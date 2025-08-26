Martin Kopta: Web úplně nezmizí, bude ale pro lidi něčím, co se používalo v minulosti

„Kdyby před pár lety Google řekl, že zpoplatní vyhledávání, nejspíš by sis klepal na čelo. Dneska myslím, že lidé z našeho okruhu automaticky každý měsíc vypláznou minimálně jedno pětikilo za ChatGPT. Zároveň se bojíme okamžiku, kdyby to někdo vypnul, protože už jsme si na AI tak zvykli, že bez ní nejsme schopní pracovat,“ popisuje jednu z aktuálních změn našeho přístupu k internetu UX designér a výzkumník Martin Kopta.
V rozhovoru jsme probrali možný konec klikání na odkazy a chození na weby, rostoucí používání AI chatbotů či soumrak vyhledávačů, které u mladé generace nahrazují například influenceři. Rozhovor s Martinem Koptou si můžete poslechnout ve formě podcastu na svých oblíbených podcastových službách nebo přímo zde:
Nabízíme vám také přepis části podcastového rozhovoru do textu:
Budeme dnes mluvit o tématu, které pro mě je velmi aktuální, žhavé a hodně se týká mojí práce. Mám pocit, že se hodně mění uživatelské rozhraní webu. Jde o to, jak chodíme na webové stránky, jak vyhledáváme a podobně. Google nedávno i v Česku zpustil tzv. Přehledy od AI (AI Overviews), takže už dává spíš odpovědi, než by od něj člověk dostal seznam odkazů. Vnímáš to jako velkou změnu uživatelského rozhraní a toho, jak používáme web, nebo jak ho budeme používat?
Myslím, že se ta změna ještě úplně neprojevila. Pořád máš v Googlu hledací pole, i když je oproti třeba ChatGPT poměrně malé, je to pořád ten jeden řádek, takže Google nebo vyhledavače obecně signalizují, co asi od tebe čekají. Kdežto ten chatbot ti velkou plochou pro text říká: klidně se rozepiš.
A zároveň je Search Engine Result Page, prostě SERP, stránka s výsledky vyhledávání, pořád víceméně stejná, jenom horní část je teď nahrazená přehledem od AI. Rozhraní samotné se vlastně úplně nemění a je to asi dobře, protože lidé jsou konzervativní a spíš si na to zvyknou.
A až si zvyknou to používat, můžete Google, nebo ostatní vyhledavače, udělat nějaké větší změny. Myslím, že ve výsledku se budou muset změnit úplně všechny. Kdyby ses chtěl podívat, kam to může dospět, otevři si Bing a přepni se na Copilota – tímhle směrem se to asi bude postupně ubírat všude.
Čili konverzační rozhraní.
Určitě.
Google má ve Spojených státech takzvaný AI Mode, což je karta s konverzačním rozhraním. Zatím se dá tedy přepnout. Předpokládám, že tohle bude za čas nový standard ve všech vyhledavačích. A to tedy bude významnější změna?
Teď trochu věštíme z křišťálové koule a podle mě to nevědí ještě ani lidé v těch vyhledavačích, protože to je čerstvá věc. Ale myslím si, že se Přehledy od AI dostaly na přední místo ve výsledcích hledání kvůli tomu, že se vyhledavače snaží bránit před potenciálním odlivem uživatelů směrem k ChatGPT nebo k Perplexity a podobně. Jako vždycky je potřeba podívat se na mladé uživatelé. Minulých 5 let jsme blbnuli kvůli TikToku a cílovka do 25 let je teď strašně v adopci AI chatbotů a vyhledavače se myslím brání odlivu těchto uživatelů.
Tomu rozumím, jsou pod tlakem. I firmy jako Google, který má světově dominantní vyhledávač, jsou nucené používat AI technologie a integrovat je do svých služeb, aby zabral pokud možno co největší část trhu s LLM. Takže rozumím tomu, proč to nejspíš dělají. Jenom mě zajímá, co to přinese. Vypadá to, že dalším krokem bude přechod k hlasovému vyhledávání.
Já bych možná šel ještě dál a řekl bych prostě multimodálnímu. Když si dnes plánuješ cestu od někud někam, všechny plánovače ti říkají, jdi 200 metrů pěšky, půjč si kolo, dojeď 2 kilometry, tam sedni na vlák a pak přepluj na přívozu. Podobně budou fungovat vyhledávače. Budeš s nimi konverzovat a je asi vcelku jedno, jestli ti okolnosti dovolí mluvit nahlas, nebo jestli to budeš psát, ale zároveň se očekává, že do konverzace nahraješ obrázky nebo něco vyfotíš nebo uděláš screenshot, něco vyznačíš na stránce, která tě bude zajímat a něco si o ní budeš chtít dohledat. A tato multimodalita, to bude ta velká změna.
