Konec televize přes anténu? Okolní státy to nevidí tak jasně jako šéfka ČTÚ

Mobilní operátoři by chtěli ovládnout další kus kmitočtového spektra, v němž dosud vysílá pozemní digitální televize. Argumentují tím, že jinak nedokážou zajistit plošné pokrytí rychlým mobilním internetem. Příští rok budou zástupci telekomunikačních úřadů z celého světa rozhodovat, jestli takovým ambicím umetou cestu. Pokud by na to kývli, v praxi by to znamenalo, že by široce dostupné a bezplatné televizi přes anténu zbývalo posledních několik let existence. Kmitočty má totiž terestrické vysílání garantované jen do roku 2030.

V Česku vyvolalo bouři vystoupení předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hany Továrkové na konferenci Digimedia 2021. „Můj osobní názor je, že bychom se neměli vymykat ostatním zemím, kde regulátoři podporují uvolnění pásma 600 MHz pro internet a terestriku jen pro dokrývání oblastí, kde by jinak vážně hrozilo, že by tam nebylo nic,“ prohlásila loni v září.

„Bývá standardem ve všech vyspělých ekonomikách, že se za příjem televize a připojení k internetu platí,“ přilila olej do ohně. „Budeme přecházet na modernější způsoby fungování. Pak je otázka, jak s tím kmitočtovým spektrem pro terestriku zacházet. Není absolutně žádná jistota, že kmitočtové příděly, které platí do roku 2030, budou úřadem prodlouženy,“ varovala operátory.

V tuzemských podmínkách by opuštění pásma 600 MHz přineslo největší starosti firmě Digital Broadcasting, jejíž DVB-T2 Multiplex 24 by to prakticky zlikvidovalo. Proti jsou i České Radiokomunikace. A Česká televize připomíná, že jí zákon ukládá povinnost vysílat terestricky.

„Po právě ukončeném přechodu na standard DVB-T2 je nutné otevřít debatu ohledně pásma 600 MHz. Kmitočty, které by případně byly v televizním pásmu odebrány, by jednoznačně změnily podobu vysílacích sítí zemského vysílání po roce 2030,“ upozorňuje technický ředitel České televize Michal Kratochvíl. Napsal to na závěr dokumentu s vyhodnocením přechodu na DVB-T2, který minulý týden projednala Rada České televize.

Dohoda o novém využití pásma 600 MHz (anebo zachování současného stavu) vzejde ze Světové radiokomunikační konference, která se uskuteční od 20. listopadu do 15. prosince 2023 zřejmě v Dubaji.

Je pravda, že některé státy by s dalším omezením terestrické televize asi neměly problém. Takové hlasy zní například z Belgie. Veřejnoprávní skupina RTBF, která vysílá pro frankofonní Valonsko, se dokonce odhodlala k radikálnímu kroku. Oznámila, že do roku 2027 sama vypne nejenom pozemní televizní vysílání, ale navrch i všechny rozhlasové stanice na FM (vysílat budou jen na internetu a digitálně v DAB+). Její analýza se opírá o rychlý rozvoj streamovacích služeb a plošnou dostupnost vysokorychlostního internetového připojení. Pokud jde o komerční televizní stanice, ty ve Valonsku nepoužívají terestriku vůbec.

Výhody pásma 470–694 MHz pro mobilní operátory připouští také polský regulátor. Podle sdělení tamního Úřadu pro elektronické komunikace by pomohlo v rozlehlém státě s relativně nízkou hustotou osídlení mimo velká města zajistit kvalitní přístup k internetu. Není to ale definitivní stanovisko.

Nesahejte na pásmo 600 MHz

Televizní vysílání už muselo mobilním operátorům ustoupit dvakrát. V sousedním Německu se průkopníkem „třetí digitální dividendy“ stal Markus Haas, generální ředitel operátora Telefónica. „Jestliže máme pokrýt celé Německo signálem 5G, budeme v nadcházejících letech potřebovat ještě více spektra,“ nechal se slyšet před několika lety v rozhovoru pro Welt am Sonntag. Dalším hlasitým zájemcem o pásmo je armáda.

