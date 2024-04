Končí úspěšná ministryně vědy, Apple Vision Pro se neprodávají, Europol nechce šifrování v aplikacích

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová rezignovala. Ztratila podporu své strany TOP 09, podle které nebyla dost vidět a nedostatečně prezentovala výsledky. Tým kolem Langšádlové nicméně udělal velký kus práce. Přinesl návrh nového zákona o výzkumu, přišel s reformou transferu znalostí do praxe, navrhl změny do novely vysokoškolského zákona nebo se podílel na aktivitách kolem čipů a polovodičů. Tyto a další věci jsou velmi důležité pro ekonomickou a vědeckou budoucnost Česka, bohužel se ale mainstreamu těžko stravitelně prezentují. Za Langšádlovou stojí akademický či vědecký sektor, tak snad její nástupce věci dotáhne. TOP 09 se v tomto případě nezachovala moc státnicky.

AR/VR brýle Apple Vision Pro se zřejmě příliš neprodávají. Firma snížila objednávky z výroby a prodeje v USA se výrazně propadly a jsou za očekáváním. Uvidíme, jaký bude zájem na mezinárodních trzích. Důvodů zřejmě bude více: vysoká cena, nejasné tržní cílení a podobně.

Meta otevře svůj operační systém Meta Horizon OS pro brýle pro virtuální realitu ostatním výrobcům. Už by tedy neměl být dostupný pouze pro headsety od Zuckerberga (Oculus). Meta míří stejným směrem jako Android nebo Windows. Asus a Lenovo už potvrdily spolupráci. Uvidíme, zda se přidají i další a zda budou chtít dlouhodobě strategicky spoléhat na systém externího dodavatele. Microsoft s podobným konceptem Mixed Reality neuspěl. Meta má také více spolupracovat s Qualcommem, který dodává čipy pro VR.





Meta také v posledním kvartálu zdvojnásobila zisk na 12,4 miliardy dolarů. Firma očekává, že kvůli investicím do AI letos zvýší kapitálové výdaje až na 40 miliard dolarů. Zuckerberg chce pokračovat nejenom ve vývoji modelu Llama, k čemuž potřebuje obří množství čipů, datacentra a tak dále. Náklady na trénování modelů rostou velice rychle.

Europolu se vůbec nelíbí, že komunikační služby zavádí end-to-end šifrování. Nedávno třeba Messenger. Organizace vyzvala technologické firmy, aby takové věci nedělaly. Nebude tak prý možné odhalovat trestnou činnost, protože v rámci šifrování komunikaci vidí jen dvě strany, které si vyměňují zprávy, což má pomáhat „bad guys“ k dělání nekalých věcí. Jde již o tradiční argument zastánců nešifrování.

IBM za 6,4 miliardy dolarů kupuje firmu HashiCorp. Big Blue tak získává tvůrce Terraformu a dalších nástrojů pro provoz či nastavení cloudové infrastruktury. HashiCorp má pracovat samostatně jako součást IBM a má rozšířit softwarový byznys IBM a Red Hatu.

Apple vydává AI modely OpenELM. K dispozici jich je několik a na Apple velmi netradičně jsou otevřeny. Popsány jsou v tomto technickém paperu.

Zilog po skoro padesáti letech přestává vyrábět procesor Z80. Objednávky lze uskutečnit už jen do června. Z80 v podstatě rozšiřoval Intel 8080 a jedná se o jeden z nejpopulárnějších osmibitových procesorů vůbec. Nasazen byl třeba v ZX Spectrum. Retro komunita ho dodnes běžně používá ve svých projektech či opravách historických strojů.





Intel dokončil vůbec první instalaci nejmodernějšího a nejlepšího stroje na výrobu čipů na světě. Jde o stroj Twinscan EXE:5000 od nizozemské ASML určený pro litografii High-NA EUV. Oproti předchozí verzi zvládne „vypalovat“ skoro dvakrát menší prvky. Intel první instalaci udělal v továrně v Oregonu a stroje tohoto typu plánuje nasadit na výrobní proces 14A, a to od příštího roku. Mašina od ASML vyjde na 380 milionů dolarů, váží 165 tun a má stovky tisíc součástek, včetně té od přerovské Meopty. ASML zatím prodala dva kusy, kupec druhého není veřejný.

Huawei má další verzi svého pokročilého čipu, který i přes sankce zvládá vyrábět u domácí firmy SMIC. Jde o Kirin 9010 (asi) vyrobený pomocí 7nm procesu, instalován je v novém telefonu Pura 70 (dříve série P60, P50 a podobně). Oproti předchozímu Kirinu 9000S má 9010 jinou architekturu. Vůči současným high-endům je Huawei stále pozadu, nicméně jde o pokrok, který firma za účasti státu bude dále rozvíjet. Pura 70 má údajně většinu součástek z Číny, jedinou zahraniční je objektiv, což se ale také má změnit. Americká ministryně obchodu Gina Raimondo, která patří k hlavním tahounům protičínských sankcí, uvedla, že Pura 70 je důkazem, že Čína je oproti USA v high-end čipech stále pozadu.