Proto jsem říkal, že to, na co se díváme dneska, je hodně konzervativní pohled na vyhledávání. Kdyby Google chtěl, může si výsledky, které teď generuje AI, vygenerovat z dat, která měl už kdysi dávno. Jenom si to dosud nedovolil s ohledem na lidi, kterým ten obsah bere. Ale klidně to mohl generovat už dřív, žádnou pokročilou AI na to nepotřeboval. Když se podíváš na nejčastější dotazy, tak na všechny už zvládal perfektně odpovídat strukturovanými daty.
To je pravda, hodně vykrádal Wikipedii (smích). Každopádně to není první změna rozhraní, které používáme pro přístup k webu. Web třeba začínal více méně textově…
Můžeme se vrátit do doby Altavisty, samozřejmě.
Já si ji pamatuju.
Já pravě taky (smích). Chtěl jsem zmínit jméno Kevin Mitnick, který – když ho propustili z vězení – se ptal: „A kde je Altavista?“ A oni mu smutně oznamovali, že už je Google. Myslím, že kdyby se teď někdo po deseti letech probudil, bude se asi hodně divit, jak se vyhledávání hodně změnilo. Dřív bylo třeba striktně oddělené, co je hledání ve zprávách, v produktech, v obrázcích… Dnes už je lidem vcelku jedno, v čem hledají. A když se dnes podíváš na stránku výsledků vyhledávání, i když tam třeba shrnutí od AI není, musíš přirozené výsledky složitě hledat. Na první obrazovce, která se zobrazí při prvním načtení, jsem přirozené výsledky hledání skoro nikdy neviděl.
Vytlačila je reklama.
Nejenom reklama, ale také produktový výsledky, shrnutí z autoritativních zdrojů, jako je ta Wikipedie. Víc než polovina dotazů, které člověk položí Googlu, neskončí tím, že by někdo kliknul na odkaz na nějaký web.
To je pravda. K tomu se vyhledávače postupně snaží dostat. A teď se mluví o nástupu tzv. zero-click webu, na kterém se nebude vůbec na nic klikat.
Když jsem před deseti lety pracoval v Seznamu a dělali jsme tam různé experimenty s vyhledávačem, měli jsme sen udělat z vyhledávačů odpovídače. A tam to zrovna teď dospívá. Už si nebudeš informace vyhledávat tak, že si otevřeš webovku a zhodnotíš, že tahle to není, tak klikneš na druhý výsledek v pořadí. Budeš prostě předpokládat, že ti odpověď dodá rovnou stránka výsledků a že ti ji dobře vyzdrojuje, abys nebyl za hlupáka, až ji budeš někde citovat.
Já jsem si na dnešní rozhovor udělal přípravu, takže mám taky informace vyzdrojované, protože úplně ještě nevěřím tomu, co mi shrne AI. Jsem daleko radši, když mi dá autoritativní zdroj, třeba z Wikipedie, nebo když si můžu sám proklikat výsledky hledání.
Ale mně už je taky přes 40 let a když se dívám na to, jak s vyhledáváním pracují moje děti, tak k němu přistupují stejně jako já jsem jako malý přistupoval k televizi. Byla to pro mě naprosto všední věc. Narodil jsem se do světa, kde už existovala, a vůbec mě nenapadlo ji zpochybňovat nebo ji nějak kriticky posuzovat. Myslím si, že mladí uživatelé internetu to teď budou mít stejné.
Jsou na tohle nějaké výzkumy, které potvrzují, zda rozdíl mezi generacemi opravdu existuje? Nebo vycházíš z toho, že mladí používají hodně sociální sítě, TikTok a podobně?
Strašně se to mění věkově, ale i kulturně. Já třeba hodně sleduju, jakým způsobem se s vyhledáváním pracuje v jihovýchodní a východní Asii, a tam se třeba skoro nechodí na web. A kvůli AI a těm shrnutím to myslím v budoucnosti bude dost podobné i v Evropě a v Americe.
Když se podíváš na provoz na internetu v Číně, tak tam mají svoji superaplikaci WeChat a když se chtějí něco dozvědět, zeptají se influencera. U nás děti už poměrně často místo toho, aby šly hledat na Google, hledají na TikToku. Mě by něco podobného vůbec nenapadlo, ale vývoj jde tímto směrem.
