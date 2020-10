Kuki: černý kůň tuzemských IPTV služeb

Digitální televizi Kuki nabízí její autoři v mobilní verzi pro počítače a mobilní zařízení, nebo jako set-top box Arris 1113. Vývojáři zvolili model bez Wi-Fi připojení. Zatím jsme od klientů nezaznamenali požadavek, aby set-top box šel připojit pomocí Wi-Fi. Spíše se snažíme jít cestou, kdy bude set-top box úplně vyeliminován, vysvětluje Martin Havrda předseda představenstva společnosti Planet A, která stojí za vývojem Kuki společně s brněnskou společností SMART Comp., známou jako netbox.

ROZHOVOR: Kuki – vlastní platforma nám umožňuje operativně reagovat na potřeby zákazníků

Netypický přístup zvolili tvůrci Kuki i při programové skladbě, kterou svým zákazníkům nabízí. Řekli jsme si, že náš zákazník nedostane stovky kanálů, které sám ani nechce. U nás získá třicet nebo šedesát programů, z nichž polovina je pevně daná a vychází jednak z našich zákonných povinností a ze smluvních vztahů, které máme s poskytovateli obsahu. I mezi takto nadefinované stanice však dáváme pouze takové programy, které mají nejvyšší sledovanost. K nim pak zákazník dostane seznam kanálů, ze kterých si sám vybere dalších patnáct nebo třicet televizních stanic, popisuje Havrda.

V současné době má Kuki v nabídce přes sto šedesát televizních stanic, ze kterých si může zákazník svou nabídku sestavit, rozšiřovat a modifikovat podle vlastního uvážení. Nabídka šedesáti kanálů, z nichž polovina je pevně daná a polovina podléhá výběru zákazníka, vyjde předplatitele na 400 korun měsíčně, menší nabídka třiceti kanálů, z nichž opět patnáct záleží na výběru diváka, který svůj výběr může každý měsíc měnit, pak stojí 200 korun měsíčně.

Od nangu k vlastnímu řešení

Další zajímavostí operátora je vlastní vývoj celého systému. Nějakých sedm let jsme pro poskytování IPTV služeb používali platformu od externího dodavatele nangu.TV. Po dosažení kritické hranice počtu koncových zařízení v síti jsme se ale dostali do stavu, kdy jsme se potřebovali odlišit od jiných společností, jako je třeba O2 nebo T-Mobile, kteří využívají stejnou platformu. Subdodavatelsky nám prostě spolupráce s externím dodavatelem přestala dávat smysl, myslí si Havrda.

Ekonomicky nevycházela spolupráce s externím dodavatelem až tak špatně, ale šlo tam především o to, že jsme vývoj platformy nemohli takřka vůbec ovlivnit, tvrdí Jakub Jánský, obchodní ředitel společnosti Planet A. Jedním z hlavních požadavků obou společností bylo, aby se zákazník, který využívá naši službu na různých zařízeních, pohyboval stále v jednom uživatelském prostředí. Toho se nám bohužel dlouhodobě nepodařilo dosáhnout, což byl také hlavní důvod, proč jsme se rozhodli pro vývoj platformy vlastní, popisuje Havrda.

Adaptivní streaming pro pět profilů

Kuki se začala vyvíjet v roce 2014 a během loňského a letošní roku byla převedena zákaznická báze z původní platformy na novou Kuki platformu. Nyní je již také možné využívat Kuki kdekoliv, kde je internetové připojení splňující minimální technické parametry. Kuki tak není omezena pouze na sítě AIM či netbox, ale k dostání je de facto pro všechny, kdo o ni projeví zájem.

