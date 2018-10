 »  Michal Illich: vyvíjím služby, které mi na Internetu chybí

Nova drží veškeré dohody. To, co mi přislíbili, jsem také dostal zaplaceno.

Hledal jsem název, který by měl volné všechny domény, jež by byly v budoucnu potřeba. Udělal jsem jednoduchý skript, který vyhodil několik kandidátů. Ty jsem následně probral s kolegy, známými a rodinou. Nakonec z toho vyšlo nejlépe právě Jyxo.

Lišila se nějak práce v CME od toho, na co jste byl dříve zvyklý?

Byl jsem poprvé v životě někde zaměstnán. Pokoušel jsem se dodržovat pracovní dobu a chodit do práce pravidelně.

Co jste měl v CME na starost?

Byl jsem na pozici šéfa vývoje. Dohlížel jsem nad všemi programátory, jak těmi původními z Jyxa, tak i nad týmem, který byl na Nově.

Z hlediska návštěvnosti byl pro Novu asi nejzajímavější blogovací systém Blog.cz, který koupí Jyxa získala. Jak tato služba dnes funguje?

Funguje docela dobře, zvláště pokud se podíváme na konkurenci, která za poslední roky zaznamenala velký pokles návštěvnosti. Bloguje.cz je například na třetině původních čísel, Sblog už je v propadlišti dějin. Blog.cz za poslední rok dokonce o trochu vyrostl.

Kolik má tedy dnes Blog.cz uživatelů a kolik z nich je aktivních?

V září to byly necelé dva miliony uživatelů. Počet blogů je vidět na homepage, je jich okolo 800 tisíc.

Když Nova Blog.cz přebírala, tak se psalo, že je to v nadsázce takový „pytel blogujících teenagerek“. Jaký je dnes profil standardního uživatele?

Sociodemografické údaje jsem bohužel neviděl více než půl roku. Oproti všeobecnému zdání, které popisujete, ale sociodemografické informace od Netmonitoru ukazovaly, že je tam teenagerů méně, než jak se může na první pohled zdát. Na druhou stranu je potřeba říci, že právě teenageři jsou velmi aktivní a proto to vytváří dojem, že je jich tam spousta.

Spolupracujete ještě nyní s Novou?

Ne. Byl jsem tam na plný úvazek do konce dubna. Do konce října jsem pak působil jeden půlden v týdnu jako konzultant.

Jak se díváte na působení Novy na webu?

Na to, co Nova za poslední dva roky udělala na Internetu, se dívám pozitivně. Je zřejmé, že každá televizní společnost musí figurovat na Internetu. Pozornost diváků se přesouvá z televizní obrazovky na tu počítačovou. Na webu mohou sice konzumovat podobný obsah, ale s daleko větší interaktivitou a možností volby. Televize, které by neinvestovaly do Internetu, by prospaly svou příležitost a mohlo by je to do budoucna ohrozit jejich pozici.

Pamatujete si, kdy vás napadlo, že začnete provozovat blogovací systém?

Někdy v roce 2004 jsme koupili od Petra Sršně doménu blog.cz, z dnešního pohledu za velmi dobré peníze. Půl roku poté byl spuštěn blogovací systém.

Co bylo tím hlavním impulsem?

V té době mi bylo jasné, že blogy jsou velká věc.

Nebál jste se, že s tím přicházíte pozdě? Tehdy už přece existovaly zahraniční, ale i české blogovací systémy?

Podnikatel se hlavně nesmí bát. Pokud má dobrý nápad a schopnosti jej realizovat, tak se do toho musí pustit, konkurence nekonkurence. Ze zpětného pohledu vidím, že konkurence, ať už ta zahraniční nebo tuzemská, Blog.cz nezbrzdila, ale naopak mu pomohla daleko lépe se vymezit.

Odmala jste se zajímal o počítače. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl studovat na vysoké škole psychologii?

Psychologie se velmi dobře doplňuje s technickým vzděláním. Byl jsem přijatý jak na MatFyz, tak na psychologii, a vybral jsem si psychologii proto, že porozumět lidem, je podle mého názoru důležité. Psychologie vám toto může poskytnout nebo vám s tím pomoci.