To, že jsme byli zvyklí číst webové stránky, a věděli jsme, že webovka má URL, která se dá zkopírovat a poslat e-mailem, se velmi záhy stane minulostí. Směřujeme k tomu, že datové zdroje někde budou, ale za pár let může být web pro lidi něco jako byl pro nás Gopher. Věděli jsme, že existoval, že je hodně podobný webu, který známe, ale že fungoval trošku jiným způsobem. Nebo FTP, že ano. Před 20 lety jsme byli zvyklí nahrávat a stahovat počítačové programy z FTP a dneska nikdo neví, co to je.
Myslím si, že tam někam směřujeme. Jen toho influencera z TikToku nebo z WeChatu nám nahradí AI asistent, kterého se budeme ptát a budeme mu důvěřovat. Jen nevím, kde bude brát data.
To je klasická otázka „vejce, nebo slepice.“
Ano, až vy zkrachujete, protože nebudete mít traffic z Googlu, kdo bude psát články?
Asi AI.
A kde bude brát ta data?
Bude se asi nějak cyklit. To je samozřejmě otázka, kterou si taky kladu. Nejspíš bude AI psát pro AI. Už teď je hodně obsahu na internetu psáno „roboticky“ a asi ho bude přibývat.
To dává smysl, mít nějaké strukturované datové zdroje a do vázané řeči pro lidského uživatele je pak převádět nějak automaticky.
Takže se časem z internetu stane víceméně Wikipedie, zdroj dat. A nad tím bude vrstva chatbotů nebo čehokoliv, které nám budou informace prezentovat tak, jak si uživatel bude přát.
Myslím, že tahle věc se nastartovala už tak před 15 lety s velkým nástupem walled gardens v podobě sociálních sítí. Spousta obsahu je dnes někde, kam se nedostaneš, dokud se nezaregistruješ. Jako uživatel máš smůlu, a i když třeba dostaneš přímý odkaz, není ten obsah volně dostupný.
V posledních pár letech se to týká dokonce i zpravodajského obsahu. Buď platíš svými daty, nebo musíš mít předplatné. Třeba v Německu typicky musíš platit téměř za všechno. Takže je otázka, jestli ty datové zdroje nakonec nebudou soukromé a jestli je potom AI nástroje nebudou nakupovat. My se pak budeme chodit ptát nějakého AI asistenta, kterého si budeme platit.
A to je další věc. Kdyby před pár lety Google řekl, že zpoplatní vyhledávání, nejspíš by sis klepal na čelo. Dneska myslím, že lidé z našeho okruhu automaticky každý měsíc vypláznou minimálně jedno pětikilo za ChatGPT. Zároveň se bojíme okamžiku, kdyby to někdo vypnul, protože už jsme si na AI tak zvykli, že bez ní nejsme schopní pracovat.
O tom jsem taky uvažoval. Jak se změní byznys model Googlu, když ve vyhledávání bude informace nabízet v konverzačním módu nebo mi je bude rovnou číst a já ani nebudu muset chodit na web. Co to udělá s reklamními příjmy Googlu? Nejspíš nakonec reklamy dostane i do tohoto způsobu sdělování informací, takže chatbot bude třeba vkládat do odpovědí reklamní sdělení. Také je možné, že se přeorientuje na to, že bude prodávat Gemini nebo jiné AI aplikace.
Pak může vzniknout taky něco jako veřejnoprávní vyhledávání… Když se vrátím k tomu období, kdy jsem se začal orientovat ve světě a koukal jsem na televizi, tak bylo vlastně běžné, že jsme ji chytali přes anténu a nebyla zakódovaná. Dneska je klasické televizní vysílání na ústupu a je doménou spíš starší populace, která je na něj zvyklá. Koukáme na Netflix a podobné streamovací služby, kde si člověk vybere, na co se chce podívat.
Myslím si, že podobné to bude brzo i s webem. Asi úplně nezmizí, ani fulltext asi úplně nezmizí. Ostatně, když jsme se bavili o tom, jak dnes vypadá stránka výsledků hledání, tak já mám přednastavenou zkratku do adresního řádku. Napíšu G mezera a pak hledací pole, protože mám rovnou přepnuté hledání, abych neměl na result page ten obohacený search, protože chci mít jenom fulltextové výsledky. Ale, jak jsem říkal, je mi přes 40 let, a moje děti asi to, že se jim zobrazuje produktová nabídka, nebudou považovat za nějakou újmu.
