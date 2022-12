Pád burzy FTX je mým manažerským selháním, přiznává Brankman-Fried

Autor: Depositphotos

Zakladatel kryptoměnové burzy FTX Sam Bankman-Fried (SBF) poprvé veřejně promluvil od chvíle, kdy jeho podnikatelské impérium zkrachovalo. Přestože mu to jeho právníci rozmlouvali, poskytl listu The New York Times rozhovor prostřednictvím videopřenosu z Baham, kde FTX sídlila. Trval na tom, že se nikoho nepokoušel podvést. Připustil ale „obrovská manažerská selhání“ a nedbale vedené účetnictví.





„Nevěděl jsem, co se přesně děje,“ řekl SBF ale současně převzal odpovědnost za pád podniku. „Podívejte, podělal jsem to. Byl jsem výkonný ředitel,“ dodal. Podle svých slov se měl více zaměřit na řízení rizik, ochranu zákazníků a vazby mezi burzou a sesterskou firmou Alameda. Právě přesuny digitálních aktiv mezi těmito dvěma podniky nakonec důvěru v FTX položily na lopatky.





Na videopřenosu z konference DealBook se SBF oblečený v černém tričku chvílemi vrtěl, jak to během rozhovorů často dělával. Řekl, že veřejně mluví navzdory radám svých právníků, kteří mu nařídili, aby mlčel a „stáhl se do ústraní“. Dodal, že se rozhodl jejich rady nerespektovat. „Takový já nejsem,“ poznamenal. „Mám povinnost mluvit.“

Při otázce na dopady krachu společnosti na jeho vlastní budoucnost byl zdrženlivý. „Měl jsem špatný měsíc,“ odpověděl a rozesmál tím publikum. Krize prý snížila jeho čisté jmění na přibližně 100 000 dolarů. Z klubu dolarových miliardářů a s tím spojeného výsluní tak následoval rychlý pád. „Nemám žádné skryté finanční prostředky,“ dušoval se SBF. „Všechno, co jsem měl, jsem vložil do FTX.“

Přitom sama burza FTX byla ještě před krachem pod drobnohledem kvůli tomu, jak utrácela peníze. Například na Bahamách investovala 300 milionů dolarů do nemovitostí. SBF tyto výdaje v rozhovoru obhajoval tím, že se na Bahamy snažil získat špičkové talenty.

O své případné trestní odpovědnosti SBF mluvit odmítl. „Bude čas a prostor, abych se zamyslel sám nad sebou a svou budoucností,“ poznamenal s dovětkem, že „zatím ještě nenastala ta správná chvíle.“

FTX vyhlásila bankrot 11. listopadu poté, co znepokojení klienti vytáhli ze svých účtů šest miliard dolarů a burza se potýkala s nedostatkem likvidity. Následně konkurenční kryptoměnová platforma Binance odvolala svůj původní návrh, že by svému rivalovi pomohla z problémů.