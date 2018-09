 »  Konec youtuberů, aplikace pro děti sbírají osobní data a který je nejlepší telefon Applu

Google stále nepřišel s řešením webů, které „kvůli GDPR“ blokují návštěvníky z Evropy. Celé je to nesmírně otravné, najdete něco ve vyhledávání či v Google News, kliknete a dozvíte se jen to, že provozovatel webu je nezodpovědný lempl a milionům lidí blokuje přístup. Viz Google looking for ways to handle sites blocking searchers over GDPR a osobně bych prostě takovéto weby z Googlu odstranil. Základní seznam těch nezodpovědných je snadno k mání třeba v Newspapers & GDPR .

Medium, WordPress ani GitHub se prý pro blogy nehodí. Mozilla Slab má vše zachránit. Ve For the record blogging je docela zajímavé si projít, jaké požadavky na blogovací platformu vlastně Tom Critchlow má. Pak se podívat na myšlenku Slabu. A pak zjistit, že vlastně zkouší znovu vynaleznout Medium a v širším schopnějším pohledu Wordpress.com.

EU chce přimět Netflix a další jemu podobné služby k povinnému 30% zahrnutí lokálního obsahu. Hlasovat by se o tom mělo prý v prosinci. Součástí opatření má být i povinnost financovat seriály a filmy produkované v Evropě. Země v EU dokonce budou moci kvótu zvednout až na 40 %. Takže až se ve streamingových službách nebude na co koukat, tak aspoň víme proč. Viz Local Product Quotas for Netflix, Amazon to Become Law, EU Official Says (EXCLUSIVE) .

Mobilní aplikace pro děti, včetně těch ještě neškolních, masivně sbírají osobní informace. Navíc jde o aplikace, které se a nacházejí v dětské sekci Google Play či App Store, a zaznamenaly miliony stažení. Je běžné, že aplikace sdílejí detailní polohu s desítkami inzertních a sledovacích společností. V USA na něco takového naštěstí mají zákon, takže tvůrci těchto her, ale i Google a Apple, teď budou muset řešit žaloby. Viz How Game Apps That Captivate Kids Have Been Collecting Their Data .

Chce vaše dítko být youtuberem či instagramerem? Je to jeden z těch horších nápadů, které se kdy mohou objevit. Youtubeři už delší dobu odcházejí pohlcení vyhořením, depresemi a psychickými následky. Dlouhé a poučné čtení viz The YouTube stars heading for burnout: ‘The most fun job imaginable became deeply bleak’ a Jeden z nejznámějších českých youtuberů Jirka Král oznámil konec na YouTube .

Plex končí s cloudovou službou. Vlastně tak bude ještě méně důvodů, proč si s Plex něco začít. Plex Cloud Service měla být způsobem, jak streamovat „z cloudu“, ať jste kde jste, a obejít i nutnost provozovat Plex někde na nějakém domácím hardwaru a řešit všechny ty zbytečné komplikace streamování. Viz FAQ – Plex Cloud.

Evernote můžete mít levněji, ale doprovází to trochu nepříjemná situace. Ze společnosti odcházejí lidé. Důvodem je prý absence růstu počtu uživatelů a problémy s uplatněním ve firmách. Viz Evernote slashes price of Premium subscription as many executives depart.

Fabric skončí v polovině příštího roku. Tenhle nástroj Google koupil od Twitteru (v lednu 2017) a vše od té doby (včetně uživatelů) postupně převádí do Firebase (tu mimochodem také koupil, a to už v říjnu 2014). Viz get.fabric.io/roadmap.

Microsoft zkoušel novinku: v testovací verzi Windows 10 odchytával hledání i instalaci Chrome/Firefoxu a přesvědčoval uživatele o kvalitách Edge. Na jednu stranu je to zábavné, ale také to dost ukazuje, že Edge prostě moc nikoho nezajímá a Microsoftu to dělá těžkou hlavu. Možná kdyby Microsoft neuvedl na svět Edge ve zcela primitivní a nedokončené podobě, tak by na počátku uživatele spíš přesvědčil. Viz Microsoft Warns People to Keep Using Edge a WTF? Microsoft now interrupting Chrome and Firefox installations to promote Edge in Windows 10. Po kritice v médiích nakonec Microsoft testovanou funkci v nové verzi (Insider Preview Build 17760) už nemá, uvidíme, jak to nakonec dopadne v ostré verzi.

HARDWARE

Bezpečnostní opatření v počítačích i laptopech je nechrání pro případ ztráty či odcizení. F-Secure varuje, že prakticky všechny implementace, které mají počítače chránit právě pro tyto případy, ve skutečnosti nefungují. Zjištění je vlastně docela dost zajímavé, viz Security flaw in ‘nearly all’ modern PCs and Macs exposes encrypted data.