Německý telekomunikační operátor si položil otázku, jaké má terestrická televize po roce 2030 možnosti. Před koncem roku publikoval obsáhlý dokument, v němž se na problém dívá z více úhlů pohledu. Německé domácnosti obecně upřednostňují kabel, satelit a IPTV, příjem přes anténu využívá jen 6,3 procenta z nich (údaj z října 2020). Analýza se mimo jiné zabývá variantou, že by se televize o pásmo 600 MHz s operátory podělila, ale zcela ho neopustila. V takovém případě by skončil provoz jednoho či dvou televizních multiplexů a pokryté by byly jen klíčové regiony.

Jakékoliv omezování terestriky se ale nelíbí tamnímu průmyslu. Veřejnoprávní média, provozovatelé vysílačů, mediální regulátoři, soukromé stanice nebo společnost Sennheiser vytvořili alianci, která chce televizi v pásmu 600 MHz udržet.

„Provozovatelé vysílání potřebují frekvence UHF, aby mohli jednoduše, při efektivně vynaložených nákladech a spolehlivě šířit pozemní cestou informace a služby pro obyvatele, a to i v případě krizí nebo přírodních katastrof,“ podotýká německá aliance. Ta dále připomíná, že by předání pásma 600 MHz mobilním operátorům nedopadlo jen na terestrické televizní vysílání, ale i na jiná profesní odvětví. „V kultuře se toto spektrum používá pro bezdrátové mikrofony a jiná podobná zařízení. Dalšími uživateli jsou meteorologové a astronomové,“ zdůraznila aliance.

Němečtí odborníci dále dodávají, že mobilní operátoři další sítě nepotřebují. Nepokrytá místa v Německu podle nich nejsou důsledkem chybějících kmitočtů, ale ekonomického rozhodnutí operátorů. Bílá místa na mapách mají pomoci zaplnit dotace z veřejných rozpočtů v celkové výši 2,1 miliardy eur. „Brzy tedy bude dostupný rychlý internet po celém státě. A to i bez pásma UHF!“ připomíná aliance.

Ani představitelé rakouských „stožáristů“ a stanic nechtějí, aby se televize přes anténu po roce 2030 nějak omezovala. Naopak, mohlo by se touto cestou vysílat třeba v Ultra HD.

Terestrické televizní vysílání v pásmu 600 MHz hájí také Evropská vysílací unie (EBU), která sdružuje veřejnoprávní televize z celého kontinentu. Jeho předání mobilním operátorům považuje za riskantní a zbytečnou destabilizaci, podotkl loni David Hemingway, který za tuto oblast zodpovídá. Změny ve využívání rádiového spektra podle něj nejsou nutné.

„Pásmo UHF je pro vysílatele výhodné z obou stran. Jednak umožňuje vysoce efektivní distribuci našich programů, čímž pomáhá zajistit univerzální přístup k veřejnoprávnímu obsahu. A jednak ho používáme při tvorbě obsahu,“ míní Hemingway.

EBU upozorňuje na průzkum, který si zadala přímo Mezinárodní telekomunikační unie, aby zjistila stanoviska před konáním radiokomunikační konference. Z odpovědí vyplynulo, že většina států by chtěla pozemní televizní vysílání zachovat, nebo dokonce rozšířit. Ve 29 státech spoléhá na terestrickou televizi více než 75 procent obyvatel. V dalších 20 zemích se podíl terestriky pohybuje mezi 50 až 75 procenty.

Na základě výsledků Světové radiokomunikační konference (WRC-23) chce Evropská unie nejpozději do roku 2025 rozhodnout, jak se bude frekvenční pásmo 470–694 MHz využívat.