Huawei díky domácímu comebacku s telefony rychle roste, což pocítil zejména Apple, kterému v posledním čtvrtletí klesly prodeje o 19,1 procenta. V růstu je také z Huawei vyčleněný Honor.

Huawei se zároveň chystá na expanzi svého operačního systému HarmonyOS na zahraniční trhy. HarmonyOS nedávno vyšel ve verzi NEXT, který nahrazuje Android. Firma ho rozšiřuje na velkém domácím trhu, a to nejenom do mobilů, ale všemožných zařízení včetně aut. Na letošním MWC v Barceloně systém prezentovala jako bránu zahraničních firem do Číny, protože tržní podíl poroste a bude nutné mít pro HarmonyOS appky. Huawei teď uvedla, že bude pokračovat z Číny do dalších zemí a budovat ekosystém vývojářů.

Americké sankce měly zachránit několik čínských hardwarových startupů. Zejména Huawei jejich technologie integrovala do svého dodavatelského řetězce, čímž zajistila odbyt a financování. Pokud by sankce nepřišly, zřejmě by se tak nestalo.

Huawei také vede čínské snahy konkurovat Nvidii. Firma rozjela konsorcium finančně podpořené čínskou vládou, které má začít produkovat paměťové čipy využívané u AI/GPU akcelerátorů. Dnešními klíčovými dodavateli jsou Samsung a SK Hynix (Jižní Korea).

Čína se nicméně zatím snaží dovážet zahraniční AI čipy, přičemž na ty high-endové od Nvidie či AMD jsou uvaleny sankce. Reuters odhalila, že Čína zakázané kusy získala v rámci hotových serverů od firem jako Dell, Supermicro nebo Gigabyte. Mezi nákupčími byla například čínská akademie věd navázaná na armádu, která nejenom AI čipy potřebuje do zbraní. Obchody měly běžet přes resellery, dodavatelé serverů odmítají pochybení.

V Německu došlo k zatčení tří občanů, kteří se měli pokusit nelegálně dostat vojenské technologie do Číny. Průmyslová špionáž je tradiční součástí technologického posilování této asijské země. Evropské instituce zase provedly razii v kancelářích čínské firmy Nuctech, která vyrábí bezpečnostní skenery a je podezřelá z podivných obchodních praktik. Státem vlastněnou firmu v minulosti vedl syn bývalého čínského prezidenta Hu Jintaoa.

Vláda USA dále analyzuje, jak Čína používá otevřenou instrukční sadu RISC-V, pomocí které se dělají čipy konkurující ARMu. USA by chtěly přístup k tomuto „něco jako open source“ standardu Číně omezit, ale musí zajistit, aby to nepoškodilo americké a obecně západní firmy. V Česku se to týká Codasipu. Západní firmy a instituce už se proti omezování RISC-V jako neutrální technologie vymezily.

Čína se snaží RISC-V cpát všude možně. Bývalý šéf ARM China například založil novou firmu, která na této technologii chce dělat čipy. Jmenuje se Zhongzhi Chip (Shanghai) Technology Co.

Zde je článek o tom, jak TSMC trpí při stavbě čipové továrny v Arizoně. Jde mimo jiné o střet kultur tchajwanských a amerických zaměstnanců a dodavatelů. Zakladatel TSMC Morris Chang už dříve uvedl, že tchajwanský polovodičový sektor může prosperovat i díky pracovní morálce a že si manželky tchajwanských inženýrů nestěžují, když jejich muži musí jít ve dvě v noci něco opravit. Uvidíme, zda k podobným kulturním třenicím dojde i v Drážďanech, kde by se na dodávkách mohlo podílet i Česko. A tento text zase píše o čipovém návratu USA.

Qualcomm představil další ARMový procesor pro počítače s Windows. Jde o Snapdragon X Plus, který doplní již dříve oznámený model X Elite. Má jen méně jader a asi bude levnější. Qualcomm chce napodobit úspěch počítačů Apple s čipy M1 a výše, které rovněž využívají ARM, jsou rychlé a mají vysokou výdrž na baterii. Qualcomm doplňuje snahy Microsoftu, který postupně Windows na ARM připravuje. Navíc to zatím vypadá, že Microsoft bude chtít ARM využívat i v případě akcelerátorů pro chystanou funkci AI Explorer.

Raspberry Pi Compute Module 4S nově přichází ve verzích s 2, 4 a 8 GB paměti RAM. 4S je postavený na Raspberry Pi 4 a slouží pro průmyslové a embedded aplikace.

Ruský malware Kapeka útočí na systémy ve střední a východní Evropě. Děje se tak minimálně od roku 2022 a má za tím být ruská státem placená skupina Sandworm – opět.

Nvidia kupuje firmu Run:ai za asi 700 milionů dolarů. Jde o nástroj pro správu Kubernetes rozšíření o podporu GPU kontejnerů a AI nástrojů a frameworků. To Nvidii dává smysl pro nasazování a správu AI clusterů, Run:ai už například podporuje DGX.

Veeam získal společnost Coveware. Její technologie mimo jiné pomáhá v obnově dat po útocích ransomwaru.

