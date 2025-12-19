Konkurent Onsemi v Brně rozjel vývoj čipů, Korejci zavřeli herní studio v Praze, Revolut chystá revoluci v tarifech

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Němci utekli Číně z lopaty a teď jdou do Česka. Konkurent Onsemi v Brně otevírá centrum pro návrh čipů. Na Moravě rozjela inženýrskou centrálu firma Elmos Semiconductor se sídlem v Dortmundu, která se zaměřuje na analogové a mixed-signal čipy, primárně do automobilového průmyslu. Elmos bude konkurovat dalším centrům návrhu čipů v Česku, která provozují přímí konkurenti Onsemi, STMicroelectronics, Renesas a NXP.
Korejci zavřeli české herní studio a zrušili vývoj titulu, do něhož nasypali stovky milionů. Krafton, který kromě jiného vlastní a vydává PUBG, měl v Praze firmu Vector North, která ve 40 lidech dělala zatím neoznámený sandboxový titul Gold Rush. Ten nakonec vůbec nevyjde a studio bylo rozpuštěno.
Revolut dost možná způsobí menší revoluci v mobilních tarifech, a to i v Česku. Firma spustila Revolut Mobile, tedy tarify s eSIM. Zatím jsou k dispozici ve Velké Británii a Polsku, ale postupně dojde na další země. Britové mají k dispozici neomezená 5G, roaming o kapacitě 20 GB a neomezené volání a SMS za zhruba 350 korun měsíčně. Poláci si mohou vybrat ze dvou možností: 50 GB a neomezené volání a SMS za 150 korun a 200 GB dat, 13 GB dat v roamingu a neomezené volání a SMS za 260 korun (rychlost je omezena na 80 Mb/s). Z appky Revolutu už lze řešit placení a převody měn, nákup hotelů, zahraničních eSIM nebo investice a lokální tarify budou další silnou zbraní, která nepochybně dopadne i na nabídku tradičních operátorů.
Výrobce robotických vysavačů iRobot zkrachoval. Aktiva americké firmy Roomba koupí čínská společnost Picea Robotics. Roomba sice byla jedničkou na trhu v USA a Japonsku, ale čelí nástupu čínské konkurence, která tlačí dolů ziskovost. Klasický scénář, který jsme viděli už v několika oborech.
Číně se podle všeho podařilo postavit první prototyp stroje pro EUV litografii. Jde o jednu z hlavních součástí pro výrobu nejpokročilejších čipů, kde světový monopol drží nizozemská ASML. Novinka běžící v Shenzhenu má zvládat výrobu pod pět nanometrů. Číňané využili i toho, že řada inženýrů v ASML byli právě občané Číny, které se podařilo přetáhnout domů, a rozjelo se také reverzní inženýrství. Start masové produkce se odhaduje už na rok 2028. Je to významný pokrok, Čína postupuje rychleji, než se zdálo, zároveň ale pořád na západní technologie ztrácí. Nicméně jde o další výsledek sankcí, který Čínu donutil masivně investovat, což pro nás dlouhodobě může mít nemilé následky. Čína investuje i do dalšího zařízení pro produkci čipů, což už hodně zatápí dodavatelům z Koreji.
Číně se také podařilo vyrobit další vyspělý čip, konkrétně model Kirin 9030 od Huawei. Produkci obstarala domácí firma SMIC na procesu N+3, což je zdokonalený 7nm proces používající DUV.
Nvidia údajně příští rok sníži výrobu grafických karet GeForce až o 40 procent. Důvodem je nedostatek pamětí a alokace výrobních kapacit na AI akcelerátory, kde je mnohem vyšší marže. To v praxi pravděpodobně bude znamenat výrazné zdražení koncových grafik. Nejvíce by měly být postiženy “masové” produkty RTX 5060 16 GB a RTX 5070 Ti. Už dříve se mluvilo o tom, že Nvidia kvůli pamětem nevydá aktualizované verze Super.
Zdražování pojede skrze celý sektor, Dell má zvýšit cenu počítačů až o 30 procent. Podobné zprávy slyšíme ze všech stran a poptávka po počítačích zřejmě kvůli vysokým cenám klesne. V mobilech (jejich výrobní náklady rostou o 20 až 50 procent) a PC také uvidíme menší objemy RAM než na co jsme byli zvyklí. 32 GB DDR5 dnes běžně stojí od osmi tisíc více, dostupných modelů navíc není moc. U 64GB kitů je to 16 tisíc a více. Výrobcům paměťových čipů pěkně rostou tržby.
Samsung vyvrátil spekulace o možném ukončení výroby disků SATA SSD. Z trhu pro koncové zákazníky se tak na rozdíl od Micronu nestahuje. Spekulace přišly opět kvůli alokování kapacit pro AI datacentra.
Microsoft snížil cíle ohledně prodejů jeho AI nástroje Copilot. V některých případech jde až o 50 procent. Firma přecenila zájem o tuto technologii, zákazníci je často nevnímají jako užitečné a opouští pilotní projekty. Microsoft zároveň do hry naskočil mezi prvními (investoval vysoké sumy do OpenAI), tradičně ovšem nedokáže z koncových produktů udělat pro uživatele příliš atraktivní služby. Copolita také často až agresivně cpe všude, kde může.