Dostudoval jste ji?

Stále studuji a dokonce jsem studium nedávno restartoval. Maximálně totiž můžete studovat deset let a to už jsem prošvihnul. Tak jsem začal opět od začátku a nechal si uznat některé předměty. Už jsem v „druháku“.

Co vám tedy toto dlouhé studium dává?

Když to přenesu na oblast Internetu, tak mi to například pomohlo při navrhování uživatelského rozhraní. Musíte být schopný se vcítit do potřeb běžného uživatele.

Proč vlastně vzniklo Jyxo?

Prvních 18 měsíců jsem byl hodně pilným studentem a potom se to začalo kvůli podnikání měnit. Když jsem začal studovat, tak jsem dělal pro firmu Empyreum, která také vyvíjela vyhledávače. Nebyl jsem tam ale spokojený, protože jsem se domníval, že v ní mám menší podíl, než odpovídal práci, kterou jsem pro firmu odvedl, a tudíž jsem rozhodl odejít a svůj podíl prodat. Asi rok nato jsem založil vlastní firmu.

Čím bylo dané, že předmětem podnikání se stane vývoj vyhledávače?

Vždycky dělám to, co mi na Internetu chybí. Nevyhovovaly mi vyhledávače, tak jsem dělal vyhledávač. Podobně to bylo například s chatem nebo auditovacím softwarem. V těch prvních letech vznikaly projekty právě z mé vlastní potřeby.

Firmu jste založil sám?

Ano. A dokonce jsem dlouhou dobu byl jejím jediným zaměstnancem. Ještě v době, kdy firma získala první zákazníky jako Atlas nebo Český Telecom, tak jsem na tom dělal sám.

Jaké jste měl zpočátku plány? Myslel jste si třeba, že porazíte Seznam a zválcujete trh nebo už vám tehdy bylo jasné, že půjdete cestou prodeje technologie?

Nikdy jsem neměl plán dělat vyhledávač pro koncové uživatele, chtěl jsem prodávat technologii. Jyxo.cz bylo v podstatě takovou výkladní skříní toho, co dokáže firma udělat. Nezáleželo příliš, jestli tam chodí pět lidí nebo padesát tisíc lidí.

Když říkáte, že je důležité klást důraz na uživatelské rozhraní, proč Jyxo vyhledávač nebyl nikdy určen pro lidi, ale pro firmy?

Bylo mi jasné, že dříve nebo později český trh ovládne Google. Budovat něco pro koncové uživatele mohlo přinést pouze dočasný úspěch. Vidíte například, co se stalo Centru, které do vývoje investovalo mnohem více úsilí a teď z toho není téměř nic.

Bylo už v roce 2002, kdy vzniklo Jyxo, jasné, že všechny převálcuje Google?

Začalo se to ukazovat někdy mezi lety 2003 a 2004, kdy Google, přestože měl vyhledávání relativně špatné, co do lingvistiky, tak přesto nabíral tržní podíl. Bylo tedy jasné, že jakmile začnou vyhledávání lokalizovat, malé vyhledávače nemají šanci.

Nepřekvapuje vás tedy, že v roce 2010 má Seznam stále tak velký tržní podíl?

Překvapuje. Asi všichni čekali, že jeho podíl bude klesat a bude klesat rychleji. Myslím si ale, že kvalita vyhledávání s tím nemá moc společného. Lidé jsou na Seznamu proto, že tam mají e-mailovou adresu, zpravodajství atd.

Kdy se podle vás Google stane v Česku jedničkou?

Je to opravdu těžké hádat. Když plácnu od boku, tak řeknu, že to bude za pět let. Mám tím na mysli vyhledávání.

Používá dnes někdo vyhledávací technologii z dílny Jyxa?

Například Telefónica O2, Univerzita Karlova, Vodafone či některé slovenské portály.

Kdy jste začal přemýšlet o tom, že byste Jyxo prodal?

Příliš jsem o tom nepřemýšlel. Firma byla zisková a neměl jsem žádnou potřebu prodat. Na druhou stranu, když přišly nabídky, některé z nich byly zajímavé, tak jsem začal s jedním ze zájemců jednat.