Apple přestává k telefonům dodávat redukci Lightning na 3,5mm audio. The Next Web si myslí, že u telefonu za 1000 USD je tahle 9dolarová úspora dost zvláštní. V TNW to asi opravdu někoho vytočilo, protože o tom pro jistotu tweetnuli hned dvakrát, pár minut po sobě. Prostě když si někdo koupí za 1000 a více dolarů nový telefon a musí přidat 9 USD za redukci, tak to naštve. :)

MARKETING A KOMUNIKACE

Podpora Kaepernicka se Nike vyplatila, skoro 31% nárůst prodejů to dost jasně ukazuje. Panovaly přitom obavy, že to může Nike poškodit. Viz Nike’s online sales jumped 31% after company unveiled Kaepernick campaign, data show.

Marketing na Redditu? V Česku by vás to možná ani nenapadlo, ale v USA má tahle služba hodně aktivních uživatelů. Ty české tam každopádně někdy také najdete. Třeba se vám bude hodit The Complete Guide to Reddit Marketing.

Co ti reklamní tvůrci pro IKEA asi hulí?

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Desítky populárních aplikací pro iPhone sdílí polohu a další informace o uživatelích. Uživatelé o tom buď vůbec nevědí, nebo by se museli hodně snažit, aby na to přišli. Data jsou sdílena z důvodu vydělávání peněz a v řadě případů jde o zásadní ohrožení soukromí. Viz Dozens of popular iPhone apps caught sending user location data to monetization firms a Report: Location Data Monetization in iOS Apps. Mezi šmíráky jsou ASK.fm, Code Scanner, Mobiletag, MyRadar/NOAA Weather Radar, Perfect365, Photobucket, Tapatalk.

Indické Aadhaar bylo hacknuto, databáze kompromitována, cesta k falešným dokladům/identitám otevřena. Viz UIDAI’s Aadhaar Software Hacked, ID Database Compromised, Experts Confirm, kde je řeč o tom, že za 35 dolarů si můžete pořídit software, kterým můžete do databáze obsahující údaje o více než miliardě lidí zasahovat. Z popisu plyne, že tvůrci systémů zjevně hrubě podcenili zabezpečení.

Tesla S měla problém, vůz bylo možné odemknout a ukrást. Chyba objevená výzkumníky z Belgie je už opravena, ale pokud si vlastník auta opravu nepořídí, hrozí mu nebezpečí. Viz Umíme odemknout Teslu S za dvě vteřiny, ukázal tým univerzitních výzkumníků nebo A group of researchers showed how a Tesla Model S can be hacked and stolen in seconds using only $600 worth of equipment:

Tesla Model 3 byla ukradena pouze s pomocí chytrého telefonu. Poměrně zajímavý příběh v Tesla Model 3 Stolen From Mall of America Using Only a Smartphone neukazuje na univerzálně použitelnou bezpečnostní chybu, byť se tam nějaká najde. Nutný postup je totiž složitější. Poučné to ale je v tom, že pohodlnost lidí velmi často přináší zásadní rizika.

Za hack British Airways (BA) mohou Magecart, kteří stejným způsobem postupovali při hacku Ticketmaster. Na weby se jim podařilo umístit JavaScript, který odchytával údaje platebních karet. Podle RiskIQ se jim na weby BA podařilo navíc dostat dříve, než BA přiznává. Viz Inside the Magecart Breach of British Airways: How 22 Lines of Code Claimed 380,000 Victims, kde najdete i ukázky kódu (22 řádků v JavaScriptu), který umožnil získat přes 380 tisíc údajů o platebních kartách.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook spustil ověřování inzerentů politických témat či reklam týkajících se národních zájmů. Najdete to v Potvrzení totožnosti a pro Česko ověření vyžadováno není, takže ani není možné ho absolvovat. Týká se to hlavně USA, kde si myslí, že něco takového vyřeší problém s Ruskem (a dalšími zeměmi) ovlivňujícím tamní volby. Jak vidno, ovlivňování voleb v jiných zemích Facebooku nevadí.

Na Facebooku jsou přes 2 miliardy uživatelů a od října (2017) do března (2018) bylo smazáno 1,2 miliardy fake účtů. Tohle aspoň tvrdila Sheryl Sandberg na slyšení v americkém Senátu. Celé to můžete brát vážně, nebo to může být prostě snaha ukázat, jak zodpovědný je (náhle) Facebook v boji proti ovlivňování voleb. Ve Why Facebook Will Never Be Free of Fakes bohužel New York Times volně míchá účty a stránky, a co hlavně, uživatele (MAU = ony 2 miliardy) a účty (těch měl Facebook tří- až čtyřnásobek MAU). Jedno je ale pravda, počet fake (účtů, stránek i skupin) roste rychleji, než je Facebook stíhá mazat. Druhé ale také bude pravda. Facebook nikdy nedokáže docílit „čisté“ platformy. Třetí vhodné doplnění je, že se naštěstí ještě nikdo nezačal zajímat o Instagram.