Příklad: Do některých televizí LG se automaticky instaluje Copilot. Tato aplikace nejde z televizí z webOS odstranit a zároveň se jedná pouze o webovou verzi. Pro i Flash se aktuálně podle benchmarků řadí mezi nejlepší LLM.
Google vydal AI model Gemini 3 Flash. Navazuje na předchozí Gemini 3 Pro s tím, že jde o rychlejší, levnější a jen o něco horší variantu. Bezplatná verze nemá počet omezení dotazů.
Google představil experimentální webový prohlížeč Disco. Zatím nejde o veřejnou verzi, je třeba se zapsat na čekací listinu. Disco integruje Gemini 3, díky čemuž je možné použít AI funkce pro automatizaci, tvorbu aplikací a podobně.
Nvidia vydala vlastní AI modely Nemotron 3. Jsou ve verzích Nano, Super a Ultra, čítají 30, 100 a 500 miliard parametrů. Určeny jsou pro budování AI agentů a aplikací. Modely jsou otevřené a k dispozici na Hugging Face.
Oracle posouvá termín výstavby datacenter pro OpenAI. V rámci projektu Stargate se nestihne rok 2027, ale až 2028. Údajně je za tím nedostatek materiálů a kvalifikované pracovní síly. Stargate má mít až dva miliony AI čipů a příkon 5 GW.
Oracle prodal podíl v čipové firmě Ampere Computing. Ta navrhuje výkonné ARM procesory do serverů. Oracle nicméně neodstoupil od spolupráce, na Amperu spouští nové instance ve svém Oracle Cloudu.
Meta pozastavila poskytování svého operačního systému pro virtuální realitu dalším výrobcům brýlí. Meta Horizon OS měly používat headsety od Lenovo a dalších firem. Meta se nyní chce soustředit na co nejlepší vlastní produkci. Obecně aktivity kolem AR/VR tlumí, investovalo se už 70 miliard dolarů a velký úspěch to zatím není.
Americká vláda začala budovat technologické síly, takzvané Tech Force. “Elitní skupina odborníků na IT” má transformovat federální vládu skrze moderní softwarový vývoj. Najmout se má asi tisíc odborníků.
Huawei řeší, co s dostavěnou továrnou na 5G vybavení ve Francii. Mělo jít o jednu z přesvědčovacích metod, aby technologie čínského podniku nebyly v Evropě zakázány, to se ale moc nepovedlo. Výroba neběží a prostor o rozloze 52 tisíc metrů čtverečních je k prodeji. Zrušena kvůli tomu byla i francouzská dotace ve výši 800 tisíc eur.
Samsung možná bude vyrábět 2nm čipy pro AMD. To by znamenalo velký návrat jihokorejské firmy do zakázkové produkce, kde se jí v posledních generacích tolik nedařilo. U Samsungu chtějí vyrábět i Apple a Tesla. Uvidíme, jaké z toho nakonec budou zakázky.
Intel definitivně prohrál 16 let trvající spor ohledně zneužití dominantního postavení na trhu. Evropská komise potvrdila, že Intel v letech 2000 až 2008 tlačit na výrobce PC, aby nenasazovali AMD a tak dále. Původní pokuta činila 1,24 miliardy dolarů, po odvolání je z toho 278 milionů dolarů. Dnes už je to stejně jedno, Intel se topí v problémech a AMD zabírá pozice jak v PC, tak serverech.
Intel se chystá koupit firmu SambaNova za 1,6 miliardy dolarů. Do ní investoval i současný ředitel Intelu Lip-Bu Tan, který je také předsedou představenstva. To rozjelo debaty o střetu zájmů. SambaNova by nicméně mohla být zajímavou strategií pro Intel v AI čipech, firma na jednom křemíku nabízí 64 GB paměti. Jde o jednu z alternativ, podobně jako Cerebras, největší AI čip na světě.
V USA vznikne nová továrna na zpracování vzácných kovů nutných pro výrobu polovodičů. Trump podepsal dohodu s korejskou firmou Korea Zinc, která má ročně generovat až 540 tisíc tun materiálů jako gallium, germanium, indium a dalších. Drtivé většině trhu dnes vládne Čína, hlavně v rafinerii.
Mozilla má nového výkonného ředitele. Stal se jím Anthony Enzor-DeMeo, který chce z Firefoxu mít důvěryhodný produkt postavený na transparentnosti monetizace a respektování soukromí. Zároveň mluví o zavádění AI funkcí.
Google ukončí svůj nástroj pro monitorování dark webu. Stane se tak v únoru roku 2026, a to po zhruba dvou letech fungování. Firma se chce zaměřit na jiné nástroje.
Indie vyvinula vlastní procesor. Je postaven na architektuře RISC-V, má dvě jádra a frekvence jeden gigahertz. Používá se 28nm výrobní proces. Indové míří pro použití v 5G, IoT a podobně a podobně jako jiné státy se snaží rozvinout čipový ekosystém.
Arctic posílá na trh novou generaci své teplovodivé pasty. MX-7 slibuje oproti předchozí generaci snížení teploty procesorů o zhruba dva stupně.
Databricks získal investici čtyři miliardy dolarů, což firmu ocenilo na 138 miliard dolarů. Tržby se dostaly na 4,8 miliardy dolarů (annual run rate).
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