Proč jste nakonec jednal o prodeji pouze s CME?

Bylo to hlavně proto, že jsem na další jednání neměl energii. Jednání se CME a Centralway byla natolik náročná, že jsem neměl kapacitu shánět konkurenční nabídky. Zpětně by bylo samozřejmě lepší, kdybych si nějaké nabídky zajistil, protože to je jediný možný způsob, jak navýšit prodejní cenu. Vzhledem k tomu, že nabídnutá cena ze strany CME byla dostatečně dobrá, jsem neměl v podstatě potřebu ji zvyšovat.

Jak zpětně hodnotíte spolupráci s Centralway?

Hodnotím to neutrálně. Pozitivní byl už zmiňovaný prodej Jyxa CME, na druhou stranu v pozdějších fázích jednání o prodeji se ukázalo, že Centralway má větší snahu maximalizovat cenu svého podílu a ne cenu firmy, což je něco, co jim zazlívám. Dobrý investor by se takto chovat neměl.

Co děláte v současné době?

Založil jsem novou firmu, která se jmenuje Wikidi a pracuji na stejnojmenném projektu. Wiki znamená stejně jako například u Wikipedie svobodné šíření informací pod open source licencí.

Čemu se bude věnovat Wikidi?

Když se podíváte na Wikipedii, tak tam uvidíte relativně dlouhé encyklopedické články. Na Wikidi se snažíme nabízet informace ve formě krátkých tabulkových dat. Například se bavíme o parametrech produktů, ale stejný koncept funguje dobře i pro jiná hesla – osobnosti, státy atd. Jedná se v podstatě o cokoli, co si můžete představit ve formě tabulky.

Proč Wikidi?

Wiki znamená rychlý přístup k informacím a písmeno „d“ pak reprezentuje slovo „databáze“. „i“ je tam jen tak.

Je to projekt, který má lokální ambice?

Nikoliv. Jeho ambice jsou globální.

V současné době už funguje?

Existuje v interní betaverzi a chtěli bychom jej spustit v řádu měsíců.

Říkáte, že je to systém wiki, takže asi předpokládáte, že se do něj zapojí autoři z řad uživatelů. Jaké je kritické množství uživatelů, aby ta služba bylo životaschopná?

Co se týká tvorby uživatelského obsahu, tak jsem spíše skeptik. Snažíme se ten koncept postavit tak, abychom nebyli závislí na tom, zdali nás uživatelé editují či nikoliv. Zdroje si sháníme sami a data aktivně editujeme.

Existuje po informacích ve formě tabulky mezi internetovými uživateli poptávka? Proč by měli lidé chodit na Wikidi a ne na Wikipedii?

Na Wikipedii například některé informace vůbec nenajdete. Taky si myslím, že je trendem konzumovat informace v daleko kratší formě. Před lety bylo populární blogování, dnes ho nahradilo tweetování. Objem informace se zkracuje. Stejně tak se zmenšuje schopnost lidí větší informace pojímat. Mladá generace článek na Wikipedii nepřečte. Potřebuje informace vidět v přehledné a srozumitelné formě.

Jaký je obchodní model pro takovou službu?

Mám trochu luxus v tom, že nemusím několik dalších let přemýšlet nad tím, jestli to má vydělávat peníze. Výhledově si dovedu představit reklamu v neinvazivní formě nebo spolupráci s e-shopem.

Zatím Wikidi financujete z vlastních zdrojů, dovedete si představit, že byste přibral investora?

Ano, ale nebylo by to kvůli získání financí, ale kvůli zkušenostem a kontaktům.

Kromě Wikidi se podílíte ještě na nějakém jiném projektu?

Většinu času trávím nad Wikidi, ale chtěl bych také spustit Devel.cz – komunitní web pro vývojáře.

Jste v nějakém projektu zainteresovaný jako investor?

Pokud pominu CrazyTomato, do kterého jsem investoval už před několika lety, tak mě žádný projekt nezaujal natolik, aby se do něj rozhodl vložit své peníze.