Minimální kapacita internetové přípojky by měla být dva megabity za sekundu se stálou odezvou ideálně do cca padesáti milisekund. Nicméně kapacita linky přestává pomalu být tím nejdůležitějším faktorem. Platforma totiž využívá adaptivní streaming a přizpůsobuje se tak rychlosti a kvalitě internetové přípojky dle aktuálních potřeb. Adaptivní streaming sice není naše know how, ale jeho současné nastavení a náš způsob implementace už za jistou formu know how považujeme, dodává Havrda. Pro jednotlivé kanály je připraveno až pět profilů, které dokážou obsloužit zákazníka na jakémkoliv připojení, i kdyby kolísalo.

Kolik zabere 166 kanálů?

Mezi další přednosti řešení od Kuki jsou klasické výhody IPTV technologie, jako je posun v čase, možnost nahrávání pořadů nebo VoD knihovna. Navíc Kuki umí nahrávat seriály, filmové série či televizní pořady tak, že zákazníci najdou odvysílané díly na jednom místě a nemusí nic složitě vyhledávat. Samotný TimeShift nezabírá mnoho, nahráváme celou nabídku 166 kanálů ve všech profilech po dobu dvou dnů, kdy výsledná kapacita dosahuje osmnácti terabajtů, vyjmenovává Havrda.

Za zajímavější číslo považuje Havrda nahrávky zákazníků, které Kuki ukládá po dobu tří měsíců a zabírají kapacitu dvě stě terabajtů. Navíc veškerá data neukládáme jen jednou, ale kvůli zálohování minimálně dvakrát. Je to neuvěřitelný objem dat, která musíme skladovat, popisuje Havrda.

Až čtyři zařízení současně

V současné době eviduje Kuki v platformě IPTV téměř šedesát tisíc zaregistrovaných koncových zařízení, skládajících se ze set-top boxů, chytrých televizí a mobilních zařízení. Každý uživatel má možnost registrovat maximálně tři fixní zařízení, jako jsou set-top box nebo chytrá televize, a k nim pak až čtyři mobilní zařízení s tím, že současně může sledovat obsah maximálně na dvou mobilních zařízeních. Samozřejmě ne každý uživatel využije možnosti sledování na více zařízeních. V průměru se můžeme bavit o dvou až třech koncových zařízeních na jednu domácnost, kdy každá domácnost má v průměru 1,25 fixních zařízení, rekapituluje Jánský.

Kuki ke stažení

Balení Kuki obsahuje set-top box Arris 112, HDMI a UTP kabel, napájecí adaptér a ovladač s bateriemi. Ovladač je menší, než jaký nabízí se stejným set-top boxem O2TV nebo T-Mobile TV. Menší rozměry může kompenzovat umístění ovládání hlasitosti na boku ovladače, což má ale za příčinu jeho občasné a nechtěné stisknutí, stejně jako tlačítka pro úplné ztišení.

RECENZE: Arris VIP1113 – přijímač připomínající UFO pro službu T-Mobile TV

Uživatelské prostředí je příjemné, přehledné a dá se s ním rychle sžít. Kromě programového přehledu se asi nejčastější kolonkou, do které uživatel služby zamíří, stane rubrika Seriály. Ta slouží jako jakási VoD/SVoD knihovna, ve které provozovatelé shromažďují jednotlivé cykly pořadů, vysílaných na nejpopulárnějších kanálech. Na jedné hromadě tak uživatelé naleznou seriály jako Teorie velkého třesku nebo Simpsonovi z Primy Cool, stejně jako prémiovou Gomoru ze Cinemaxu a další seriály z produkce HBO.

Samozřejmostí je u IPTV služeb oblíbený TimeShift pro všechny předplacené programy přístupný z programového průvodce, který je u Kuki stanoven na 48 hodin, stejně jako možnost nahrávání libovolného obsahu až do objemu jednoho sta hodin.

Kuki tak nabízí stoprocentně funkční alternativu mobilním operátorům, ryze české prostředí jednotné pro všechny podporované platformy a solidní zákaznickou podporu. A protože se internetová televize stává jasným trendem, může náš „černý kůň tuzemského IPTV“ svou kreativitou a prozákaznickým zaměřením ještě příjemně překvapit.