Pinterest oznámil překročení 250 milionů MAU. Hezké číslo, kde přes polovinu je mimo USA. Na platformě je 175 miliard připnutých věcí (75% meziroční růst). Viz Helping a quarter billion people find inspiration.

Facebook pracuje na AI schopné identifikovat urážlivé meme. Je to tak, ve Facebooku si stále myslí, že všechno to cenzurování, filtrování a posuzování (nenávistného) obsahu zvládne software. Viz Facebook is making AI that can identify offensive memes a Rosetta: Understanding text in images and videos with machine learning.

E-KNIHY

Prodeje e-knih v prvním pololetí 2018 poklesly o 4,8 %. Plyne to z údajů American Publishers Association a je jasné, že jde o data v USA. Celoročně se e-knih prodá za více než 1 miliardu dolarů. Nejrychleji rostou stále audioknihy (35% růst). Viz Ebook sales fall 4.8% in the first six months of 2018.

MOBILNÍ APLIKACE

Na Instagramu asi používáme málo emoji, nově je Instagram doporučuje přímo při psaní komentářů. Pro některé uživatele se „předvýběr“ emoji objevuje i v Příbězích při psaní reakce soukromou zprávou.

Apple zrušil Alexi Jonesovi i Infowars aplikaci. Bez možnosti návratu. Poté, co byli Jones a Infowars vyhozeni z Facebooku, YouTube a podcastů u Applu, se aplikace dostala na třetí místo v žebříčku. Poslední, kdo Jonese/Infowars zakázal, byl Twitter. Viz Apple Has Permanently Banned Alex Jones' Infowars App From The App Store.

Google Fit má novou podobu a příchod Material Designu vytvořil další plochou nevýraznou aplikaci, kde vůbec není jisté, na co jde či nejde kliknout. Na téhle aplikaci je zajímavé, že se snaží automaticky zaznamenávat, jak chodíte, běháte či jezdíte na kole. Občas to docela funguje, občas to měří nesmysly. Nedokáže rozlišit chůzi prokládanou jízdou autem. Aktivity na kole běžně o desítky kilometrů podměřuje. Pokud chcete lépe sledovat pohybové aktivity, tak si pořiďte něco jako Strava. Pokud si pořídíte chytré hodinky či sporttracker, tak se hodí využít i aplikací od výrobce – ať už je to Apple, Xiaomi, Fitbit nebo Garmin. Některé z aplikací jde na Google Fit i napojit.

Google Inbox končí. Experiment v inovacích e-mailu se nevydařil. Pokud jste byli dostatečně předvídaví, tak jste si tuhle podivnou zbytečnou věc nikdy nepustili k tělu, takže vám ani nebude chybět. My, kteří jsme ji zkoušeli a opravdu používáme e-mail ve velkém, jsme ji zase rychle opustili. Viz Inbox skončí v březnu 2019, Google se chce soustředit na Gmail nebo Inbox, Google’s playground for email innovation, is going bye-bye.

iPhone SE je nejlepší telefon, který kdy v Applu vytvořili. Bohužel, nyní je mrtvý. Alespoň to píší v The iPhone SE was the best phone Apple ever made, and now it’s dead a o tom, že jde o nejlepší model iPhonu, svědčí i řada tweetů, které po uvedení nových Xs/Xr modelů řeší, že by si lidé měli nakoupit do zásoby pár modelů SE.

STARTUPY A EKONOMIKA

Jack Ma, šéf a zakladatel Alibaby, se rozhodl ze společnosti odejít. Chce se věnovat filantropii ve vzdělávání. Viz Alibaba’s Jack Ma, China’s Richest Man, to Retire From Company He Co-Founded.

Nová studie upozorňuje, že služby jako Uber dopravní situaci nezlepšují. A žádné zlepšení nenastane ani s příchodem autonomních aut. Celé je to založené na desítky let starém principu, čím více příležitosti vytvoříte, tím více budou využívány. U dopravy automobily se přitom o efektivnosti moc bavit nejde. Viz How Uber is making traffic even worse.

SlideShare je mrtvá služba. Jedna z nejslibnějších online služeb vyhnala loajální uživatele, přestala se rozvíjet a po pohlcení LinkedInu se stala jenom zjevnou přítěží. Dobrý pohled na směřování k zániku hledejte v RIP SlideShare, It Was Good While It Lasted, kde na konci řeší i to, čím SlideShare nahradit. Navrhují Prezi, které je nešikovné a musíte v něm vytvářet nové prezentace. Případně vlastní web, což je také krajně nepraktické. Osobně bych přidal, že prostě můžete PPT/PPTX nahrát do Dropboxu. Má více než slušný online prohlížeč.

Tištěné deníky? Meziroční propad je stále přítomným varovným signálem toho, že tisk nemá před sebou žádnou světlou budoucnost. Viz Deníky v červenci prodaly víc než v červnu, stále ale klesá předplatné.

