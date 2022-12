Lucie Balýová (AK Žižlavský): Rok 2023 bude nejspíš v insolvencích rokem kryptoměn

Rok 2022 ještě neskončil a už teď můžeme mluvit o rekordním počtu velkých krachů ve světě kryptoměn, které přinesl. Minulostí jsou projekty jako Luna, Celsius, FTX, v českém prostředí se nad propastí, nebo možná i za ní potácí XIXOIO.

Jak tyto pády ovlivní důvěru lidí v kryptoměny? A je krypto jako celek nafouknutá bublina, nebo jen pár jedinců kazí reputaci většinově udržitelného konceptu? O tom jsme mluvili s advokátkou specializující se na IT právo a současně i insolvenční správkyní Lucií Balýovou z advokátní kanceláře Žižlavský.

Část rozhovoru jsme přepsali do textu, celý si jej můžete poslechnout ve formě podcastu na službách, jako je Gogle Podcast, Apple Podcast, Spotify, nebo přímo zde:

Stává se vám, že se s klienty, kteří se zajímají o kryptoměny, později setkáte v insolvenčním řízení?

Zatím ne, je brzo. Insolvenční řízení má vždycky delší reakční dobu na to, co se děje aktuálně ve společnosti. Čekáme, že rok 2023 bude možná v insolvencích rokem kryptoměn. Možná se to ještě o rok posune. A pak je otázka, kde se s těmi klienty potkáme. Jestli ve velké skupině věřitelů, kteří budou uplatňovat své pohledávky za různým typem investic, nebo na straně dlužníků.





A na které straně podle vás budou?

Čekáme obě skupiny.

Insolvence jsou řešením situací, které povětšinou už mnoho jiných lepších řešení nemají. A zpravidla v nich není vítězů, jen poražených. Mohou v dnešní době ještě stát investoři do kryptoměn na straně vítězů?

Myslím si, že investoři do krypta nikdy nebyli na straně vítězů. Těch, co se jim to povedlo, jsou jednotky, ale je o nich hodně slyšet. A vedle toho je obrovská masa lidí, co do toho investovala právě v důsledku zveřejňování příběhů té hrstky úspěšných a očekávali stejný příběh. A teď jen počítají ztráty.

Čili kryptoměny nejsou dobrý zdroj přivýdělku nebo bohatství do budoucna?

Pokud do toho někdo chce investovat, měla by to být naprosto minoritní část jeho investic. Na hraní. Při vědomí veškerých rizik, a hlavně obrovského potenciálu ztrát, klidně až na nulu, jak nám ukazuje poslední zkušenost.

A když to srovnáme s potenciální ztrátovostí jiných typů investic, ať už jsou to akcie, fondy nebo jiné možnosti, jak si vedou kryptoměnové burzy a vůbec toto odvětví?

Je považováno za daleko nejrizikovější. A rozhodně by nemělo tvořit velkou část osobních úspor. Je třeba si uvědomit, že všechno, co takto investujete, můžete ztratit.

Letos jsme byli svědky krachu projektů jako Luna, Celsius, burzy FTX a čerstvě z minulého týdne je prošetřován projekt XIXOIO. Co to vypovídá o blackchainu, o kyberměnách a tomto sektoru?

Těžko říct, těch pádů – nechci říct, že je ještě málo, protože poslední dva měsíce jsou na tyto události celkem bohaté –, zatím to ale podle toho, co je publikováno, ukazuje na naprostou lehkomyslnost lidí, kteří měli investovaný majetek spravovat. Ale tady se neinvestovalo, tady se prostě spotřebovávalo. Nevznikala tam žádná hodnota.

Co by pomohlo předcházet těm potížím? Je to technologie, nebo právo, co pokulhává? A jak jsou vlastně kryptoměny řešeny regulačně? Nepomohlo by třeba, kdyby některé praktiky zmíněných subjektů byly regulatorně více postižitelné?

Tak pravda je, že právo není rok, ale tak pět za tím, co se děje ve světě kryptoměn. Nějaké regulace se sice chystají, ale než se dochystají, tak ten svět možná zase ujede o kus dál. Vím, že s tím jsem občas trošku otravná, ale myslím si, že by významnou měrou pomohla informovanost z oblasti finanční gramotnosti. Protože pokud lidi pořád slyší, že s nulovým rizikem budou mít vysoké zisky, tak to je přinejmenším podezřelé. A pokud se ještě pořád najde spousta lidí, co do toho jde a investuje, bude spousta místa pro nové projekty typu FTX.

Co je vlastně ve světě kryptoměn a těchto typů investic z vašeho pohledu rizikem?

