aspirující jednorožec s plány na vstup na burzu a tržbami nad miliardu. Čeští šéfové nedávno předali pozici výkonného ředitele Kanaďanovi Mikovi McKeemu, který mimo jiné hrál v NHL. Jeho velkým úkolem je mimo jiné technická modernizace. Ataccama byla v minulosti napsána hlavně pro lokální on-premise instalace a nyní se snaží migrovat do cloudu se všemi výhodami multitenantního fungování.

„Aktuálně nás nejvíce tíží technická část,“ potvrdil Lupě McKee. „Nesmíme dovolit, aby produkt nedržel krok s poptávkou,“ dodal. A právě poptávka roste. Ataccama má software umožňující spravovat data, čistit je a udržovat si o nich přehled. To se hodí mimo jiné kvůli stále přísnější regulaci kolem dat nebo při správě dat pro trénování modelů umělé inteligence.

„Z regulatorních důvodů existuje velká potřeba porozumět tomu, co je uvnitř dat, kde a v jakém assetu se nachází. Například T-Mobile díky nám pochopil, kde v jeho data laku leží jaká data, čeho se týkají, kdo k nim má přístup či zda v nich nejsou citlivé informace zákazníků,“ vysvětlil Roman Pichlík, senior viceprezident Ataccamy pro cloud. Český produkt dále používají třeba ČEZ (obraz informací o zákazníkovi teče přes Ataccamu), Heineken, Nissan nebo Walgreens.

Další příklad je z oboru umělé inteligence. „Firmy tráví kolem 50 procent času fine tuningem dat. Netráví ho vylepšováním modelů, ale datovou kvalitou. Až 80 procent práce datových vědců jde na manuální práci a čištění dat,“ upozornil Pichlík s tím, že Ataccama zde práci zjednodušuje.

Ataccama už je v několika žebříčcích analytické společnosti Gartner a vyskytuje se také třeba u Forresteru. Zjednodušeně se dá říci, že pokud jste vidět v Gartneru, dostanete se na stůl lidem, kteří ve velkých korporátech rozhodují o nákupu IT. „Gartner je vstupenka k tomu, abychom prodávali velkým enterprise klientům. Gartner je naprosto klíčový,“ popsal Lupě Pichlík. Firmy dokonce mají podmínky, že nakupují pouze od těch, kdo jsou v Gartneru uvedení.

Jan Čurn, Apify

Apify jsou známí scrapeři/stahovači dat z webu. Spolupracují například s Hlídačem shopů pro hlídání cen v e-shopech a pro podobné účely českou službu využívá i Evropská komise. Mezi uživatele patří i FBI a americká policie, která skrze Thorn dělá scraping „hanbatých“ stránek, díky čemuž dokáže hledat unesené děti. Firma nedávno získala další desítky milionů na rozvoj.

Apify naposledy meziročně vyrostl obrat o 60 procent na 12,1 milionu dolarů. Mezi klienty patří Samsung, Groupon, Siemens, Carvago, Roche a další, kteří nechtějí být jmenováni.

„Scrapují všichni na světě, ale mnoho firem se o tom bojí mluvit,“ řekl Lupě výkonný ředitel Apify Jan Čurn. „Scraping je legální, když se dělá správně. Primárně se jede podle úzusu USA – pokud jsou data veřejná a nejde o osobní údaje, je v pořádku je dolovat.“ I tak Apify musí být často kreativní a obcházet omezení, což dělá automaticky a jeho zákazníci to nemusí řešit.

Pro Apify se otevřel zajímavý zdroj příjmů. Firma umožňuje ostatním vývojářům vytvořit vlastní scrapingovou aplikaci a tu pak skrze centrální elektronický obchod prodávat ostatním. Funguje to podobně jako App Store nebo obchody v AWS a dalších službách. Firma uvedla, že už takto vývojářům zaplatila 15 milionů korun. Apify nedokáže všechny use casy obsloužit sama, takže je zapojení externích sil logické. Apify si bere podíl 20 procent plus poplatky za cloud, kde scraping hostuje.

A uvidíme, jak se rozjede situace kolem AI. „Modely typu GPT byly natrénovány na datech stažených z webu. AI rozhodně zvýšila poptávku po datech, která ještě poroste,“ věří Čurn.

Otázkou je, zda veřejná data už při trénování modelů nenarazila na limit a nyní se velký zájem nepřenese hlavně na data koupená od firem a podobně. Už lze například vidět korelaci, kdy ubývá programátorských diskusí na StackOverflow, protože vývojáři se více a více ptají služeb typu Copilot, což ale vede k menší dostupnosti veřejných informací.

Petr Svoboda, CodeNOW

CodeNOW je mladá služba od firmy Stratox s investicí od J&T Ventures. Nabízí platformu pro vývoj cloud native aplikací. Stačí vytvořit cluster, nastavit bezpečnost, přístupy a podobně a následně nechat týmy si vytvářet automatizované prostředí včetně databází a spol. CodeNOW už používají Foxconn CZ, DHL, Česká spořitelna, Raiffeisenbank nebo Packeta.

CodeNOW je ale zatím malý byznys s 15 lidmi, který by rád cílil na další investici. Jenže po propadu trhu s rizikovým kapitálem to není taková legrace. Investoři dříve nabírali peníze za nulové úrokové sazby a vrhali je všemi směry. Tomu je teď konec a řada startupů musela propouštět, nebo zavřela krám. To pak jejich dodavatele včetně například STRV dostalo do ztrát a problémů.

„Někdy kolem roku 2022 platilo, že na investici seed je potřeba zhruba milion dolarů v opakovaných tržbách (ARR). Teď jsou to tři miliony,“ shrnul Petr Svoboda. „Nabídky na financování jsou, ale laťka na trhu s VC se posunula výše.“

CodeNOW cílí hlavně na enterprise, takže by se mu také hodilo být v Gartneru. Ten už si služby všiml (Magic Quadrant for DevOps Platforms), ale do hodnocení ho neumístil. Český projekt totiž ještě nesplňuje požadavek na minimální tržby.

Vývojářů je více, ale pořád ne dost

Na setkání v Productboardu se také mírně podebatovalo o situaci na trhu s vývojáři. Jak řekl Palán v rozhovoru pro Lupu, před vlnou propouštění a propadu startupů byla situace poněkud šílená. Firmy se přetahovaly a zaměstnanci měli velké nároky. Pak začali přicházet o práci, takže už je to o něco lepší.

„Fondy při nulových úrokových sazbách lily peníze do startupů, peníze byly zdarma. Ale pak se ukázalo, že nastala inflace a přišly další problémy. Situace se vrátila do normálu,“ shrnul Čurn z Apify.

„Doba se hodně změnila. Čtyři roky nazpět pro nás bylo sehnat vývojáře skoro nemožné, teď naopak pozice obsazujeme, lidé na trhu jsou. Ale určitě nám také pomohlo PR a to, že jsme teď známí,“ popsal Šuffner z FTMO.

Zároveň by se dalo říci, že „normální“ vývojáři na trhu jsou, ti nejlepší ale pořád chybí. „Lidí, kteří přijdou do práce a programují, je dostatek. Ale těch, kteří mají širší záběr a nezůstanou stát tam, kam je postavíte, je nadále málo,“ nastínil Svoboda z CodeNOW.

Na situaci na pražské scéně mají vliv také další a další R&D centra zahraničních firem. Z nedávné doby lze zmínit otevření kanceláří Sky, Similarweb nebo Rapid7. Akciové balíčky pro vývojáře bývají štědré.

„Většina firem z USA si po covidu uvědomila, že mohou bez problémů nabírat lidi i mimo Ameriku. Vlivem toho v Praze soupeříme s globálním trhem,“ shrnul Pichlík z Ataccamy. „Tato situace vybírá top kandidáty a tlačí platy nahoru,“ doplnil Svoboda.

Česko a zejména Praha je také čím dál zajímavější lokalitou pro expaty z bohatších západních zemí. Lidé vnímají Prahu pozitivně s vysokým standardem života. Za peníze, za které by třeba v Dublinu měli garsonku, mohou bydlet v pěkném bytě na Vinohradech. Pracovníci ze zahraničí také často jako klíčový aspekt zmiňují bezpečnost, což je v některých velkých západních městech i vlivem migrace čím dál větší problém.