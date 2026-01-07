Méně řečí, více akce. A část startupů skončí. Tak vidí rok 2026 v AI čeští technologičtí hráči

„Očekává se, že hype kolem AI v roce 2026 částečně opadne, ale adopce technologií naopak výrazně zrychlí,“ říká Michal Šmída, šéf RockawayQ, investiční divize Rockaway Capital, která se zaměřuje na AI.
To, že se mění tempo i nároky, potvrzují i další investoři. O proměně očekávání v technologickém světě už pro Lupu mluvil investor Vojta Roček. Podle něj dnes AI vytváří tlak na výrazně rychlejší a zároveň levnější vývoj. „Zakladatelé přicházejí s představami metrik, jako bychom se bavili dva roky zpátky. Ale trh se obrovsky pohnul a startup, který roste v tehdejším tempu, už nikoho nezajímá,“ popisuje.
„Na jaře nástup umělé inteligence DeepSeek probudil i poslední ‚spáče‘, kteří do té doby brali AI na lehkou váhu. Dnes všechny startupy i VC fondy aktivně využívají AI ve vývoji softwaru, analýzách, zákaznické podpoře, interních procesech, rychlých inovacích, optimalizaci produktu, a tak dále,“ popisuje svůj pohled Jan Staněk, řídící partner Purple Ventures.
Současně ale přichází vystřízlivění. „Dá se čekat, že část AI startupů skončí, když se ukáže, že stojí jen na pěkných demoverzích bez byznys modelu a bez vlastních dat, která by jim dávala výhodu,“ myslí si spoluzakladatel startupu Dateio Ivan Dovica.
Kde AI sledovat…
Nepřekvapivě AI vidí jako klíčovou ti, kteří své služby okolo ní staví. Jedním z takových startupů je E2B, které mimo jiné vytváří virtuální prostředí pro umělou inteligenci tak, aby si práci natrénovala v bezpečném prostoru, než ji tvůrci pustí do velkého světa.
„Teď je důležité, aby agenti dokázali bezpečně a předvídatelně dokončovat celé pracovní procesy. Proto budou největší roli hrát technologie, které jim to umožní,“ říká Václav Mlejnský a hovoří přitom o oblasti, ve které se právě E2B pohybuje: jak umělé inteligenci v podobě samostatného agenta poskytnout sandbox, sledovat ji a podporovat v tom, aby zvládla úkol od začátku do konce bez dohledu. „Tyhle vrstvy určí, kde bude AI v roce 2026 opravdu fungovat v praxi, a kde narazí na limity,“ říká. Klíčové má být mimo jiné to, jak firmy takovou AI „obrandují“.
Mlejnský předpovídá, že s nasazením a jasnými pravidly pro něj hype postupně ustoupí. „AI se tak stane něčím, co není potřeba neustále zdůrazňovat, bude jednoduše běžet na pozadí a podporovat řadu interních procesů, podobně jako jiné technologické služby, které bereme jako samozřejmost,“ myslí si.
„I v tomto roce budou zásadní inovace vznikat kolem AI,“ předpovídá Hubert Palán, zakladatel a CEO Productboardu. Podle něj se AI posune z dílčích úkolů do role skutečné součásti pracovních procesů. „Už nyní vznikají řešení, která uživatele provedou celým úkolem, pomáhají chápat souvislosti a navrhují další kroky. AI se tak stává součástí samotného rozhodování – poskytuje nejen odpovědi, ale podporuje přemýšlení nad problémem,“ vysvětluje.
… a kde AI vypustit
„Zatímco v kancelářích se bude řešit agentní software, v průmyslu, logistice a infrastruktuře začne AI stále častěji ovlivňovat fyzický svět. Robotika, autonomní systémy, optimalizace výroby nebo správa sítí přestávají být experimentem a stávají se běžnou součástí provozu,“ předpovídá Česká asociace umělé inteligence. V tomto pohledu je pro firmy jednoznačně jasné, jestli se k ní přiklonit: ve fyzickém světě je návratnost investic do AI velmi dobře měřitelná, každá minuta odstávky či ušetřený pohyb má jasnou hodnotu.
Podobně vnímá rok Filip Kirschner, obchodní ředitel a spoluzakladatel firmy Applifting. Ten očekává pilotní projekty humanoidních robotů v logistice a výrobě.
Kromě továren a dalších výroben má podle odborníků zabrat ještě jednu část světa, která dosud patřila lidem. Pokud může umělá inteligence skutečně samostatně fungovat a jednat podobně, jako jedná člověk, není důvod, aby se nesetkávaly různé umělé inteligence bez zásahu lidí. Což má zajistit vznik celé nové ekonomiky.
„Díky novým protokolům (jako jsou MCP a x402) již dnes agenti dokáží sami vyhledávat a nakupovat nové služby či produkty. Očekáváme obrovský rozvoj v této oblasti a počátek nové agentní ekonomiky. V ní bude významná část globální ekonomické aktivity probíhat autonomně mezi stroji, a to s velmi omezeným, nebo dokonce žádným lidským dohledem,“ předpokládá Jan Čurn, zakladatel a šéf Apify.
„Těším se hlavně na osobní asistenty, kteří budou opravdu užiteční. Ne jenom hlasové rozhraní k telefonu, ale nástroje, které znají kontext, kalendář, úkoly i priority svého uživatele, a umí za něj část práce skutečně převzít,“ rozvíjí podobný koncept Kirschner.
Ten kromě toho vyhlíží humanoidní roboty i v domácnostech. Jestli se skutečně letos uplatní, nebo je ještě příliš brzy, to se podle něj teprve ukáže. Že ale pracovat mezi lidmi budou, je podle něj zřejmé.
„Myslím tím roboty, kteří nepracují jen v kleci u pásu, ale zvládnou běžné úkoly v prostředí navrženém pro lidi. Třeba robot ve skladu, který bere krabice z palety, naskládá je do regálu, zavolá si výtah a přiveze je na balicí linku. Nebo robotický pomocník ve výrobě, který střídá lidi na fyzicky náročných směnách, ale používá stejné nástroje a pohybuje se ve stejném prostoru,“ popisuje.
Takové technologie se ukazovaly už v loňském roce – od skladových samostatně se pohybujících robotů v zahraničí, kteří už se neschovávají za plotem, aby neohrozili lidi, ale běžně fungují s nimi. Až po technologii vyvíjenou v Česku, která má zajistit kooperaci strojů i jejich samostatný vydedukovaný pohyb na základě jednoduchého příkazu od člověka.
Poznej skutečný obsah
Umělá inteligence ale nebude měnit jen výrobu a logistiku. Stejně zásadně promění způsob práce s informacemi a obsahem. „Součástí tohoto trendu jsou i nové přístupy jako vibe coding, které jsou aktuálně ve fázi, kdy primárně akcelerují práci vývojářů a postupně se dostávají i mezi nevývojáře,“ říká Patrik Šimek, spoluzakladatel a technologický ředitel startupu Make, který se právě na vibe coding zaměřuje.
Díky tomu má stoupat počet lidí, kteří jsou schopni vytvářet nejen software, ale i jakýkoliv jiný obsah. „To povede k explozi nových služeb, produktů a AI-generovaného obsahu. Zatímco historicky byla hlavní brzdou složitost tvorby obsahu, v roce 2026 a dále se klíčovým omezením stane distribuce. Na tomto trhu uspěje ten, kdo dokáže dostat obsah k lidem a získat si jejich pozornost,“ předpovídá Čurn.
„Krátkodobě budou hodně vidět hlavně nástroje pro AI video a multimodální obsah. Už dnes je možné za zlomek původních rozpočtů vytvářet kampaně a vizuály, které dřív vyžadovaly velké produkční týmy. Bez silného lidského nápadu budou výstupy ale jen prázdné a zaměnitelné. AI zlevní výrobu, ne kreativitu,“ myslí si Marek Přibáň, CEO Ackee.
Podobně jako má dopad lidský zásah do výstupů i samostatné AI, odráží se umělá inteligence v lidech. Měnit má třeba způsob, jak lidé nakupují, i když už teď využívají technologie v online prostoru.
„Nepřekvapí mě, když se v příštím roce objeví první ‚AI shopy‘, kde tradiční bludiště kategorií a filtrů nahradí jediný konverzační řádek. Vidíme, že lidé s chutí vybírají zboží s pomocí AI nástrojů jako ChatGPT, protože jsou zahlcení obrovskou nabídkou v e-shopech, ze které si jako laici prostě nedokážou bez pomoci vybrat,“ předpovídá Gejza Nagy, CEO Luigi’s Box, který pomáhá personalizovat e-shopy.
Předpokládá, že AI dokáže v internetových obchodech nahradit ty služby, které zajišťuje prodavač v obchodech kamenných. „Umožňuje totiž, aby i v e-shopech existoval prodavač, tentokrát digitální, který dokáže zákazníkovi nejen zboží najít, ale i argumentovat, proč je právě tento produkt pro něj ten pravý,“ říká. Podle něj to nicméně znamená mimo jiné to, že některé e-shopy budou sledovat, jak jim vztah se zákazníkem přebírají externí globální asistenti.