Snadný přístup. Stačí vám mobil, deset minut registrace, ať jste kdekoliv, a můžete utratit obrovské množství peněz bez jakékoliv informovanosti. Naproti tomu, pokud půjdete do banky, klidně té vaší, a rozhodnete se investovat, než vám dovolí někam poslat peníze, minimálně s vámi projedou investiční dotazník. Nebo vás s ním aspoň budou otravovat. Bude tam nějaký třeba test investiční zdatnosti. Tohle v kryptu úplně chybí. Stáhnete si aplikaci, zaregistrujete se a už jenom zkoumáte, jak tam poslat peníze. A když to najdete, za 10 minut už máte investováno. To je ten průšvih. Jednak ta neinformovanost a zároveň ta rychlost, protože pokud nemáte čas se rozmyslet, jednáte impulsivně.

A je skutečně ten několikařádkový dotazník tím, co by pomohlo ochránit masu lidí před tím, že na kryptoměnách naráz přes noc zchudnou?

Jde o to zabránit impulsivním obchodům. Kdybyste měli čas nad tím přemýšlet, někoho se zeptat, nebo museli projít právě nějakou nepříjemnější registrační procedurou, třeba byste si to rozmysleli.

Jak rozpoznat Ponziho schéma, laicky řečeno takzvaný model letadla, kdy nově příchozí vydělávají na zisky seniorních předchůdců? Co jsou ty varovné signály?

V insolvenci, protože naše společnost aktuálně řeší několik věcí, kde vše nasvědčuje Ponzimu schématu, je ten rozpoznávací znak jednoduchý. Vysoká míra výnosů a prezentované nulové, nebo velmi nízké riziko.

A nad jakou hranicí už mluvíme o vysoké míře výnosů? Kdy je první náznak toho, že je něco v nepořádku?

Ve chvíli, kdy vám někdo tvrdí, že je výnosnost třeba 10–15 % ročně, při žádné, nebo velmi nízké míře rizika, tak už je to určitě na varovný vykřičník v hlavě.

Asi se shodneme na tom, že investování do krypta není úplně pro každého. Nebo doporučila byste své mamince, babičce, své úspory třeba i částečně svěřit do projektu ve světě jedniček a nul?

Rozhodně ne. Maminka se mě na to ptala právě pod vlivem toho, že slyšela o kryptoměnách, a jestli by to nebylo dobré, jak investovat úspory. Tak jsem se jí to snažila vysvětlit, že to určitě dobré není. A tím mířím i třeba aktuálně na český projekt XIXOIO. Měl krásnou reklamu v hlavním vysílacím čase před večerním programem. A ta rozhodně nebyla cílená na informované investory. Protože pokud něco dáváte před populárním seriálem pro ženy v 8 hodin večer, neočekáváte, že se následně bude někdo dívat do podmínek. Vaše cílovka nebude ten, kdo se o tom snaží najít informace a třeba si i přečte obchodní podmínky.

Čili už to by měl být zdvižený varovný prst před tím, že do této investice tedy ne?

Pro mě to byl důvod se na ten projekt víc podívat a hledat tam ty varovné signály. Jako třeba že rozhodnutí o výplatě investic bude čistě na té společnosti, neexistující sekundární trh, vlastně i dostatečně nekomunikovaný způsob těch investic.

Filozofie toho projektu je vlastně nahradit fungování akciové burzy, to znamená prodávat kapitál jinak než přes burzu a vyhnout se transakčním nákladům. Může být takovýto koncept životaschopný?

Myslím, že může, ale na druhou stranu i v oblasti obchodování prostřednictvím burz zažíváme větší otevřenost. Zase tomu pomáhají moderní technologie a různé aplikace. Myslím si, že i ty tradiční nástroje stačí a snaží se otvírat široké veřejnosti. A popravdě řečeno, celé krypto – já rozumím tomu, proč vzniklo – ale pokud se něco tváří jako peníze, funguje jako peníze a všichni se na to díváme jako na peníze, tak to asi peníze budou. Proč bychom ty, které už existují, nahrazovali něčím, co má stejnou funkci a žádný jiný velký přínos?

Třeba proto, že tím obejdu regulaci, placení daní a podobné záležitosti.

Přesně tak. Taky nebude úplně náhoda, že výkupné u kyberzločinců je vybíráno v bitcoinech. Je to kvůli dohledatelnosti. Ne, že by to dohledat nešlo, ale obrovská míra mezinárodní spolupráce a náročnost by byla tak masivní, že vlastně reálně ve chvíli, kdy to pošlete, nad tou transakcí ztrácíte kontrolu.

V podcastu se dále věnujeme kauze XIXOIO a pádu burzy FTX. Jaké si z nich vzít ponaučení? Jak je složité pro insolvenčního správce u zkrachovalých firem s digitálními aktivy najít majetek vhodný ke zpeněžení? A jaká je nejčastější výmluva úpadců, když nechtějí dát k dispozici svoje účetnictví? Poslechněte si celý rozhovor zde: